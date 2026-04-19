A címvédő Bayern München a 35. bajnoki címért lépett pályára vasárnap este a német Bundesliga 30. fordulójában.
Bajnok a Bayern München, április közepére
Bár a vendégek kerültek előnybe, a házigazda a 31. és a 37. perc között három gólt szerezve fordított. A szünetben beállt a góllövőlistát vezető Harry Kane, az angol válogatott csatár pedig az 52. percben idénybeli 32. találatát érte el.
A hajrában a vendégek szépítettek, de a hazai örömünnepet nem tudták elrontani. A bajnoki cím megszerzése mellett a Bayern újabb Bundesliga-rekordot is felállított, miután az előző fordulóban megdöntötte a klub által az 1971/1972-es idényben elért 101 gólos csúcsot. Az új ligarekord pontos gólszáma a következő négy fordulót követően derül ki.
Az ünnepi hangulatra árnyékot vetett, hogy a mérkőzés előtt a két csapat szurkolói összecsaptak a stadion előtt, többen, köztük rendőrök is megsérültek.
Eredmény, Bundesliga, 30. forduló:
Bayern München-VfB Stuttgart 4-2 (3-1)
