A Barcelona német trénere, Hansi Flick nagy feltűnést keltett, amikor a pályán sétálva alaposan szemügyre vette a füvet: tapogatta, méricskélte, sőt még bele is nyúlt a gyepbe.

A Barcelona edzője, Hansi Flick nem volt elégedett a madridi gyeppel

Az Atlético Madrid trükközik a Barcelona elleni BL-meccs előtt?

Flick attól tartott, hogy a fű túl magas, ami lelassíthatja a labdát – ez pedig régóta nem kedvez a Barcelona játékstílusának, amely a gyors passzokra épül, ahogy az már a Pep Guardiola- és Xavi Hernández-érában is megszokott volt.

A klub jelezte aggályait az UEFA felé, amely válaszul közölte:

szükség esetén ellenőrzik és módosítják a gyep magasságát, mivel erre szigorú előírások vonatkoznak. A szabályzat szerint a fű nem lehet magasabb három centiméternél, és egyenletesnek kell lennie a teljes pályán. A Barcelona hazai pályáján, a Camp Nouban hagyományosan ennél alacsonyabb, körülbelül 2,3 centiméteres gyepet használnak.

Az Atlético Madrid ugyanakkor visszautasította a kritikákat, hangsúlyozva, hogy a pálya megfelel minden előírásnak, és a gyep magassága megegyezik az elmúlt szezonokban megszokottal. Sőt, állításuk szerint az állapot az utóbbi hetekben jelentősen javult, miután az év eleji hideg időjárás károkat okozott, ami miatt korábban még játékosok, például Koke és Antoine Griezmann is panaszkodtak.

Az UEFA szabályzata – konkrétan a 34.04-es cikkely – kimondja, hogy ha a játékvezető vagy a delegált szükségesnek látja, a hazai csapat köteles módosítani a gyep magasságát akár a mérkőzés, akár az edzések előtt. A szervezetnek emellett jelentős beleszólása van a pálya locsolásába is:

meghatározhatja annak időzítését és mennyiségét, bár a két csapat közös megegyezéssel akár kétszeri öntözést is engedélyezhet.

A madridi gyep már korábban is okozott problémákat: anno a kupapárharc első mérkőzésén egy kisebb egyenetlenség miatt a Barcelona kapusa, Joan García hibázott az Atlético egyik góljánál, bár a szituáció inkább egyéni baki volt.

Nem ez az első eset, hogy a Barcelona a pálya állapotára panaszkodik egy fontos idegenbeli meccs előtt. 2016-ban, szintén az Atlético ellen, még a Vicente Calderón Stadion gyepét kifogásolták, míg 2011-ben, a BL-elődöntő előtt a Santiago Bernabéu Stadion kapcsán merültek fel hasonló aggályok.