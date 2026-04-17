Az Arsenal jelenleg hat pont előnnyel vezet a Premier League-ben a Manchester City előtt, azonban az észak-londoni csapat egy meccsel többet játszott, így ha Pep Guardiola együttese behúzza a Manchester City-Arsenal mérkőzést, majd megnyeri az elmaradt mérkőzését is, akkor pontegyenlőség alakul ki a két csapat közé.

Bukayo Saka (balra) nem játszhat az Arsenalban a Manchester City ellen

Éppen ezért tekinthető bajnoki döntőnek a vasárnapi mérkőzés, melynek az Arsenal borzalmas formában fog nekimenni, ráadásul Mikel Arteta több kulcsjátékosára sem számíthat majd. Az Arsenal legnagyobb hiányzója az angol válogatott Bukayo Saka lesz, aki lassan egy hónapja nem lépett pályára.

Ki játszhat az Arsenalban Bukayo Saka helyett?

A 24 éves szélső legutóbb március 22-én, a Manchester City ellen elveszített Ligakupa-döntőn lépett pályára, azóta egy meccset sem játszott Achilles-sérülés miatt.

Mikel Arteta, az Arsenal edzője a Sporting felett aratott BL-negyeddöntős siker után azt mondta, Saka napokon belül visszatérhet, azonban a pénteki sajtótájékoztatón a baszk szakember megerősítette, hogy a 48-szoros angol válogatott támadó nem léphet majd pályára az Etihad Stadionban.

Saka hiányában Noni Madueke léphetne elő, viszont az angol válogatott szélsőt sérülés miatt le kellett cserélni a Sporting elleni hétközi BL-meccsen, így az ő játéka is kérdéses.

Még lesz egy edzésünk. A meccs után nem tűnt túl súlyosnak a sérülése. Remélem, hogy bevethető lesz, de még várnunk kell”

– mondta Arteta, akit arról is kérdeztek, hogy Saka és Madueke sérülése miatt van-e arra esély, hogy a 16 éves Max Dowman kezdjen a Manchester City ellen.

Max Dowman a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője

„Készen fog állni. Bármilyen helyzetbe dobod be, tudod, mit fog neked nyújtani” – vélekedett az Arsenal edzője, akinek a csapata vasárnap 17:30-kor lép pályára a Manchester City vendégeként.