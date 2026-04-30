Az Arsenal meglepő módon pályavizsgálatot kért közvetlenül azelőtt, hogy pályára lépett volna az Atlético Madrid ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A londoni klub játékosai és stábtagjai dühösek volt a madridi stadion, a Riyadh Air Metropolitano gyepének állapota miatt. Úgy vélték, hogy a fű túl hosszú, és ezzel a hazai csapat próbálhat előnyhöz jutni.

Az Arsenal nem tudta megnyerni a Bajnokok Ligája-elődöntő első meccsét

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Furcsa kérést intézett az Arsenal az UEFA-hoz a Bajnokok Ligája-elődöntőben

Az Arsenal szakemberei a meccs előtt az UEFA-hoz fordultak, a szövetségtől hivatalosan kérték, hogy mérjék meg a fű hosszát.

Felmerült bennük a gyanú, hogy az Atlético edzője, Diego Simeone „trükközni” próbál a körülményekkel.

Az UEFA végül elvégezte a mérést, és megállapította, hogy a fű 26 milliméter hosszú volt. Ez teljesen szabályos, mivel az előírt tartomány 21 és 30 milliméter között van, ráadásul ugyanilyen hosszúságú volt a gyep akkor is, amikor korábban a Barcelona játszott itt a negyeddöntőben.

Arsenal requested that UEFA inspect the pitch at the Metropolitano to confirm the length of the grass ahead of their Champions League tie vs. Atletico Madrid 🧐 pic.twitter.com/ORARYrkU6Y — ESPN UK (@ESPNUK) April 29, 2026

Nem ez volt az első eset, hogy panasz érte a madridiak gyepszőnyegét a BL-ben: korábban a Tottenham játékosai is küszködtek a borítással, többen megcsúsztak rajta, a kapusuk állítólag emiatt követett el komoly hibákat.

Az Atlético és az Arsenal csatája végül 1-1-es döntetlennel zárult, az „Ágyúsok” amiatt is hőbörögtek, hogy a második félidőben nem kaptak meg egy jogosnak tűnő tizenegyest.