Lothar Matthäus tippelt: szerinte ez a csapat játssza a Bajnokok Ligája-döntőt

Kedd este szuperrangadót rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, amikor a négy között a Paris Saint-Germain fogadja a Bayern Münchent a párharc odavágóján. A találkozó iránt hatalmas az érdeklődés, ezzel pedig a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Lothar Matthäus is tisztában van.

Lothar Matthäus a Bajnokok Ligája elődöntőjéről írt

Melyik csapat jut be a Bajnokok Ligája döntőjébe?

Ezzel a kérdéssel foglalkozott Lothar Matthäus, aki jelenleg a Sky Sports szakértőjeként tevékenykedik. A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya elégedett lenne egy döntetlennel az odavágón, de tisztában van vele, hogy Bayern München nem így gondolkodik, s kedd este is a győzelemre akar majd törekedni.

A Bayern München mindkét mérkőzésen képes a győzelemre. Azt gondolom, hogy az első mérkőzés döntetlen lesz, a visszavágón pedig szűken ugyan, de a Bayern diadalmaskodik”

− idézte a német válogatottsági rekordert a Sport Bild. Matthäus úgy véli, hogy a müncheniek számára előnyös, hogy a visszavágót hazai közönségük előtt játszhatják, de tart a PSG idegenbeli jó teljesítményétől.

„Végre kell hajtani néhány védelmi módosítást, a Münchennek nem szabad annyi helyzetet engednie, mint a Real Madrid ellen. Az ellenfél most is meg fogja büntetni a hibákat: ahogyan a Madridnak, a Párizsnak is vannak gyors játékosai, akik megpróbálják majd kihasználni a legapróbb hibákat is” − tette hozzá.

A PSG-Bayern München Bajnokok Ligája-elődöntő 21 órától kezdődik, a párharc második mérkőzésére május 6-án kerül sor.