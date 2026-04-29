A Párizsban rendezett találkozó igazi futballünnepet hozott: a Bayern korán vezetést szerzett, a PSG azonban fordított, sőt 5–2-re is elhúzott, mielőtt a bajorok nagy hajrával visszajöttek a meccsbe. Végül kilenc gól született, és mindkét csapat egyszer a kapufát is eltalálta. Már az első félidő is történelmi volt, hiszen a 3–2-es állás azt jelentette, hogy még soha nem esett ennyi gól egy Bajnokok Ligája-elődöntő első 45 percében. A 5–4-es végeredmény pedig önmagában is a legmagasabb gólszámú egymeccses elődöntők közé emelte az összecsapást.

A Liverpool és a Roma párharcán 13 gól esett a Bajnokok Ligája elődöntőjében

Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Még van hova feljebb a Bajnokok Ligája elődöntőjében

Összesítésben jelenleg négy legendás párharc előzi meg a PSG–Bayern duót a gólgazdag elődöntők rangsorában, miközben a visszavágót még le sem játszották.

Az egyik ilyen a Juventus és a Monaco párharca volt: az olaszok 4–1-re nyerték az első meccset, a visszavágón pedig a Monaco 3–2-re győzött, így is összesen tíz gól született a két mérkőzésen 2017-ben.

Ennél is emlékezetesebb volt a Manchester City és a Real Madrid csatája a 2021/22-es idényben. A City 4–3-ra nyerte az első meccset, de a madridi visszavágón a Real hosszabbítás után 3–1-re győzött, így összesen 11 gól esett a párharc során.

A 2017/18-as szezonban a Liverpool és az AS Roma párharca például 13 gólt hozott. Az angolok az első mérkőzésen 5–2-re nyertek, a római visszavágón pedig ugyan 4–2-re győztek az olaszok, de ez kevés volt a továbbjutáshoz.

Szintén 13 gólt hozott a 2024/25-ös elődöntő az Inter és a Barcelona között. Az első mérkőzés 3–3-ra végződött, a visszavágón pedig hosszabbítás után az Inter 4–3-ra nyert, így jutott döntőbe egy elképesztően fordulatos párharc végén.

Az Inter és a Barca párharca is sokáig emlékeztes marad

Fotó: TIZIANO BALLABIO / NurPhoto

A nagy kérdés most az, hogy a PSG és a Bayern képes lesz-e még rátenni egy lapáttal a már így is történelmi párharcra. Ha a visszavágón is hasonló gólzápor következik, könnyen elképzelhető, hogy megdől a jelenlegi, 13 gólos rekord.

Az biztos: amit eddig láttunk, az már most a Bajnokok Ligája történetének egyik legemlékezetesebb elődöntőjévé tette ezt a párharcot.

