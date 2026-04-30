Az Arsenal játékosai és szurkolói rendkívül dühösek voltak, miután csapatuk hatalmas bírói tévedés áldozata lett. Rengetegen hőbörögtek az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-elődöntő után, a klublegenda Ian Wright sem tudta türtőztetni magát.

Először egy kezezéses eset miatti döntés borzolta a kedélyeket, amely sokak szerint nevetséges volt, és hasonló vitát váltott ki, mint a PSG-Bayern Bajnokok Ligája-elődöntőben. Később az Arsenal egy büntetőtől esett el, amikor Eberechi Eze ellen szabálytalanság történt a tizenhatoson belül, de a holland játékvezető, Danny Makkelie a VAR-vizsgálat után visszavonta az eredeti ítéletét.

A holland Danny Makkelie főszereplővé vált a Bajnokok Ligája elődöntőjében
Fotó: Javier Soriano/AFP

Kiborult az Arsenal legendája a Bajnokok Ligája elődöntője után

Az Arsenal legendás csatára, Ian Wright nyilvánosan bírálta a botrányos döntést, 

a közösségi médiában megosztott bejegyzésében dühöngő vörös fejeket posztolt felháborodott kommentje mellé, 

kiemelve, hogy a hazaiak ezért biztosan 11-est kaptak volna. A szurkolók is hangot adtak elégedetlenségüknek, többen úgy érezték, hogy csapatukat megfosztották egy egyértelmű büntetőtől.

Ez egy tiszta tizenegyes. Ha nem ítélik meg, akkor k.rvára elegem van. 

Eze megszerzi a labdát, Hancko belerúg a lábába. Ez tizenegyes” – jegyezte meg egy dühös kommentelő a meccs hevében.

A Liverpool ikonja is értetenül fogadta a döntést

Szakértők is megszólaltak az ügyben. 

A Liverpool korábbi klasszisa, Steven Gerrard rendkívül keménynek nevezte a döntést az Arsenalra nézve, 

és hangsúlyozta, hogy az ilyen helyzetek nagy hatással lehetnek a párharc végkimenetelére.

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője szintén csalódottságának adott hangot, és kijelentette, hogy az ilyen döntések elfogadhatatlanok, különösen egy ennyire nagy téttel bíró mérkőzésen.

Az Atlético és az Arsenal rangadója végül 1-1-es döntetlennel zárult, így a továbbjutás kérdése a visszavágón dől el.

