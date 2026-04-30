A szerda esti Atlético Madrid-Arsenal Bajnokok Ligája elődöntő első mérkőzése kis híján botrányba fulladt. Az angol csapat játékosai felfokozott idegállapotban hagyták el a pályát a holland Danny Makkelie játékvezető kapitális hibája miatt, erre aztán rátett még egy lapáttal Benjamin White és Diego Simeone összetűzése is.
Az Arsenal játékosa neki akart menni az Atlético edzőjének?
A mérkőzés lefújása után a két csapat játékosai távoztak a pályáról, a madridi csapat néhány játékosa pedig nehezményezte, hogy Benjamin White, az Arsenal jobbhátvédje rálépett az Atlético Madrid címerére, ami súlyos tiszteletlenségnek számít.
Ekkor érkezett a spanyol válogatott Álex Baena, aki finoman felhívta erre az angol játékos figyelmét, majd jött Simeone, aki kerülve a balhét elhívta a játékosát White közeléből. A konfliktus akkor robbant ki, amikor az Atlético edzője ezt követően kétszer is hátba paskolta az Arsenal játékosát, akinek a jelek szerint nem volt ínyére ez a testi kontaktus, így heves szóváltásba keveredett az argentin szakemberrel.
Ezt követően a felek majdnem egymásnak mentek, de a biztonsági emberek közbeavatkoztak, így nem lett nagyobb balhé az esetből.
A mérkőzés után az Atlético Madrid edzője egyébként komoly kritikát kapott a viselkedése miatt Steve McManamantől, a Liverpool és a Real Madrid egykori legendás játékosától.
Láttuk, mi történt, még ha a spanyol tv-közvetítésben nem is mindig mutatták. Az állandó nyomásgyakorlás a negyedik játékvezetőre. Felháborító volt az a viselkedés, amit Diego Simeone és a stábja mutatott, amikor a játékvezető a monitorhoz ment”
– mondta a TNT Sports szakértőjeként dolgozó McManaman, aki arra az esetre célzott, amikor a játékvezető visszanézte az Arsenalnak megítélt második tizenegyest, amit később érvénytelenített.
„Utálom a VAR-t, tönkreteszi a játékot. Amikor a játékvezető egyszer meghoz egy döntést, és van kontakt, akkor az nem egy egyértelmű és nyilvánvaló hiba” – kommentálta a játékvezető döntését a Real Madrid egykori BL-győztes középpályás.
