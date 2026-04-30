A Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén az Atlético Madrid hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott az Arsenal csapatával. A találkozón végül a holland Danny Makkelie játékvezető vitte el a show-t, aki a mérkőzés második félidejében befújt egy tiszta tizenegyest az Arsenalnak, majd hosszas videózás után érvénytelenítette azt. A holland bíró mellett azonban Diego Simeone, az Atlético Madrid edzője is kitett magáért, aki a lefújás után kis híján verekedésbe keveredett az angol csapat egyik játékosával.

A szerda esti Atlético Madrid-Arsenal Bajnokok Ligája elődöntő első mérkőzése kis híján botrányba fulladt. Az angol csapat játékosai felfokozott idegállapotban hagyták el a pályát a holland Danny Makkelie játékvezető kapitális hibája miatt, erre aztán rátett még egy lapáttal Benjamin White és Diego Simeone összetűzése is.

Az Atlético Madrid edzője kemény kritikát kapott az Arsenal elleni meccs után
Fotó: Javier Soriano/AFP

​Az Arsenal játékosa neki akart menni az Atlético edzőjének?

A mérkőzés lefújása után a két csapat játékosai távoztak a pályáról, a madridi csapat néhány játékosa pedig nehezményezte, hogy Benjamin White, az Arsenal jobbhátvédje rálépett az Atlético Madrid címerére, ami súlyos tiszteletlenségnek számít. 

Ekkor érkezett a spanyol válogatott Álex Baena, aki finoman felhívta erre az angol játékos figyelmét, majd jött Simeone, aki kerülve a balhét elhívta a játékosát White közeléből. A konfliktus akkor robbant ki, amikor az Atlético edzője ezt követően kétszer is hátba paskolta az Arsenal játékosát, akinek a jelek szerint nem volt ínyére ez a testi kontaktus, így heves szóváltásba keveredett az argentin szakemberrel. 

Ezt követően a felek majdnem egymásnak mentek, de a biztonsági emberek közbeavatkoztak, így nem lett nagyobb balhé az esetből. 

A mérkőzés után az Atlético Madrid edzője egyébként komoly kritikát kapott a viselkedése miatt Steve McManamantől, a Liverpool és a Real Madrid egykori legendás játékosától. 

Láttuk, mi történt, még ha a spanyol tv-közvetítésben nem is mindig mutatták. Az állandó nyomásgyakorlás a negyedik játékvezetőre. Felháborító volt az a viselkedés, amit Diego Simeone és a stábja mutatott, amikor a játékvezető a monitorhoz ment” 

– mondta a TNT Sports szakértőjeként dolgozó McManaman, aki arra az esetre célzott, amikor a játékvezető visszanézte az Arsenalnak megítélt második tizenegyest, amit később érvénytelenített. 

„Utálom a VAR-t, tönkreteszi a játékot. Amikor a játékvezető egyszer meghoz egy döntést, és van kontakt, akkor az nem egy egyértelmű és nyilvánvaló hiba” – kommentálta a játékvezető döntését a Real Madrid egykori BL-győztes középpályás. 

  • kapcsolódó cikkek:
Az Arsenal egy botrányos bírói ítélet miatt nem került közelebb a budapesti BL-döntőhöz
Mindenki Pep Guardiolán nevet: ki nem találná, mit nézett az évszázad meccse helyett
„Ez nonszensz, szégyen!” – Angliában is dühöngenek a PSG kamu tizenegyese miatt
Haaland is megirigyelte a párizsi gólparádét, a Bayern sportigazgatója odaszúrt a PSG-nek
A PSG–Bayern egy meccsel is rekorder lett; mutatjuk, melyik klasszikus, elődöntős párharcokat előzheti meg
