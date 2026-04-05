Meglepetéssel zárult a labdarúgó FA-kupa negyeddöntőjének szombati programja, miután az angol másodosztályú Southampton 2-1-es győzelmet aratott az Arsenal ellen, és egyetlen Championship-csapatként bejutott a legjobb négy közé. A találkozón a Szentek szerezték meg a vezetést, s bár a fordulást követően a csereként beállt Viktor Gyökeres egyenlített, végül Shea Charles gólja eldöntötte a továbbjutás kérdését.

Mikel Arteta és az Arsenal egyre nagyobb bajban

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Újabb trófeát bukott el az Arsenal

Közvetlenül az elbukott angol Ligakupa-döntő után újabb trófeától kellett elköszönnie Mikel Arteta csapatának, amely a Bajnokok Ligájában a Sporting ellen negyeddöntőzik, míg a Premier League-ben hét fordulóval a vége előtt úgy vezet kilenc ponttal, hogy a Manchester City egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

A spanyol menedzser szerint a beletett munkával egyáltalán nem volt gond, viszont ettől függetlenül csalódott a kupabúcsú miatt.

Igen, nagyon csalódottak vagyunk, hogy nem térhetünk vissza a Wembley-be. Azt hiszem, ismét sok-sok domináns időszakunk volt, amikor helyzeteket és helyzeteket alakítottunk ki, viszont ezeket nem tudtuk kihasználni. Ők viszont kihasználták, és ez az oka annak, hogy kiestünk

− fogalmazott Arteta, majd védelmébe vette a játékosait, amikor a nyári erősítésekről kérdezték.

„Szeretem a játékosaimat. Amit kilenc hónapig tettek, ahogyan mindent beleadtak fizikailag, néhányuknak valószínűleg ma sem kellett volna pályára lépnie. Jobban fogom őket védeni, mint valaha. Ha valakinek felelősséget kell vállalnia, az én vagyok. A szezon legszebb időszaka áll előttünk, és most vannak először nehézségeink, de mégis bejutottunk a Bajnokok Ligája negyedöntőjébe és a bajnoki címért is harcban vagyunk” − tette hozzá.

The goal that set @SouthamptonFC en route to victory 👏 pic.twitter.com/OnXxduFyeT — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 4, 2026

Arteta a későbbiekben gratulált az ellenfélnek, Gabriel sérüléséről pedig úgy fogalmazott, hogy még ki kell vizsgálni, de az sosem jó jel, ha egy játékos magától kér cserét.