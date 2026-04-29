1. perc: megvolt az első lövés
2026.04.29. 21:04
A hazaiak kezdtek
2026.04.29. 21:02
Kivonultak a csapatok, hamarosan kezdődik a mérkőzés
2026.04.29. 20:59
Hiányzók mindkét oldalon
2026.04.29. 20:55
Antoine Griezmann utolsó nagy dobása
2026.04.29. 20:47
Elbukott kupadöntők
2026.04.29. 20:38
Diego Simeone és Mikel Arteta is kijelölte kezdőcsapatát
2026.04.29. 20:27
Legutóbb az Arsenal kiütéses győzelmet aratott
2026.04.29. 20:24
A másik ágon a PSG szerzett előnyt
2026.04.29. 20:18
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
A kilencgólos párizsi őrület után Madridban folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntője. A spanyol Atlético Madrid a Riyadh Air Metropolitano Stadionban fogadja az Arsenalt a párharc első mérkőzésén. A két csapat egyszer már összecsapott a 2025-2026-os idény során, akkor az Ágyúsok örülhettek a kiütéses győzelem végén.

Lentebb olvashatja el percről percre közvetítésünket az Atlético-Madrid-Arsenal Bajnokok Ligája-mérkőzésről!

 

21:04
2026. április 29.
1. perc: megvolt az első lövés

Julian Álvarezhez jutott egy labda, akinek lövését blokkolta az Arsenal védelme.

21:02
2026. április 29.
A hazaiak kezdtek

Griezmann indította útjára a labdát, a spanyolok piros-fehérben, az angolok pedig kékben.

20:59
2026. április 29.
Kivonultak a csapatok, hamarosan kezdődik a mérkőzés

Lement a Metropolitánóban a BL-himnusz, vagyis pillanatokon belül megtörténhet a kezdőrúgás.

20:55
2026. április 29.
Hiányzók mindkét oldalon

A spanyoloknál Pablo Barrios maradt ki, míg az Ágyúsok Kai Havertzet nevezték legfrissebben a sérültlistára.

20:47
2026. április 29.
Antoine Griezmann utolsó nagy dobása

A 137-szeres francia válogatott támadó 2014 óta erősíti az Atlético Madridot, amely akkor 54 millió eurót fizetett ki a játékjogáért. Griezmann azóta 494 tétmérkőzésen 212 gólt és 98 asszisztot jegyzett, az idény végén pedig végleg távozik, hiszen megegyezett az MLS-ben szereplő Orlando csapatával.

20:38
2026. április 29.
Elbukott kupadöntők

A mostani idényben az Arsenal bejutott az angol Ligakupa döntőjébe, azonban nem jött össze a siker a Manchester City ellen. Ugyanígy járt az Atlético Madrid is, amely a Spanyol Kupában szintén döntőt játszhatott, azonban a Real Sociedad szerezte meg az aranyérmet. 

Koke Resurreccion central midfield of Atletico de Madrid and Spain after the Copa del Rey final match between Real Sociedad y Atletico de Madrid at Estadio de La Cartuja on April 18, 2026 in Seville, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

 

20:27
2026. április 29.
Diego Simeone és Mikel Arteta is kijelölte kezdőcsapatát

Atlético Madrid: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Griezmann, J. Álvarez.

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

20:24
2026. április 29.
Legutóbb az Arsenal kiütéses győzelmet aratott

A két együttes legutóbb októberben mérkőzött meg egymással, amikor a Bajnokok Ligája főtábláján Angliába látogatott az Atlético Madrid. Akkor a spanyolok nem tették zsebre, amit kaptak, hiszen az Arsenal 4-0-s győzelmet aratott hazai közönsége előtt. A gólokat Gabriel és Martinelli szolgáltatták, majd Viktor Gyökeres duplája beállította a 4-0-s végeredményt. Érdekesség, hogy ez volt Diego Simeone legsúlyosabb veresége a BL-ben.

20:18
2026. április 29.
A másik ágon a PSG szerzett előnyt

A Bajnokok Ligája keddi elődöntőjében sokak szerint az évszázad legjobb mérkőzését játszották, hiszen Párizsban nem kevesebb, mint kilenc gólt is összehoztak a csapatok. Egyes szurkolok a mai találkozót pontosan a PSG-Bayern München miatt kétkedve várják, azonban az előzmények nem arra utalnak, hogy unalmas mérkőzésre kell számítani Madridban.

Ousmane Dembele (PSG) and Manuel Neuer (BAY) in action during the UEFA Champions League 2025/26 semi final first leg match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Parc des Princes Stadium in Paris, on April 28, 2026. Photo Jean-Marie Hervio / KMSP (Photo by HERVIO Jean-Marie / KMSP via AFP)
Fotó: HERVIO JEAN-MARIE / KMSP

 

