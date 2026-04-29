Megkezdődött a Fidesz megújulása: kemény döntéseket hoztak - mutatjuk

A legendák kiakadtak, a PSG edzője soha nem látott még ilyen meccset

Minden idők egyik legjobb BL-meccsét játszotta egymással kedd este a PSG és a Bayern München. A szerdai elődöntőben az Atlético Madrid és az Arsenal csap össze egymással, ám a párizsi csúcsrangadó fényében a madridi Bajnokok Ligája-találkozót már most sértő jelzőkkel illetik a futballszurkolók.

A labdarúgó Bajnokok Ligája törtnetének egyik, ha nem a legjobb elődöntőjét láthatták a futballszurkolók kedd este Párizsban, ahol a PSG 5-4-re győzött a Bayern München ellen. Szinte mindenki ezzel a mérkőzéssel és a jövő heti visszavágóval foglalkozik, azonban szerdán rendeznek egy másik fontos találkozót is a legjobb négy között.

Szerda este az Atlético Madrid fogadja az Arsenalt a Bajnokok Ligája másik elődöntőjében
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Senkit sem érdekel az Atlético Madrid és az Arsenal Bajnokok Ligája-rangadója?

A PSG és a Bayern a kilencgólos BL-thrillerrel annyira magasra tette a mércét, hogy 

sok szurkolót ezek után már nem is érdekel az Atlético és az Arsenal szerdai csatája. 

Kétségtelen, hogy a spanyol és az angol együttes nem játszik olyan domináns és látványos futballt, mint a másik két gigász, ettől függetlenül még jó mérkőzésre lehet kilátás a Wanda Metropolitano Stadionban. Persze az is szinte biztosra vehető, hogy a keddi elődöntőt nem fogják majd felülmúlni.

A szurkolók ilyen és ehhez hasonló sértő megjegyzéséket fűztek a szerdai elődöntőhöz.

  • „Őszintén szólva, egyszerűen le se játsszák a másik elődöntőt, nincs értelme.”
  • „Arteta és Simeone most biztosan nevetnek, szerdán pedig tönkre fogják tenni a szemünket.”
  • „Bármit is lássunk szerdán, az nem lesz kellemes, úgyhogy élvezzétek ki a jó focit.”
  • „Petíció az Atlético-Arsenal zárt kapus mérkőzéséért.”
  • „Az a mérkőzés nem érdemli meg, hogy közvetítsék, kiégeti a szemünket.”
Kai Havertz and Declan Rice of Arsenal exchange words after the UEFA Champions League Quarter Final 2nd Leg match between Arsenal and Sporting Lisbon at the Emirates Stadium in London, United Kingdom, on April 15, 2026. (Photo by Tiego Grenho/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Az Arsenal elődöntője nem hozza lázba a szurkolókat
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A BL-elődöntők visszavágóit a jövő héten rendezik, a fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor. 

  • Kapcsolódó cikkek
A legendák kiakadtak, a PSG edzője soha nem látott még ilyen meccset
Haaland is megirigyelte a párizsi gólparádét, a Bayern sportigazgatója odaszúrt a PSG-nek
„Ez nonszensz, szégyen!” – Angliában is dühöngenek a PSG kamu tizenegyese miatt

 

