A Bajnokok Ligája elődöntőjében a madridi csapat az Arsenalt fogadta a Riyadh Air Metropolitano stadionban szerda este, de a pályán zajló események mellett a lelátón is akadt látványosság. Az egyik hazai drukker különös „produkcióval” hívta fel magára a figyelmet: közvetlenül a félidő előtt szendvicsek egész sorát kezdte el elkészíteni a helyén ülve.

A Bajnokok Ligája elődöntőjében ezúttal is kitettek magukért az Atlético Madrid szurkolói

Fotó: THOMAS COEX / AFP

Milyen különös dolog történt a Bajnokok Ligája madridi elődöntőjében?

A felvételeken jól látszott, ahogy az Atlético-drukker több kenyéralapot készít elő, majd különféle feltéteket pakol rájuk – köztük sonkát is –, mintha csak egy konyhában lenne, nem pedig egy BL-elődöntőn. A videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és a futballszurkolók egyszerre nevettek és csodálkoztak az akción. Többen is dicsérték a „gasztronómiai teljesítményt”, volt, aki így reagált:

„Hatalmas tisztelet annak az Atlético-drukkernek, aki egy komplett szendvicsestálat rakott össze az első sorban.”

He’s back — the Atlético fan making dinner during the game 😭😭 pic.twitter.com/9htTRvQywQ — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) April 29, 2026

A látottak alapján úgy tűnt, az éhes szurkolót jobban foglalkoztatta a szendvicseinek állapota, mint az a tény, hogy kedvenc csapata hátrányban volt, ugyanis 1-0-s Arsenal-vezetésnél kezdett el vacsorát készíteni.

Egyébként nem először adta elő ezt a „magánszámot” az internetes sztárrá vált drukker: az idei BL-szezonban a Tottenham elleni mérkőzésen is megéhezett az első félidő hosszabbításában.

Ami a mérkőzést illeti, az Arsenal még a szünet előtt szerzett vezetést egy büntetőből, majd az Atlético a második félidőben szintén 11-esből egyenlített, a mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult, így a londoni visszavágón dől majd el a továbbjutás.