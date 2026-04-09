A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén az FC Barcelona hazai pályán 2-0-ra kikapott az Atlético Madridtól. A Barcelona az első félidő végén emberhátrányba került, a katalán csapat edzője pedig a magyar származású játékvezetőt, Kovács Istvánt hibáztatta a vereségért, aki a kiállítás mellett elkövetett még egy kapitálisan nagy hibát.

Az Atlético Madrid legutóbb 2006 februárjában tudott tétmeccset nyerni a Barcelona vendégeként, azóta a két csapat 25 mérkőzést játszott Barcelonában, ebből 17-szer a gránátvörös-kékek nyertek, nyolcszor pedig döntetlen született. 

A Barcelona kétgólos hátrányból várhatja a jövő heti visszavágót
A szerdai találkozó első félidejében a Barcelona futballozott fölényben, azonban a 44. percben minden megváltozott, amikor Kovács István játékvezető kiállította Pau Cubarsít, aki gólhelyzetben szabálytalankodott Giuliano Simeonével.

A Barcelona edzője a magyar bírót hibáztatja a vereségért

Cubarsí kiállítása után az Atlético azonnal előnybe került Julián Álvarez káprázatos szabadrúgásgóljával, majd a 70. percben a norvég Alexander Sørloth találatával növelte előnyét a madridi csapat, amely végül kétgólos győzelmet aratott. A lefújás után Hansi Flick, a Barcelona edzője a játékvezetőt, Kovács Istvánt okolta csapata veresége miatt. 

Nem vagyok biztos benne, hogy Cubarsí eléggé hozzáért, és a labda is a támadó mögött volt. Nem láttam egyértelműnek”

 – mondta a német szakember az esetről, amely tíz emberre csökkentette csapatát.

Hansi Flick rendkívül dühös volt Kovács Istvánra a lefújás után 
Azonban nem ez volt az egyetlen ítélet, amit Hansi Flick kifogásolt a mérkőzés után. Kovács István ugyanis nem adott meg egy büntetőt a Barcelonának Marc Pubill kezezése után, amikor a spanyol védő kézzel megfogta a labdát, miután az Atlético Madrid kapusa játékba hozta azt egy kirúgásnál. 

Sok ilyen helyzet van, nem tudom, miért nem lépett közbe a VAR. Nem értem, miért van akkor a videobíró” 

– mérgelődött Flick, aki ki is emelte, hogy a VAR-szobában egy német játékvezető, Christian Dingert ténykedett. 

Érdekesség, hogy a 2023/24-es BL-szezonban már történt hasonló játékvezetői hiba. Akkor az Arsenal-Bayern München negyeddöntőben David Raya, az észak-londoni csapata kapusa már elvégezte a pontrúgást, a brazil Gabriel Magalhães azonban lehajolt és megfogta a labdát, hogy ő indítsa útjára azt a tizenhatoson belül.

Thomas Tuchel, a Bayern München akkori edzője elmondta, hogy a meccs után beszélt Glenn Nyberg játékvezetővel, aki tisztában volt azzal, hogy tizenegyest kellett volna ítélnie, mégsem tette.

A játékvezetőnek nem volt bátorsága ahhoz, hogy befújjon egy jogos büntetőt. Őrült és különös szituáció volt, de a meccs után elismerte a hibáját. Látta, mi történt, hogy már játékban van a labda, de a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben egy ilyen gyermeteg kezezés miatt nem akart tizenegyest adni, ez pedig frusztráló” 

– értékelt akkor a német szakember, akinek a csapata végül a visszavágón kiharcolta a továbbjutást, így nem lett nagyobb botrány az esetből. 

Az Atlético edzője csapata hatékonyságát emelte ki

Az Atlético Madridnak összesen két kaput eltaláló lövése volt a Camp Nouban, ezzel nyert végül 2-0-ra. 

Nem hiszem, hogy az én csapatom valaha is nyert volna a Camp Nouban. Ez rendkívül nehéz, mert a Barcelona vitathatatlanul Európa egyik legjobb csapata a Paris Saint-Germain és a Bayern München mellett. De jó csapatmunkával ki tudtuk használni a mérkőzés kulcspillanatait. A második gól több önbizalmat adott nekünk, és kár, hogy nem tudtuk tovább növelni az előnyünket. Rengeteget tudnék mesélni olyan meccsekről, ahol harminc lövésünk volt, mégsem szereztünk gólt. A futball azért csodálatos, mert a helyzetkihasználás kulcsfontosságú. Ma rendkívül hatékonyak voltunk. Más estéken nem voltunk azok” 

– mondta Diego Simeone, az Atlético Madrid edzője, aki hangsúlyozta, hogy a kétgólos győzelem ellenére csapatának biztosan meg kell majd szenvednie a jövő keddi visszavágón. 

