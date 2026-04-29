A szépség és a szörny, jó a rossz ellen, valamint támadó- és védekezőfutball. Így hasonlították össze a labdarúgó Bajnokok Ligája mostani idényének két elődöntőjét a szurkolók, akik megítélésen az sem segített, hogy kedd este a PSG 5-4-re verte a Bayern Münchent. Abban biztosak lehetünk, hogy az Atlético Madrid és az Arsenal nem fog összehozni kilenc gólt, de azt egyértelműen túlzás állítani, hogy bunkerfocira kell számítani.

A labdarúgó Bajnokok Ligája második elődöntőjében az Atlético Madrid hazai pályán fogadja az Arsenalt a párharc első mérkőzésén. Ezt a csőrtét a futballszurkolók nagy része előítéletekkel várja, mivel a másik ágon (PSG és Bayern München) kilenc gólt is hozott az odavágó, és egyesek az „évszázad mérkőzéseként” is emlegetik.

Az Arsenal ritkán játszik az Atlético Madrid ellen
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Az Arsenal nagy pofonba is beleszaladhat Madridban

Ahogyan arról a The Sun ír, a semleges szurkolók egy része aggályát fejezte azért, hogy a kedd esti őrület után egy sokkal gyengébb mérkőzéssel jelentkezik a Bajnokok Ligája másik elődöntője. Érdekesség, hogy az 5-4-el végződő rangadón önmagában több gólt láthattunk, mint az Arsenal elmúlt öt találkozóján együttvéve. 

„Törölni kellene ezt az elődöntőt, ennek így semmi értelme” − írta ki egy szurkoló a közösség oldalára, de akadt olyan is, aki szerint Diego Simeone és Mikel Arteta direkt lefolytja a csapatát, hogy még véletlenül se legyen semmi izgalom. Ez persze több szempontból sem lehet ilyen egyszerű, hiszen egyik csapat sem véletlenül jutott be a BL-elődöntőbe, sőt Madridban kifejezetten gólgazdag találkozókat hozott a mostani idény.

A Matracosok négy alkalommal is elérték a három találatot, kétszer pedig ötöt lőttek aktuális ellenfelüknek.

Legutóbb négy gólt is láthattunk

Ami a két csapat közös múltját illeti, a 2017-2018-as szezon során egy elődöntős párharcban csaptak össze egymással, igaz, akkor az Európa-ligában. A két mérkőzés három gólt és a spanyolok továbbjutását hozta, a mindent eldöntő találatot egy bizonyos Diego Costa jegyezte. Az Arsenal és az Atlético Madrid a Bajnokok Ligájában a mostani idény ligaszakaszáig még egyetlen egyszer sem játszottak egymás ellen, de ez októberben megváltozott, amikor az Ágyúsok hazai pályán fogadták a madridi együttest.

Végül egy kiütéses, 4-0-s hazai sikert láthattak a szurkolók az Emirates Stadionban, Gabriel és Martinelli találata után Viktor Gyökeres duplája állította be a végeredményt.

Hozzá kell tenni, hogy Arteta együttese akkor a csúcson járt, hiszen magabiztosan vezette a Premier League-et, miközben a BL-ben is sorra gyűjtötte be a skalpokat a Bayern München vagy éppen az Inter ellen. Az Arsenal a főtáblán 23 gólt szerzett, míg a kieséses szakaszban csupán négyet, de ez végül elégnek bizonyult a továbbjutáshoz.

A sérülésekkel sújtott Arsenal mellett az Atlético Madrid sem éli fénykorát, hiszen az európai kupamenetelést leszámítva a spanyol bajnokságban csupán a negyedik helyen szerénykedik, miközben a Spanyol Kupa döntőjében kikapott a Real Sociedad ellen.

