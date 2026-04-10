Az eset során Marc Pubill – aki már sárga lapos volt – kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, miután az Atlético kapusa, Juan Musso kirúgással újraindította a játékot. A katalánok hevesen reklamáltak, de Kovács István játékvezető nem ítélt büntetőt, és a VAR (Christian Dingert) sem avatkozott közbe. A Barcelona ezt követőe az UEFA-hoz fordul.

Kovács István miatt tett panaszt a Barcelona

„A klub jogi képviselői hivatalos panaszt nyújtottak be az UEFA-hoz a mérkőzésen történtek miatt. Úgy véljük, a játékvezetői döntések ellentétesek voltak a szabályokkal, és közvetlen hatással voltak a mérkőzés alakulására és végeredményére. „Az 54. percben, a szabályosan újraindított játék során egy ellenfél játékos a tizenhatoson belül kézzel ért a labdához, mégsem ítéltek büntetőt. A Barcelona szerint ez, valamint a VAR súlyos mulasztása komoly hiba. A klub vizsgálatot kér, hozzáférést a játékvezetők kommunikációjához, valamint az esetleges hibák hivatalos elismerését és a szükséges intézkedéseket” – olvasható a Barcelona közleményében.

A katalánok azt is hangsúlyozták, hogy szerintük nem először szenvednek el hasonló, vitatható döntésekből fakadó hátrányt a Bajnokok Ligájában.

Az eset akkor történt, amikor az Atlético már 1–0-ra vezetett Julián Álvarez góljával, miután a Barcelona Pau Cubarsí kiállítása miatt emberhátrányban játszott. A második gólt Alexander Sørloth szerezte a 70. percben, így Diego Simeone csapata 2–0-s előnyt szerzett a visszavágó előtt.

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick is élesen bírálta a döntést: „Számomra ez egyértelmű piros lap (második sárga) és tizenegyes volt. Nem tudom elhinni, hogy ezt nem vizsgálták. Igazságtalannak érzem.” Ironikusan hozzátette: „A VAR ma nagyon figyelt az Atléticóra. Egy német volt, szóval köszönjük, Németország.”