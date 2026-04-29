A labdarúgó Bajnokok Ligája törtnetének egyik, ha nem a legjobb elődöntőjét láthatták a futballszurkolók kedd este Párizsban, ahol a PSG 5-4-re győzött a Bayern München ellen. Szinte mindenki ezzel a mérkőzéssel és a jövő heti visszavágóval foglalkozik, azonban szerdán rendeznek egy másik fontos találkozót is a legjobb négy között.
Senkit sem érdekel az Atlético Madrid és az Arsenal Bajnokok Ligája-rangadója?
A PSG és a Bayern a kilencgólos BL-thrillerrel annyira magasra tette a mércét, hogy
sok szurkolót ezek után már nem is érdekel az Atlético és az Arsenal szerdai csatája.
Kétségtelen, hogy a spanyol és az angol együttes nem játszik olyan domináns és látványos futballt, mint a másik két gigász, ettől függetlenül még jó mérkőzésre lehet kilátás a Wanda Metropolitano Stadionban. Persze az is szinte biztosra vehető, hogy a keddi elődöntőt nem fogják majd felülmúlni.
A szurkolók ilyen és ehhez hasonló sértő megjegyzéséket fűztek a szerdai elődöntőhöz.
- „Őszintén szólva, egyszerűen le se játsszák a másik elődöntőt, nincs értelme.”
- „Arteta és Simeone most biztosan nevetnek, szerdán pedig tönkre fogják tenni a szemünket.”
- „Bármit is lássunk szerdán, az nem lesz kellemes, úgyhogy élvezzétek ki a jó focit.”
- „Petíció az Atlético-Arsenal zárt kapus mérkőzéséért.”
- „Az a mérkőzés nem érdemli meg, hogy közvetítsék, kiégeti a szemünket.”
A BL-elődöntők visszavágóit a jövő héten rendezik, a fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
