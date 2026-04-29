Kedden este lejátszották minden idők egyik legőrültebb elődöntős mérkőzését a Bajnokok Ligájában. A BL-címvédő Paris Saint-Germain hazai pályán 5-4-re legyőzte a német rekordbajnok Bayern Münchent. A Bajnokok Ligája történetének a keddi volt az első olyan elődöntős összecsapása, amelyen kilenc gól esett, az eddigi csúcs hét találat volt, ezen felbuzdulva a szakértők és a rajongók már előre elkezdték „temetni” az Atlético Madrid-Arsenal összecsapást.
Az Arsenal az idei Bajnokok Ligája-szezonban már kivégezte az Atléticót
Sokan azért nem számítottak nézőcsalogató meccsre, mert jelen pillanatban az Arsenalé Európa legjobb védelme, míg a Diego Simeone által irányított Atlético Madridot sem a szellemes támadójáték jellemezte az elmúlt években. A Bajnokok Ligája idei szezonjában az Arsenal mindössze öt gólt kapott, és a Premier League-ben is a legkevesebb kapott góllal büszkélkedhet. Mikel Arteta csapata 34 PL-meccsen 26 gólt kapott, a spanyol válogatott David Raya pedig már 24 meccset hozott le bekapott gól nélkül a mostani idényben.
Az Arsenalt sokáig az idei Bajnokok Ligája-szezon legnagyobb esélyeseként kezelték. Mikel Arteta együttese százszázalékos mutatóval megnyerte az alapszakaszt a BL-ben, a Premier League-et pedig 200 napon át vezette. Az idei BL-szezonban tíz győzelem mellett két döntetlent játszott az Arsenal, ami parádés statisztika, viszont a szezon hajrájához közeledve óriási gödörbe került Arteta csapata, amely a bajnokságban a legutóbbi három meccséből kettőt is elveszített, így a Manchester City a vesztett pontok tekintetében utolérte a nemrég még kilencpontos előnyben lévő riválisát.
Az Arsenal története során negyedszer szerepelt BL-elődöntőben, ahol a első végső sikerére hajt. Finálét csak a 2005/06-os szezonban játszott, akkor éppen egy spanyol rivális, a Villarreal volt az elődöntős ellenfele. A 2008/09-es kiírásban a Manchester United, tavaly a későbbi győztes Paris Saint-Germain állította meg a négy között.
Az Arsenal önbizalmat meríthetett abból, hogy a Bajnokok Ligája alapszakaszában már találkozott az Atlético Madriddal. Az angol csapat akkor a magyar származású Viktor Gyökeres duplájának is köszönhetően 4-0-ra kiütötte az Atléticót az Emirates Stadionban.
Az Atlético csak a Bajnokok Ligájára koncentrál
A madridiak egyértelműen a BL-re koncentráltak az elmúlt hetekben, a La Ligában az előző öt meccsükből négyet elvesztettek, a negyedik helyen állva viszont tíz pont az előnyük az őket követő Betisszel szemben, így nincs veszélyben a BL-indulásuk a következő idényre. Diego Simeone együttesének a negyeddöntő visszavágóján megszakadt 21 meccses hazai veretlensége a Bajnokok Ligájában, az Atlético ezzel együtt is búcsúztatta a Barcelonát, köszönhetően annak, hogy az argentin trénerrel először nyert a Camp Nou Stadionban.
A madridiak a legutóbbi hét európai kupaelődöntőjükből hatot sikerrel vettek, a 2017/18-as szezonban az Európa-ligában éppen az Arsenalt búcsúztatták.
Az Arsenal a két legjobb támadója nélkül kezdett
Az Ágyúsok legutóbbi bajnoki mérkőzésén a német válogatott Kai Havertz megsérült, így a helyén a magyar származású Viktor Gyökeres kezdett, míg az angol válogatott Bukayo Saka a hétvégén csereként már visszatért a Newcastle elleni találkozón, de a madridi összecsapásra még nem jelölte őt a kezdőbe Mikel Arteta.
Az Atlético Madrid az Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Griezmann, Álvarez összeállításban kezdte a mérkőzést, míg az Arsenal a Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli kezdővel futott ki a madridi stadion játékterére.
A mérkőzés elején a fanatikus madridi szurkolók űzték előre az Atléticót, amely magához is ragadta a kezdeményezést, az Arsenal pedig középmagas blokkban a stabilitásra törekedett elsősorban. Ennek ellenére az Ágyúsoké volt a találkozó első nagy helyzete. A hatodik percben Noni Madueke bolondította meg a madridi csapat jobb oldalát, majd a hosszúra átnyesett labdájára Piero Hincapié robbant be, de az ecuadori védő hatméteres kapáslövése elkerülte a kaput.
Nyolc perccel később az Atlético Madrid is veszélyeztetni tudott. Az argentin világbajnok Julián Álvarez egy gyönyörű bokacsellel kibillentette Gabriel Magalhãest, majd 17 méterről megeresztett egy bombát a kapu bal oldala felé, de David Raya óriási bravúrral szögletre tudta tornázni a labdát.
A 15. percben viszont már az Arsenalnak volt egy ziccere.
Egy hosszú indítás után Gyökeres birkózott meg a labdáért, a svéd válogatott támadó ezt követően középre tálalt a második hullámban érkező Martin Ødegaardnak, aki kapásból lőhetett volna 14 méterről, helyette azonban tolt még egyet a labdán, ami pont elég lett arra, hogy egy hazai védő blokkolni tudja a próbálkozását.
A folytatásban viszonylag eseménytelen mezőnyjáték zajlott, a következő említésre méltó helyzetre egészen a 30. percig kellett várni. Ekkor Madueke indult meg a jobb szélen, majd két befele cselt követően 21 méterről megpróbálta eltekerni a labdát hosszúba, de a lövése pár centivel elsuhant a jobb kapufa mellett.
Az első félidő vége kis híján unalomba fulladt, azonban a 42. percben az Arsenal kiharcolt egy büntetőt a semmiből.
Egy labdaszerzés után a spanyol Martin Zubimendi remek labdát tálalt Gyökeres elé, aki kapura fordult, azonban a mögötte érkező Dávid Hancko felborította a svéd támadót, a mérkőzést vezető Danny Makkelie pedig gondolkodás nélkül a tizenegyespontra mutatott. A labda mögé a sértett állt oda, és nagy erővel a kapu jobb oldalába bombázott (0-1). Jan Oblak ugyan eltalálta az irányt, de Gyökeres olyan erővel lőtte meg a labdát, hogy a szlovén kapusnak esélye sem volt a hárításra.
Az Arsenal egy botrányos bíró ítélet miatt nem tudott nyerni
A szünetben Diego Simeone cserélt. Az argentin szakember átállította csapatát háromvédős játékrendszerre, a fia, Giuliano Simeone helyére pedig a spanyol válogatott Robin Le Normand-t küldte pályára. A madridi csapat veszélyesebben kezdte a második félidőt, és a 49. percben majdnem egyenlített is, azonban Julián Álvarez 22 méteres szabadrúgása pár centivel elkerülte a bal felső sarkot.
Három perccel később óriási ziccert hagyott ki az Atlético. Egy labdaszerzés után Julián Álvarez tálalt remek labdát a balján érkező Ademola Lookman elé, de a nigériai támadó tízméteres lövését Raya védeni tudta, a kipattanóra érkező Antoine Griezmann közeli lövésébe pedig Gabriel tudott belevetődni.
Az 55. percben aztán az Atlético is kapott egy tizenegyest.
Egy szögletvariáció végén Marcos Llorente érkezett a visszakészített labdára, a spanyol válogatott játékos borzalmas kapáslövése méterekkel kerülte volna el az Arsenal kapuját, azonban nagy szerencséjére a labda felpattant Benjamin White kezére, a holland Danny Makkelie játékvezető pedig videózás után megítélte a büntetőt. A labda mögé Julián Álvarez állt oda, aki Gyökereshez hasonlóan óriási erővel a kapu jobb oldalába bombázott (1-1).
Az egyenlítés után lendületben maradt az Atlético Madrid, amely a 63. percben majdnem megfordította a meccset. Egy középre tett labdát Griezmann tekert el 14 méterről a jobb felső sarok irányába, de a szezon végén távozó francia legenda lövése levágódott a keresztlécről.
Az Arsenal teljesen veszélytelen volt a második félidőben, ezért Mikel Arteta a 69. percben hármascserére szánta el magát. Gabriel Martinelli helyére Leandro Trossard érkezett, Maduekét Saka váltotta, míg a gólszerző Gyökeres helyén Gabriel Jesus folytatta a játékot.
A cserék azonban nem sokat változtattak az Arsenal játékán, a 74. percben pedig óriási lehetőséget puskázott el az Atlético.
Egy kapu elé betett labdára Lookman érkezett, a nigériai támadó 11 méterről lőhetett, de Raya olvasta a szándékot és leérte a bal alsóba tartó labdára.
A 77. percben az Atlético is cserére kényszerült. A remekül futballozó Julián Álvarez nem tudta folytatni a játékot miután Eberechi Eze egy ütközés után ráesett a lábára, így a hajrára a spanyol válogatott Álex Baena érkezett a helyére.
És ami ez után történt, az fájhatott volna igazából az Atléticónak, ugyanis a borzalmasan futballozó Arsenal a 79. percben majdnem újabb tizenegyest kapott.
A csereként beállt Eze kapott egy bejátszást a tizenhatoson belülre, egy remek átvétellel megtolta a labdát Dávid Hancko mellett, aki egy elkésett belépővel odalépett az angol válogatott középpályás lábfejére.
Danny Makkelie játékvezető gondolkodás nélkül tizenegyest ítélt, azonban hosszas videózás után a holland játékvezető visszavonta a büntetőt, pedig teljesen egyértelműen látszódott, hogy Hancko rálépett Eze lábára.
Az elvett büntető után az Arsenal átvette a játék irányítását, az észak-londoni csapat a 87. percben a csereként beállt Cristhian Mosquera kemény lövésével veszélyeztetni tudott, de Oblak ki tudta ütni a labdát. A hétperces hosszabbításban még gyűrték egymást a csapatok, de igazán komoly helyzet már egyik oldalon sem volt, így az elődöntő első felvonása 1-1-es döntetlennel zárult.
Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:
Atlético Madrid (spanyol)-Arsenal (angol) 1-1 (0-1)
Madrid, Wanda Stadion
Játékvezető: Danny Makkelie (holland)
Atlético Madrid: Oblak - M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone (Le Normand, a szünetben), Koke, Cardoso (Molina, 88.), Lookman - Griezmann, J. Álvarez (Baena, 77.)
Arsenal: Raya - White (Mosquera, 86.), Saliba, Gabriel, Hincapié - Ödegaard (Eze, 58.), Zubimendi, Rice - Madueke (Saka, 68.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 69.), Martinelli (Trossard, 68.)
gólszerzők: Álvarez (56. - tizenegyesből), illetve Gyökeres (44. - tizenegyesből)
sárga lap: Hancko (78.)
A visszavágót jövő kedden rendezik az észak-londoni Emirates Stadionban.
- kapcsolódó cikkek: