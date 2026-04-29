A labdarúgó Bajnokok Ligája második elődöntőjében az Atlético Madrid hazai pályán fogadja az Arsenalt a párharc első mérkőzésén. Ezt a csőrtét a futballszurkolók nagy része előítéletekkel várja, mivel a másik ágon (PSG és Bayern München) kilenc gólt is hozott az odavágó, és egyesek az „évszázad mérkőzéseként” is emlegetik.

Az Arsenal ritkán játszik az Atlético Madrid ellen

Az Arsenal nagy pofonba is beleszaladhat Madridban

Ahogyan arról a The Sun ír, a semleges szurkolók egy része aggályát fejezte azért, hogy a kedd esti őrület után egy sokkal gyengébb mérkőzéssel jelentkezik a Bajnokok Ligája másik elődöntője. Érdekesség, hogy az 5-4-el végződő rangadón önmagában több gólt láthattunk, mint az Arsenal elmúlt öt találkozóján együttvéve.

„Törölni kellene ezt az elődöntőt, ennek így semmi értelme” − írta ki egy szurkoló a közösség oldalára, de akadt olyan is, aki szerint Diego Simeone és Mikel Arteta direkt lefolytja a csapatát, hogy még véletlenül se legyen semmi izgalom. Ez persze több szempontból sem lehet ilyen egyszerű, hiszen egyik csapat sem véletlenül jutott be a BL-elődöntőbe, sőt Madridban kifejezetten gólgazdag találkozókat hozott a mostani idény.

A Matracosok négy alkalommal is elérték a három találatot, kétszer pedig ötöt lőttek aktuális ellenfelüknek.

Legutóbb négy gólt is láthattunk

Ami a két csapat közös múltját illeti, a 2017-2018-as szezon során egy elődöntős párharcban csaptak össze egymással, igaz, akkor az Európa-ligában. A két mérkőzés három gólt és a spanyolok továbbjutását hozta, a mindent eldöntő találatot egy bizonyos Diego Costa jegyezte. Az Arsenal és az Atlético Madrid a Bajnokok Ligájában a mostani idény ligaszakaszáig még egyetlen egyszer sem játszottak egymás ellen, de ez októberben megváltozott, amikor az Ágyúsok hazai pályán fogadták a madridi együttest.

Végül egy kiütéses, 4-0-s hazai sikert láthattak a szurkolók az Emirates Stadionban, Gabriel és Martinelli találata után Viktor Gyökeres duplája állította be a végeredményt.

Hozzá kell tenni, hogy Arteta együttese akkor a csúcson járt, hiszen magabiztosan vezette a Premier League-et, miközben a BL-ben is sorra gyűjtötte be a skalpokat a Bayern München vagy éppen az Inter ellen. Az Arsenal a főtáblán 23 gólt szerzett, míg a kieséses szakaszban csupán négyet, de ez végül elégnek bizonyult a továbbjutáshoz.