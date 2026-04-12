Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

Elmaradt szombaton egy első osztályú svájci labdarúgó-mérkőzés. Egészen pontosan egy tűzeset miatt elmaradt az FC Basel-Thun svájci élvonalbeli focimeccs.

Tűzeset miatt elmaradt szombaton az FC Basel-Thun svájci élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés. A házigazdák stadionjában, a St. Jakob Parkban a hazaiak öltözője gyulladt ki eddig ismeretlen okokból, a helyiség teljesen kiégett, a berendezés, a vizesblokk és a csapat felszerelése is megsemmisült. 

A Basel stadionja legendás meccseknek adott otthont
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A Basel stadionja a legnagyobb Svájcban

Mivel a mérkőzés kezdetéig ezt nem volt mód pótolni, a klub a találkozó elhalasztását kérte, amihez a liga hozzájárult. A bázeli arénát 2001-ben adták át, majd a 2008-as, Ausztriával közösen rendezett Európa-bajnokságra 38 ezer férőhelyesre bővítették, ezzel az ország legnagyobb stadionja lett.

 

