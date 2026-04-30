Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legendás olasz futballista új szerepkörben mutatta meg magát és egyből óriási népszerűségre tett szert. Az 1994-es világbajnokság tragikus hőse, Roberto Baggio néhány másodperces posztja pillanatok alatt bejárta az internetet, és milliós nézettséget hozott neki a TikTokon.

Az olasz labdarúgásnak egyik ikonikus alakja egy új dologba fogott és fellépett a TikTok nevű közösségi médiaplatformra. Robert Baggio néhány másodperces videója nagy sikert aratott a felhasználók körében, és pár óra alatt több mint 2,4 millió megtekintést ért el.

Roberto Baggio az 1994-es vb-sztárja fellépett a TikTokra. Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Baggio a TikTok-sztár

Az 1994-es labdarúgó-vb tragikus hőse, a Brazília elleni döntőben tizenegyest hibázott, még egy üdvözlő üzenetet is írt a követőinek

Sziasztok srácok! Mától én is fent vagyok TikTokon

 – ezzel a rövid üzenettel köszöntötte a rajongókat Roberto Baggio, aki így debütált a fiatalok körében legnépszerűbb közösségi oldalon. A profiljában „egykori olasz labdarúgóként” mutatkozik be, és hozzáteszi: „Divin Codinónak is hívnak.” Az új profil mellé megérkezett az első videó is, amit ő maga készített – nem is akármilyen módon. A pár másodperces felvételen Baggio dekázik, majd kapura lövi a labdát. A végén azonban, amikor a labda kikerül a képből, egy üvegcsörömpölés hallatszik.

Ő viszont egyáltalán nem jön zavarba, és a kamerába mondja: 

Mától én is itt vagyok TikTokon

 A videó nagyon szórakoztatta a nézőket, és néhány óra alatt átlépte a 2,4 milliós megtekintést.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!