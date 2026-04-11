Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Választási csalás gyanúja: dolgozókat kényszeríthettek a Tiszára szavazni

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási meglepetést okozott Tóth Alex klubja a Premier League-ben. A Bournemouth idegenben aratott meglepő győzelmet, ugyanis 2-1-re nyerni tudott Londonban az Arsenal ellen.

A vendégek már a 17. percben megszerezték a vezetést a 19 éves francia Eli Junior Kroupi találatával, az Arsenal azonban még a szünet előtt egyenlített Viktor Gyökeres büntetőjével.

Gyökeres gólt lőtt, de az Arsenal meglepetésre kikapott
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kikapott az Arsenal Tóth Alexéktől

A második játékrészben hiába próbálkozott többször kapura lövéssel a hazai csapat, újabb gólt Alex Scott révén a Bournemouth szerzett, amely így a Manchester United után másodikként tudott nyerni az Emirates Stadionban a Premier League mostani szezonjában – adta hírül az MTI. 

A magyar válogatott Tóth Alex a 85. percben lépett pályára.

Az immár 12 bajnoki óta veretlen Bournemouth öt döntetlen után győzött ismét bajnokin, az Arsenal előnye pedig továbbra is kilenc pont a két mérkőzéssel kevesebbet játszott Manchester City előtt.

Premier League, 32. forduló:

Arsenal-Bournemouth 1-2 (1-1)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
