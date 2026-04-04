Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

A bajnoki címvédő Barcelona egy félidőt emberelőnyben futballozva 2-1-re nyert az Atlético Madrid Mallorca vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság harmincadik fordulójának szombati játéknapján. A Barcelona ezzel kihasználta a Real Madrid botlását és hatalmas lépést tett a címvédés felé.

A címvédő és listavezető Barcelona azzal a tudattal léphetett pályára a madridi Metropolitano Stadionban, hogy ha nyer, akkor hétpontosra növeli előnyét a második Real Madriddal szemben, amely meglepetésre 2-1-es vereséget szenvedett a Mallorca vendégeként. Márpedig a La Liga történetében 8 fordulóval a vége előtt még soha egyetlen csapat sem bukta el a bajnoki címet ekkora előnyről.

MADRID, SPAIN - APRIL 04 : Lamine Yamal of FC Barcelona during the LaLiga EA Sports match between Rayo Vallecano and Elche CF at Riyadh Air Metropolitano Stadium on April 04, 2026 in Madrid, Spain.
Lamine Yamal hiába volt megállíthatatlan, ezúttal nem ő volt a Barcelona hőse
Fotó: PABLO GARCIA / ANADOLU

Madridban tett nagy lépés a bajnoki cím felé a Barcelona

A meglehetősen eseménydús és parázshangulatú első félidőben a Barcelona előtt adott az első komoly lehetőség, a folytatásban viszont felváltva forogva veszélyben a kapuk. Az Atlético Madridtól a nyáron az MLS-ben szereplő Orlando Cityhez szerződő Antoine Grezmann szűk félóra alatt duplázhatott volna, ám előbb ziccerben rontott, majd ígéretes helyzetből lőtt csúnyán mellé. A túloldalon Lamine Yamal okozott folyamatos problémákat a védőknek, sőt a 35. percben egy szép támadás után a kapufán csattant a lövése.

Az első félidő hajrája aztán tartogatott még izgalmakat. A 39. percben egy hosszú indítás után a leshatárról kilépő Giuliano Simeone a léc alá bombázott, ezzel megszerezve a vezetést az Atléticónak. Sokáig azonban nem örülhettek a hazaiak, ugyanis három perccel később a január után újra eredményes Marcus Rashford góljával egyenlített a katalán együttes, amely az első félidő hajrájában elveszítette a bokasérülést szenvedett Ronald Araújót.

A hosszabbításban aztán Lamine tört kapura, de Nico González mellett elesett a tizenhatos előterénél. A VAR-vizsgálat után a játékvezető azonnali piros lappal kiállította az argentin balhátvédet, mivel úgy ítélte meg, hogy egyértelmű gólhelyzetben utolsó emberként szabálytalankodott utolsó labda, és Lamine a kapu felé ért hozzá, a játékvezető egyenes piros lapként értelmezte. Érdekesség, hogy González a negyedik a játékos, aki ebben a szezonban már az első félidőben a kiállítás sorsára jutott a gránátvörös-kékek ellen.

A második félidő elején rövid időre úgy tűnt, a Barcelona is megfogyatkozik, miután Gerard Martín megtaposta Almada bokáját, ám a vendégek védője végül megúszta sárga lappal az esetet, mivel a visszajátszásból kiderült, hogy előbb a labdát rúgta el.

MADRID, SPAIN - APRIL 04: Lewandoski of FC Barcelona scores a goal during the La Liga EA Sports match between Rayo Vallecano and Elche CF at Riyadh Air Metropolitano Stadium on April 04, 2026 in Madrid, Spain.
Lewandowski csereként beállva nyerte meg a madridi rangadót a Barcelonának
Fotó: PABLO GARCIA / ANADOLU

Az 59. percben Yamal szerezhetett volna vezetést, parádés cselsorozat után két védőt is megvert, ám a lövése nem talált kaput. Nem sokkal később Hansi Flick ismét kényszerűségből változatot, ugyanis Marc Bernal megsérült. A folytatásban fokozta a nyomást a Barcelona, amely a hajrában aztán kicsikarta a győzelmet. A 88. percben Joao Cancelo éles szögből leadott lövését még védte a meccs legjobbjának megválasztott Musso kapus, ám a kipattanó a csereként beállt Robert Lewandowski válláról a madridi kapuba vágódott.

A Barcelona ezzel hét pontra növelte előnyét a spanyol bajnokságban és hatalmas lépést tett a címvédés felé.

La Liga, 30. forduló:
Atlético Madrid-FC Barcelona 1-2 (1-1)

  • Kapcsolódó cikkek:
A Real Madrid bukása után a Barca már bajnoknak érezheti magát
Tóth Balázsék meccsén került kínos helyzetbe a Real Madrid sztárja
A nagy pillanat, amikor Vinícius lájkolja Lamine Yamalt
Lamine Yamal kiosztotta a rasszista spanyol szurkolókat
Üzent az aranylabdás klasszis, a Real Madridban szeretne futballozni
A Barcelona csatára sírva fogadta a tényt, hogy nem lehet ott a világbajnokságon

 

