Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap délután nem hivatalos „bajnoki döntőt” rendeznek az angol labdarúgó-bajnokságban. A Premier League 33. fordulójában a Manchester City az Arsenal csapatát fogadja az Etihad Stadionban. Az Arsenal listavezetőként utazik Manchesterbe, az esélyek viszont a City mellett szólnak, már csak azért is, mert kiderült, hogy az észak-londoni csapat legnagyobb sztárja nem léphet pályára a rangadón.

Az Arsenal jelenleg hat pont előnnyel vezet a Premier League-ben a Manchester City előtt, azonban az észak-londoni csapat egy meccsel többet játszott, így ha Pep Guardiola együttese behúzza a Manchester City-Arsenal mérkőzést, majd megnyeri az elmaradt mérkőzését is, akkor pontegyenlőség alakul ki a két csapat közé. 

Arsenal's English midfielder #07 Bukayo Saka celebrates scoring the team's first goal with Arsenal's English midfielder #41 Declan Rice (R) during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Arsenal at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on February 18, 2026.
Bukayo Saka (balra) nem játszhat az Arsenalban a Manchester City ellen 
Fotó: Paul Ellis/AFP

Éppen ezért tekinthető bajnoki döntőnek a vasárnapi mérkőzés, melynek az Arsenal borzalmas formában fog nekimenni, ráadásul Mikel Arteta több kulcsjátékosára sem számíthat majd. Az Arsenal legnagyobb hiányzója az angol válogatott Bukayo Saka lesz, aki lassan egy hónapja nem lépett pályára.

Ki játszhat az Arsenalban Bukayo Saka helyett?

A 24 éves szélső legutóbb március 22-én, a Manchester City ellen elveszített Ligakupa-döntőn lépett pályára, azóta egy meccset sem játszott Achilles-sérülés miatt. 

Mikel Arteta, az Arsenal edzője a Sporting felett aratott BL-negyeddöntős siker után azt mondta, Saka napokon belül visszatérhet, azonban a pénteki sajtótájékoztatón a baszk szakember megerősítette, hogy a 48-szoros angol válogatott támadó nem léphet majd pályára az Etihad Stadionban.

Saka hiányában Noni Madueke léphetne elő, viszont az angol válogatott szélsőt sérülés miatt le kellett cserélni a Sporting elleni hétközi BL-meccsen, így az ő játéka is kérdéses. 

Még lesz egy edzésünk. A meccs után nem tűnt túl súlyosnak a sérülése. Remélem, hogy bevethető lesz, de még várnunk kell” 

– mondta Arteta, akit arról is kérdeztek, hogy Saka és Madueke sérülése miatt van-e arra esély, hogy a 16 éves Max Dowman kezdjen a Manchester City ellen. 

Max Dowman a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője lett
Max Dowman a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője
Fotó: Ben Stansall/AFP

„Készen fog állni. Bármilyen helyzetbe dobod be, tudod, mit fog neked nyújtani” – vélekedett az Arsenal edzője, akinek a csapata vasárnap 17:30-kor lép pályára a Manchester City vendégeként. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!