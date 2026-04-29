A labdarúgó Bajnokok Ligája törtnetének egyik, ha nem a legjobb elődöntőjét láthatták a futballszurkolók kedd este Párizsban, ahol a PSG 5-4-re győzött a Bayern München ellen. Szinte mindenki ezzel a mérkőzéssel és a jövő heti visszavágóval foglalkozik, azonban szerdán rendeznek egy másik fontos találkozót is a legjobb négy között.

Szerda este az Atlético Madrid fogadja az Arsenalt a Bajnokok Ligája másik elődöntőjében

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Senkit sem érdekel az Atlético Madrid és az Arsenal Bajnokok Ligája-rangadója?

A PSG és a Bayern a kilencgólos BL-thrillerrel annyira magasra tette a mércét, hogy

sok szurkolót ezek után már nem is érdekel az Atlético és az Arsenal szerdai csatája.

Kétségtelen, hogy a spanyol és az angol együttes nem játszik olyan domináns és látványos futballt, mint a másik két gigász, ettől függetlenül még jó mérkőzésre lehet kilátás a Wanda Metropolitano Stadionban. Persze az is szinte biztosra vehető, hogy a keddi elődöntőt nem fogják majd felülmúlni.

A szurkolók ilyen és ehhez hasonló sértő megjegyzéséket fűztek a szerdai elődöntőhöz.

„Őszintén szólva, egyszerűen le se játsszák a másik elődöntőt, nincs értelme.”

„Arteta és Simeone most biztosan nevetnek, szerdán pedig tönkre fogják tenni a szemünket.”

„Bármit is lássunk szerdán, az nem lesz kellemes, úgyhogy élvezzétek ki a jó focit.”

„Petíció az Atlético-Arsenal zárt kapus mérkőzéséért.”

„Az a mérkőzés nem érdemli meg, hogy közvetítsék, kiégeti a szemünket.”

Az Arsenal elődöntője nem hozza lázba a szurkolókat

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A BL-elődöntők visszavágóit a jövő héten rendezik, a fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.