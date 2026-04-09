Az Atlético Madrid legutóbb 2006 februárjában tudott tétmeccset nyerni a Barcelona vendégeként, azóta a két csapat 25 mérkőzést játszott Barcelonában, ebből 17-szer a gránátvörös-kékek nyertek, nyolcszor pedig döntetlen született.

A Barcelona kétgólos hátrányból várhatja a jövő heti visszavágót

A szerdai találkozó első félidejében a Barcelona futballozott fölényben, azonban a 44. percben minden megváltozott, amikor Kovács István játékvezető kiállította Pau Cubarsít, aki gólhelyzetben szabálytalankodott Giuliano Simeonével.

A Barcelona edzője a magyar bírót hibáztatja a vereségért

Cubarsí kiállítása után az Atlético azonnal előnybe került Julián Álvarez káprázatos szabadrúgásgóljával, majd a 70. percben a norvég Alexander Sørloth találatával növelte előnyét a madridi csapat, amely végül kétgólos győzelmet aratott. A lefújás után Hansi Flick, a Barcelona edzője a játékvezetőt, Kovács Istvánt okolta csapata veresége miatt.

Nem vagyok biztos benne, hogy Cubarsí eléggé hozzáért, és a labda is a támadó mögött volt. Nem láttam egyértelműnek”

– mondta a német szakember az esetről, amely tíz emberre csökkentette csapatát.

Hansi Flick rendkívül dühös volt Kovács Istvánra a lefújás után

Azonban nem ez volt az egyetlen ítélet, amit Hansi Flick kifogásolt a mérkőzés után. Kovács István ugyanis nem adott meg egy büntetőt a Barcelonának Marc Pubill kezezése után, amikor a spanyol védő kézzel megfogta a labdát, miután az Atlético Madrid kapusa játékba hozta azt egy kirúgásnál.

Sok ilyen helyzet van, nem tudom, miért nem lépett közbe a VAR. Nem értem, miért van akkor a videobíró”

– mérgelődött Flick, aki ki is emelte, hogy a VAR-szobában egy német játékvezető, Christian Dingert ténykedett.

Érdekesség, hogy a 2023/24-es BL-szezonban már történt hasonló játékvezetői hiba. Akkor az Arsenal-Bayern München negyeddöntőben David Raya, az észak-londoni csapata kapusa már elvégezte a pontrúgást, a brazil Gabriel Magalhães azonban lehajolt és megfogta a labdát, hogy ő indítsa útjára azt a tizenhatoson belül.

According to Arsenal fans, Saka diving is a clear penalty but Gabriel picking the ball with his hands is not a penalty 😂😂😂



I wonder if they ever watched an actual football game pic.twitter.com/BYWisGG8YH — Thomassist 🇱🇧 (@puffedpenguinn) April 9, 2024

Thomas Tuchel, a Bayern München akkori edzője elmondta, hogy a meccs után beszélt Glenn Nyberg játékvezetővel, aki tisztában volt azzal, hogy tizenegyest kellett volna ítélnie, mégsem tette.

A játékvezetőnek nem volt bátorsága ahhoz, hogy befújjon egy jogos büntetőt. Őrült és különös szituáció volt, de a meccs után elismerte a hibáját. Látta, mi történt, hogy már játékban van a labda, de a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben egy ilyen gyermeteg kezezés miatt nem akart tizenegyest adni, ez pedig frusztráló”

– értékelt akkor a német szakember, akinek a csapata végül a visszavágón kiharcolta a továbbjutást, így nem lett nagyobb botrány az esetből.