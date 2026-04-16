Az Arsenal-Sporting párharc lisszaboni első mérkőzése sem hozott élvezetes futballt, azt a meccset azonban az észak-londoni csapat meg tudta nyerni a német válogatott Kai Havertz 91. percben lőtt góljával.

Declan Rice vezérletével az Arsenal sorozatban másodszor jutott be a BL-elődöntőben

Fotó: Adrian Dennis/AFP

A visszavágóra borzalmas előjelekkel készült az észak-londoni csapat, mivel a Premier League-ben kikapott a Bournemouth együttesétől, ráadásul Mikel Arteta több kulcsjátékosára sem számíthatott.

Az Arsenal történelmet írt a Sporting ellen

A szerda esti találkozó nem volt jó reklám a labdarúgásnak. A gólnélküli döntetlenre végződő mérkőzésen az Arsenalnak és a Sportingnak is csak egy-egy kaput eltaláló lövése volt. Az észak-londoni csapat végül 0.59-es xG-vel zárta a meccset, míg a portugál együttes 0.29-et dolgozott ki.

Száz százalékot adtunk ki magunkból, különösen a nehéz pillanatokban. Olykor olyan helyzetekben veszítettük el a labdákat, amelyek nem voltak ránk jellemzők, de mindenki rendkívül elszánt volt. Declan Rice tegnap teljesen kimerült volt, nem is volt olyan állapotban, hogy pályára lépjen. Ennek ellenére végigjátszotta kilencven percet, méghozzá magas szinten. Mindenki mindent kockára tesz, hogy hozzátegyen a közöshöz”

– mondta a mérkőzés után Mikel Arteta, az Arsenal edzője, akinek a csapata sorozatban másodszor jutott el az elődöntőig a Bajnokok Ligájában.

Mikel Arteta csapata kapott gól nélkül hozta le a Sporting elleni párharcot

Fotó: Adrian Dennis/AFP

„Ez egy hatalmas pillanat. A klubunk 140 éves történetében most először jutottunk el idáig. Ezt ki kell érdemelni és rengeteg munkán kell keresztülmenni érte” – tette hozzá a baszk szakember.

Sorozatban másodszor vagyunk ott az elődöntőben, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Úgy érzem, megérdemeltük. Ma este ünnepelünk, de vasárnap is egy nagyon fontos meccs vár ránk”

– mondta a mérkőzés után Gabriel Martinelli, az Arsenal brazil válogatott támadója, aki lélekben már a Manchester City elleni Premier League-rangadóra készül.

Az Arsenal a legjobb négy között a Atlético Madrid csapatával játszik majd a fináléba jutásért.

Hiszünk magunkban, mert tudjuk, milyen minőség van bennünk. A csoportkörben már legyőztük őket, de ez egy teljesen más mérkőzés lesz”

– tette hozzá a brazil támadó, aki a tavaly októberben 4-0-ra megnyert meccsen is betalált a madridi csapat ellen.

Szerintem a „büszke” a megfelelő a játékosokra, azért, amit ezen a két mérkőzésben nyújtottak. Szerintem többet érdemeltünk volna, akár a hosszabbítást is. Mindkét meccsen a Sportingnak voltak nagyobb helyzetei. A csapat karaktere és személyisége, ahogy harcoltunk Európa egyik legjobb csapata ellen, fantasztikus volt”

– mondta a meccs után Rui Borges, a portugál csapat edzője.