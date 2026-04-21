Hansi Flick 2024 nyarán lett az FC Barcelona edzője, vezetésével a katalán csapat az előző szezonban megnyerte a spanyol bajnokságot, mellette pedig az elődöntőig jutott a Bajnokok Ligájában.

A Barcelona az egyik legélvezetesebb futballt játssza Európában

A német szakember minden bizonnyal idén is be fogja húzni csapatával a La Ligát, hiszen a Barcelona hat meccsel a vége előtt kilenc ponttal vezet a Real Madrid előtt, ami tetemes előnynek számít.

A Barcelona edzője nagy bejelentést tett a jövőjéről

A katalán csapat szerdán este a Celta Vigót fogadja a Camp Nouban. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Hansi Flick elárulta, hogy szeretné meghosszabbítani jövő nyáron lejáró szerződését a Barcelonával.

A 61 éves német szakember korábban kijelentette, hogy a barcelonai munka lesz az utolsó állomása edzői pályafutásának.

„Az a tervem, hogy hosszabbítok. Ez lesz a karrierem utolsó lépése. Nagyon jól érzem magam. Szeretnék hosszabbítani, de most nem ez a megfelelő időpont erről beszélni” – mondta Flick, aki hangsúlyozta, hogy szeretné megnyerni a Bajnokok Ligáját a Barcelonával, mellette pedig a telt házas Camp Nouban akarja irányítani a katalán csapatot.

A Bajnokok Ligája hatalmas álom. Erről szól az élet; fantasztikus csapatunk van az elkövetkező évekre. A nyári átigazolási időszakban a megfelelő döntéseket kell meghoznunk. A csapat fiatal, és óriási fejlődési potenciál van benne.Szeretnék a csapat edzője lenni, amikor elkészül a stadion. Mindig azt mondom, hogy én és a teljes stábom mindent beleadunk ezért a klubért. Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan itt működnek a dolgok – ez egy második család, rengeteg energiával”

– folytatta a német szakember, aki azt mondta, hogy a BL-kiesésből erőt kell meríteniük.

Hansi Flick remekül érzi magát Barcelonában

Hansi Flick végezetül Barcelonát nevezte a legjobb futballközegnek, amelyben valaha dolgozott.

„Nagyszerű időszakom volt a válogatottnál és a Bayernnél is. De úgy érzem, hogy itt a legjobb minden körülöttem. Ha mindent figyelembe veszek – a karrieremet és a családomat –, nagyon boldog vagyok” – tette hozzá a német szakember.