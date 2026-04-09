Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Egészen elképesztő jelenetsorok játszódtak le a szerda esti Bajnokok Ligája negyeddöntő előtt. A Barcelona fogadta a párharc első felvonásán az Atlético Madridot, és a vendégek csapatbuszát ismét megtámadták a hazai szurkolók.

Már a Camp Nouban tett előző látogatás alkalmával is előfordult egy ilyen támadás a Copa del Rey elődöntő visszavágóján, és most, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének kezdete előestéjén a történelem megismételte önmagát: az Atlético buszát különböző tárgyakkal dobálták meg a Barcelona szurkolói, ezúttal két ablak is betörött a vendégek buszán.

A Barcelona szurkolói megtámadták az Atlético Madrid csapatbuszát
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A Barcelona szurkolói ezúttal is túl messzire mentek

A mostani incidens a Camp Nouhoz vezető út előtti utcán történt, az Atlético Madrid csapatbusza nem tudott biztonságosan bejutni a Barcelona stadionjába, mivel különböző tárgyak záporoztak mindkétszer a buszra, amelyek ugyan nem okoztak sérülést a csapat tagjainak, de anyagi kárt azért igen.

Jelen esetben a kár konkrétan a vezető oldalával szemben lévő két szélvédőn keletkezett, amelyek teljesen összetörtek. Ez az incidens sajnos nem egyedi eset, ami csak tovább növelte az Atlético felháborodását, miután a csapat előző látogatásakor is ugyanezt tapasztalta. Kiváló kérdés, hogy vajon akkor és most, merre volt a rendőrség?

 

