A 29 éves brazil csatár, Gabriel Jesus végig a cserepadon ült csapata hétvégi Premier League bajnokiján korábbi klubja, a Manchester City ellen. Az Arsenal 2–1-es vereséget szenvedett bajnoki riválisától, Jesus azonban volt csapata egyik szurkolójának mondta a magáét.

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Kiakadt az Arsenal csatára

Gabriel Jesus az oldalvonal mellett, a cseréknek kijelölt zónában végezte a bemelegítést, amikor egy szurkoló alaposan felbosszantotta. A Manchester City szurkolója azt kántálta: „Júdás, mennyi az állás? Júdás, Júdás...”

Ekkor Jesus odalépett a szurkolóhoz, elkezdett magára mutogatni, és azt mondta: „tizenegy trófeát nyertem itt!”.

Gabriel Jesus hitting back at a #ManCity fan: "I have won 11 titles here!" 👀🤷‍♂️



🎥 TikTok: cal_cutter_chats pic.twitter.com/sICG2CdkQG — City Xtra (@City_Xtra) April 19, 2026

A brazil válogatott csatár 2017 januárjában igazolt a Manchester City csapatához a brazil Palmeirastól. Pep Guardiola csapatában összesen 236 mérkőzésen lépett pályára, 95 gólt szerzett, ezzel pedig a klub örökrangsorának 13. helyét foglalja el. Jesus 11 trófeát nyert a Cityvel, négy PL-címet, egy FA-kupát, négy Ligakupát és két Community Shieldet. A 64 válogatottsággal rendelkező sztár négy éve szerződött az Arsenalhoz 45 millió fontért cserébe, de hasonló sikereket nem tudott még elérni.

Jesus Mikel Arteta irányítása alatt 120 meccsen játszott a londoniaknál, és 31 gólt szerzett. A most futó szezonban súlyos térdsérülés hátráltatta, így visszaesett a hierarchiai rangsorban. Novemberi visszatérése óta csupán két meccsen volt kezdő a Premie League-ben.