A PSG és a Bayern München BL-elődöntős párharcának párizsi mérkőzése elképesztően látványos küzdelmet, és kilenc gólt hozott – ezek után elképzelni sem lehet, mit hoz majd a müncheni visszavágó. A Bajnokok Ligája idei szezonjának legjobb meccsét láthatták a futballszurkolók kedd este, a találkozó méltán kerülhet be a sorozat történetének legemlékezetesebb mérkőzései közé.

Őrület a Bajnokok Ligája elődöntőjében: hihetetlen meccset hozott a PSG és a Bayern párizsi csatája

A Bajnokok Ligája csúcsrangadója az egész világot sokkolta

A nemzetközi sajtóban sem fukarkodtak a dicséretekkel a PSG-Bayern csúcsrangadó után, az egész világot lenyűgözték a látottak.

„Egy tízperces „próbajáték” után a PSG és a Bayern München őrült csatát vívott, amely egy lenyűgöző intenzitású és technikai színvonalú mérkőzéssé fajult” – írta a francia L'Équipe.

„Volt már valaha ehhez hasonló futballmeccs? Kilenc gól született Párizsban, ami a legtöbb a Bajnokok Ligája-elődöntők első mérkőzésén.

A legfigyelemreméltóbb maga a látványosság volt, amely félistenek futballjára hasonlított”

– jegyezte meg a brit The Guardian.

A PSG örühetett a kilengólos BL-thriller végén

Az év meccse a Bajnokok Ligájában

„PSG és Bayern, ti srácok fantasztikusak vagytok! Varázslatos pillanatok, kapufát eltaláló lövések és kilenc gól az év meccsén” – írta az olasz La Gazzetta dello Sport.

„A mérkőzést gyakorlatilag döntőnek tekintették, és abszolút beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

A PSG és a Bayern csatája olyan látványosságot nyújtott, amilyet ebben a szezonban még nem láthattunk”

– lelkendezett a spanyol Marca.

A francia és a német gigász visszavágóját jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.