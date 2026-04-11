A vendégek már a 17. percben megszerezték a vezetést a 19 éves francia Eli Junior Kroupi találatával, az Arsenal azonban még a szünet előtt egyenlített Viktor Gyökeres büntetőjével.

Gyökeres gólt lőtt, de az Arsenal meglepetésre kikapott

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kikapott az Arsenal Tóth Alexéktől

A második játékrészben hiába próbálkozott többször kapura lövéssel a hazai csapat, újabb gólt Alex Scott révén a Bournemouth szerzett, amely így a Manchester United után másodikként tudott nyerni az Emirates Stadionban a Premier League mostani szezonjában – adta hírül az MTI.

A magyar válogatott Tóth Alex a 85. percben lépett pályára.

Az immár 12 bajnoki óta veretlen Bournemouth öt döntetlen után győzött ismét bajnokin, az Arsenal előnye pedig továbbra is kilenc pont a két mérkőzéssel kevesebbet játszott Manchester City előtt.

Premier League, 32. forduló:

Arsenal-Bournemouth 1-2 (1-1)