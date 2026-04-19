Szó szerint megsiratták a Atletico Madrid labdarúgói, hogy nem tudták megnyerni a Copa Del Reyt, azaz a spanyol Király-kupát. A Sevillában rendezett döntőben kétszer is hátrányba került Diego Simeone csapata, amely a rendes játékidő és a hosszabbítás utáni 2-2-t követően tizenegyesekkel veszített a Real Sociedad ellenében.

Unai Marrero lett az Atletico Madrid végzete Fotó: JOSE LUIS CONTRERAS / NurPhoto

Elbukott az Atletico Madrid

Nem hiányzott egy 120 perces mérkőzés a Matracosoknak, akik hét közben ugyan kikaptak 2-1-re az FC Barcelonától, de bejutottak a legjobb négy közé a Bajnokok Ligájában. A katalán sztárcsapatot a spanyol kupa elődöntőjében is búcsúztatták Antoine Griezmannék, csakhogy az egymeccses finálé végét nem bírták. A tizenegyespárbajban az első két lövő, a hírek szerint a Barcelona által egyaránt csábított, Alexander Sörloth és Julian Álvarez is hibázott, pontosabban Unai Marrero védett, s mivel ezután egyik csapat játékosai sem rontottak, a Real Sociedad emelhette magasba a trófeát.

A lefújás után ritkán látható módon törtek elő az érzelmek az Atletico Madrid focistáiból, többen zokogtak, sírtak, miközben szurkolói éltették őket.

A tízszeres kupagyőztes Atletico Madrid legutóbb 2013-ban tudott nyerni, azóta először jutott el a döntőig. A spanyol bajnokságban a nagy előnnyel a negyedik, BL-szereplést érő helyen álló gárda a Bajnokok Ligájában az Arsenallal küzdhet majd meg a döntőbe kerülésért egy kétmérkőzéses párharcban. Az európai elitsorozatban kereken tíz éve játszott finálét Diego Simeone csapata, akkor is tizenegyesekkel maradt alul...