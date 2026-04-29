Lentebb olvashatja el percről percre közvetítésünket az Atlético-Madrid-Arsenal Bajnokok Ligája-mérkőzésről!
1. perc: megvolt az első lövés
Julian Álvarezhez jutott egy labda, akinek lövését blokkolta az Arsenal védelme.
A hazaiak kezdtek
Griezmann indította útjára a labdát, a spanyolok piros-fehérben, az angolok pedig kékben.
Kivonultak a csapatok, hamarosan kezdődik a mérkőzés
Lement a Metropolitánóban a BL-himnusz, vagyis pillanatokon belül megtörténhet a kezdőrúgás.
Hiányzók mindkét oldalon
A spanyoloknál Pablo Barrios maradt ki, míg az Ágyúsok Kai Havertzet nevezték legfrissebben a sérültlistára.
Antoine Griezmann utolsó nagy dobása
A 137-szeres francia válogatott támadó 2014 óta erősíti az Atlético Madridot, amely akkor 54 millió eurót fizetett ki a játékjogáért. Griezmann azóta 494 tétmérkőzésen 212 gólt és 98 asszisztot jegyzett, az idény végén pedig végleg távozik, hiszen megegyezett az MLS-ben szereplő Orlando csapatával.
Elbukott kupadöntők
A mostani idényben az Arsenal bejutott az angol Ligakupa döntőjébe, azonban nem jött össze a siker a Manchester City ellen. Ugyanígy járt az Atlético Madrid is, amely a Spanyol Kupában szintén döntőt játszhatott, azonban a Real Sociedad szerezte meg az aranyérmet.
Diego Simeone és Mikel Arteta is kijelölte kezdőcsapatát
Atlético Madrid: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Griezmann, J. Álvarez.
Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
Legutóbb az Arsenal kiütéses győzelmet aratott
A két együttes legutóbb októberben mérkőzött meg egymással, amikor a Bajnokok Ligája főtábláján Angliába látogatott az Atlético Madrid. Akkor a spanyolok nem tették zsebre, amit kaptak, hiszen az Arsenal 4-0-s győzelmet aratott hazai közönsége előtt. A gólokat Gabriel és Martinelli szolgáltatták, majd Viktor Gyökeres duplája beállította a 4-0-s végeredményt. Érdekesség, hogy ez volt Diego Simeone legsúlyosabb veresége a BL-ben.
A másik ágon a PSG szerzett előnyt
A Bajnokok Ligája keddi elődöntőjében sokak szerint az évszázad legjobb mérkőzését játszották, hiszen Párizsban nem kevesebb, mint kilenc gólt is összehoztak a csapatok. Egyes szurkolok a mai találkozót pontosan a PSG-Bayern München miatt kétkedve várják, azonban az előzmények nem arra utalnak, hogy unalmas mérkőzésre kell számítani Madridban.