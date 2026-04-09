Korábban az Origón is beszámoltunk arról, hogy már a Camp Nouban tett előző látogatás alkalmával is előfordult egy hasonló támadás a Copa del Rey elődöntő visszavágóján, és most, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének kezdete előestéjén a történelem megismételte önmagát: az Atlético buszát különböző tárgyakkal dobálták meg a Barcelona szurkolói, ezúttal két ablak is betörött a vendégek buszán (elvileg néhány kőnek köszönhetően).

Így nézett ki az Atlético busza a Barcelona-szurkolók támadása után

A Barcelona-szurkolók alapos munkát végeztek

Az Atlético Madrid közösségi oldalán megjelent egy fotó (a fenti kép), amelyen a Barcelona-szurkolók által megrongált csapatbusz ablakai láthatók, a következő felirattal: „Hé, NASA, nekünk is vannak fotóink a Hold sötét oldaláról (ami spanyolul ugyanazt jelenti, mint az autóablak).”

Továbbra is égető a kérdés, vajon az előző és a mostani alkalommal, merre voltak a rend éber őrei, hogy egy ilyen támadást nem tudtak megakadályozni? Még szerencse, hogy csak a busz sérült meg, a játékosok a meccsre épek maradtak, és nyertek is végül idegenben 2-0-ra.