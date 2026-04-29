Kedden este lejátszották minden idők egyik legőrültebb elődöntős mérkőzését a Bajnokok Ligájában. A BL-címvédő Paris Saint-Germain hazai pályán 5-4-re legyőzte a német rekordbajnok Bayern Münchent. A Bajnokok Ligája történetének a keddi volt az első olyan elődöntős összecsapása, amelyen kilenc gól esett, az eddigi csúcs hét találat volt, ezen felbuzdulva a szakértők és a rajongók már előre elkezdték „temetni” az Atlético Madrid-Arsenal összecsapást.

A BL történetének legjobb elődöntős meccsét nem lehetett felülmúlni az Atlético-Arsenal találkozóval

Az Arsenal az idei Bajnokok Ligája-szezonban már kivégezte az Atléticót

Sokan azért nem számítottak nézőcsalogató meccsre, mert jelen pillanatban az Arsenalé Európa legjobb védelme, míg a Diego Simeone által irányított Atlético Madridot sem a szellemes támadójáték jellemezte az elmúlt években. A Bajnokok Ligája idei szezonjában az Arsenal mindössze öt gólt kapott, és a Premier League-ben is a legkevesebb kapott góllal büszkélkedhet. Mikel Arteta csapata 34 PL-meccsen 26 gólt kapott, a spanyol válogatott David Raya pedig már 24 meccset hozott le bekapott gól nélkül a mostani idényben.

Az Arsenalt sokáig az idei Bajnokok Ligája-szezon legnagyobb esélyeseként kezelték. Mikel Arteta együttese százszázalékos mutatóval megnyerte az alapszakaszt a BL-ben, a Premier League-et pedig 200 napon át vezette. Az idei BL-szezonban tíz győzelem mellett két döntetlent játszott az Arsenal, ami parádés statisztika, viszont a szezon hajrájához közeledve óriási gödörbe került Arteta csapata, amely a bajnokságban a legutóbbi három meccséből kettőt is elveszített, így a Manchester City a vesztett pontok tekintetében utolérte a nemrég még kilencpontos előnyben lévő riválisát.

Az Arsenal 20 évvel ezelőtt egy spanyol csapat ellen harcolta ki a BL-döntőbe jutást

Az Arsenal története során negyedszer szerepelt BL-elődöntőben, ahol a első végső sikerére hajt. Finálét csak a 2005/06-os szezonban játszott, akkor éppen egy spanyol rivális, a Villarreal volt az elődöntős ellenfele. A 2008/09-es kiírásban a Manchester United, tavaly a későbbi győztes Paris Saint-Germain állította meg a négy között.

Az Arsenal önbizalmat meríthetett abból, hogy a Bajnokok Ligája alapszakaszában már találkozott az Atlético Madriddal. Az angol csapat akkor a magyar származású Viktor Gyökeres duplájának is köszönhetően 4-0-ra kiütötte az Atléticót az Emirates Stadionban.