Az FC Barcelona jelenleg magabiztos előnyt dédelget a spanyol La Ligában, Hansi Flick együttese kilenc ponttal vezet a Real Madrid előtt, azonban a Bajnokok Ligájától már a negyeddöntőben elbúcsúzott. Ettől függetlenül Barcelonában már a jövőre is gondolnak, az egyik legnagyobb feladat Robert Lewandowski pótlása lesz, aki minden bizonnyal nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését.

Alexander Sörloth gólt szerzett a Barcelona elleni BL-párharcban

Madridból érkezhet a Barcelona új csatára

Matteo Moretto információi szerint a katalánok Alessandro Bastoni leigazolása mellett egy új csatár megszerzésén is dolgoznak, hiszen Lewandowski a szerződése lejártával elhagyja a spanyol együttest. A kiszemelt az Atlético Madrid támadója, Alexander Sörloth lehet, aki 2024-es érkezése óta már 41 gólt szerzett a Matracosok mezében, előtte pedig jelentős La Liga-tapasztalatot gyűjtött be a Real Sociedad, valamint a Villarreal színeiben.

Sörloth ráadásul góllal vette ki a részét a Barcelona elleni BL-továbbjutásból.

A norvég csatár megállapodása a 2027-2028-as idény végéig szól Madridban, és a Marca szerint gyorsan beilleszthető lenne Hansi Flick rendszerébe.

A Barcelona számára azért is lehet fontos az átigazolás, hiszen Marcus Rashford nagy valószínűséggel visszatér a Manchester Unitedhez, s mivel Lewandowski is a távozás szélén áll, muszáj megerősíteni a támadósort. Spanyol sajtóhírek szerint a katalánok korábban Julián Álvarez elcsábításán is dolgoztak, ám ennek esélye a közelmúltban lecsökkent.