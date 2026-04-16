Parázs mérkőzéssel zárult a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének spanyol párharca, amelyet végül az előzetesen esélytelenebbnek vélt Atlético Madrid húzott be 3-2-es összesítéssel. A Barcelona háza táján leginkább a játékvezetés minősége verte ki a biztosítékot, ennek pedig hangot is adtak a katalánok.

A Barcelona emberhátrányban fejezte be a párharcot

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Kiborult a Barcelona

A keddi találkozót követően a katalánok erőssége, Raphinha kirablásról beszélt, véleménye szerint Clément Turpin játékvezetővel rengeteg probléma volt, majd feltette a költői kérdést, hogy miért fél a Barcelona továbbjutásától a bíró. Természetesen az odavágó játékvezetését is kritizálta, de ennél durvább nyilatkozatot tett Joan Laporta, az együttes elnöke.

„Amit velünk tettek, az elfogadhatatlan! Az első mérkőzésen nem kaptunk meg egy jogos tizenegyest, és egy játékosunkat kiállították, holott csak sárga lapot kellett volna kapnia. Ugyanez történt a második mérkőzésen is. Egy játékosunkat kiállították, amikor Koundé még simán elérte volna a labdát, így nem Eric (García) volt az utolsó ember. A játékvezető sárga lapot ítélt, ami helyes döntés is volt, de a VAR miatt ezúttal is javította magát, ami megint egy rossz döntés volt. Ezen felül Ferran (Torres) gólja is gól volt, az Olmo elleni szabálytalanság pedig büntetőt ért volna. A Fermín (López) elleni agressziót úgy értékelhetjük, ahogy akarjuk, de ez így elfogadhatatlan. Össze kellett varrni, és még csak sárga sem járt érte” − fogalmazott a klubelnök.

Az odavágó elmaradt büntetője miatt az UEFA-hoz fordult a Barca, viszont a szervezet elfogadhatatlannak minősítette a beadványt.

A Laporta által említett agresszió a visszavágón

Fotó: Javier Soriano/AFP

Megérkezett a katalánok hivatalos panasza

A Barcelona csütörtökön, a hivatalos oldalán jelentette be, hogy bepanaszolta a játékvezetői teljesítményt, amely a spanyolok szerint jelentős anyagi kárt okozott a csapatnak.

„A klub úgy véli, hogy a párharc mindkét mérkőzésén több olyan játékvezetői döntés született, amely nem felelt meg a játékszabályoknak. Ez a szabályok helytelen alkalmazásából és a VAR-rendszer megfelelő beavatkozásának hiányából eredt, és közvetlen hatása volt a kimenetelre” − olvasható a közleményben.

A Barcelona szerint ezen hibáknak a halmozódása közvetlen hatással volt a mérkőzések lefolyására és a párharc végeredményére, ami jelentős sportbeli és pénzügyi kárt okozott a klubnak.”

A La Liga listavezetője hozzátette, hogy felajánlja együttműködését a szabályok fejlesztésének érdekében.