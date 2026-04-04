A címvédő és listavezető Barcelona azzal a tudattal léphetett pályára a madridi Metropolitano Stadionban, hogy ha nyer, akkor hétpontosra növeli előnyét a második Real Madriddal szemben, amely meglepetésre 2-1-es vereséget szenvedett a Mallorca vendégeként. Márpedig a La Liga történetében 8 fordulóval a vége előtt még soha egyetlen csapat sem bukta el a bajnoki címet ekkora előnyről.

Lamine Yamal hiába volt megállíthatatlan, ezúttal nem ő volt a Barcelona hőse

Fotó: PABLO GARCIA / ANADOLU

Madridban tett nagy lépés a bajnoki cím felé a Barcelona

A meglehetősen eseménydús és parázshangulatú első félidőben a Barcelona előtt adott az első komoly lehetőség, a folytatásban viszont felváltva forogva veszélyben a kapuk. Az Atlético Madridtól a nyáron az MLS-ben szereplő Orlando Cityhez szerződő Antoine Grezmann szűk félóra alatt duplázhatott volna, ám előbb ziccerben rontott, majd ígéretes helyzetből lőtt csúnyán mellé. A túloldalon Lamine Yamal okozott folyamatos problémákat a védőknek, sőt a 35. percben egy szép támadás után a kapufán csattant a lövése.

Az első félidő hajrája aztán tartogatott még izgalmakat. A 39. percben egy hosszú indítás után a leshatárról kilépő Giuliano Simeone a léc alá bombázott, ezzel megszerezve a vezetést az Atléticónak. Sokáig azonban nem örülhettek a hazaiak, ugyanis három perccel később a január után újra eredményes Marcus Rashford góljával egyenlített a katalán együttes, amely az első félidő hajrájában elveszítette a bokasérülést szenvedett Ronald Araújót.

A hosszabbításban aztán Lamine tört kapura, de Nico González mellett elesett a tizenhatos előterénél. A VAR-vizsgálat után a játékvezető azonnali piros lappal kiállította az argentin balhátvédet, mivel úgy ítélte meg, hogy egyértelmű gólhelyzetben utolsó emberként szabálytalankodott utolsó labda, és Lamine a kapu felé ért hozzá, a játékvezető egyenes piros lapként értelmezte. Érdekesség, hogy González a negyedik a játékos, aki ebben a szezonban már az első félidőben a kiállítás sorsára jutott a gránátvörös-kékek ellen.

A második félidő elején rövid időre úgy tűnt, a Barcelona is megfogyatkozik, miután Gerard Martín megtaposta Almada bokáját, ám a vendégek védője végül megúszta sárga lappal az esetet, mivel a visszajátszásból kiderült, hogy előbb a labdát rúgta el.