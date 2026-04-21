Az FC Barcelona múlt héten búcsúzott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, a spanyol bajnokságban viszont magabiztosan vezet a Real Madrid előtt és minden bizonnyal meg fogja nyerni fennállása 29. bajnoki címét. A Barcelona sikereiben kulcsszerepe van Hansi Flicknek, azonban a német vezetőedzőnek hamarosan lejár a szerződése, amit szóba is hozott csapata legutóbbi sajtótájékoztatóján.

Hansi Flick 2024 nyarán lett az FC Barcelona edzője, vezetésével a katalán csapat az előző szezonban megnyerte a spanyol bajnokságot, mellette pedig az elődöntőig jutott a Bajnokok Ligájában. 

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League quarter final second leg football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid on April 14, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
A Barcelona az egyik legélvezetesebb futballt játssza Európában 
Fotó: Thomas Coex/AFP

A német szakember minden bizonnyal idén is be fogja húzni csapatával a La Ligát, hiszen a Barcelona hat meccsel a vége előtt kilenc ponttal vezet a Real Madrid előtt, ami tetemes előnynek számít. 

A Barcelona edzője nagy bejelentést tett a jövőjéről

A katalán csapat szerdán este a Celta Vigót fogadja a Camp Nouban. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Hansi Flick elárulta, hogy szeretné meghosszabbítani jövő nyáron lejáró szerződését a Barcelonával. 

A 61 éves német szakember korábban kijelentette, hogy a barcelonai munka lesz az utolsó állomása edzői pályafutásának.

„Az a tervem, hogy hosszabbítok. Ez lesz a karrierem utolsó lépése. Nagyon jól érzem magam. Szeretnék hosszabbítani, de most nem ez a megfelelő időpont erről beszélni” – mondta Flick, aki hangsúlyozta, hogy szeretné megnyerni a Bajnokok Ligáját a Barcelonával, mellette pedig a telt házas Camp Nouban akarja irányítani a katalán csapatot. 

A Bajnokok Ligája hatalmas álom. Erről szól az élet; fantasztikus csapatunk van az elkövetkező évekre. A nyári átigazolási időszakban a megfelelő döntéseket kell meghoznunk. A csapat fiatal, és óriási fejlődési potenciál van benne.Szeretnék a csapat edzője lenni, amikor elkészül a stadion. Mindig azt mondom, hogy én és a teljes stábom mindent beleadunk ezért a klubért. Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan itt működnek a dolgok – ez egy második család, rengeteg energiával” 

– folytatta a német szakember, aki azt mondta, hogy a BL-kiesésből erőt kell meríteniük. 

Head coach of Barcelona, Hansi Flick, speaks to the referee during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final second leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano Stadium in Madrid, Spain, on April 14. (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto) (Photo by Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP)
Hansi Flick remekül érzi magát Barcelonában
Fotó: Guillermo Martinez/NurPhoto via AFP

Hansi Flick végezetül Barcelonát nevezte a legjobb futballközegnek, amelyben valaha dolgozott. 

„Nagyszerű időszakom volt a válogatottnál és a Bayernnél is. De úgy érzem, hogy itt a legjobb minden körülöttem. Ha mindent figyelembe veszek – a karrieremet és a családomat –, nagyon boldog vagyok” – tette hozzá a német szakember. 

