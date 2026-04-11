A Bajnokok Ligájában negyeddöntős Barcelona csapatában Ferran Torres duplázott, mellette a neki két gólpasszt adó Lamine Yamal, valamint az angol Marcus Rashford volt még eredményes – adta hírül az MTI.

Lamine Yamal gólig és két gólpasszig jutott, a Barcelona simán nyert

Karnyújtásnyira a bajnoki címtől a Barcelona?

A Barcelona előnye ezzel kilenc pontra nőtt a tabella élén az üldöző, de pénteken csak döntetlent játszó Real Madriddal szemben. Hansi Flick együttese tehát nagyon közel került a címvédéshez a La Ligában, a BL-ben azonban nehéz feladat vár rá, hiszen kétgólos hátrányból kellene megfordítania a negyeddöntős párharcot az Atlético Madrid otthonában.

La Liga, 31. forduló:

Real Sociedad-Alavés 3-3 (2-2)

Elche-Valencia 1-0 (0-0)

FC Barcelona-Espanyol 4-1 (2-0)