Idén sem lehetett kérdés. A címvédő Bayern München 4-2-re legyőzte hazai pályán a VfB Stuttgartot vasárnap délután a német labdarúgó Bundesliga 30. fordulójában, és ezzel megszerezte 35. bajnoki aranyérmét.

Harry Kane góllal vette ki a részét a Bayern München ünnepéből
Bajnok a Bayern München, április közepére

Bár a vendégek kerültek előnybe, a házigazda a 31. és a 37. perc között három gólt szerezve fordított. A szünetben beállt a góllövőlistát vezető Harry Kane, az angol válogatott csatár pedig az 52. percben idénybeli 32. találatát érte el. 

A hajrában a vendégek szépítettek, de a hazai örömünnepet nem tudták elrontani. A bajnoki cím megszerzése mellett a Bayern újabb Bundesliga-rekordot is felállított, miután az előző fordulóban megdöntötte a klub által az 1971/1972-es idényben elért 101 gólos csúcsot. Az új ligarekord pontos gólszáma a következő négy fordulót követően derül ki.

Az ünnepi hangulatra árnyékot vetett, hogy a mérkőzés előtt a két csapat szurkolói összecsaptak a stadion előtt, többen, köztük rendőrök is megsérültek.

Eredmény, Bundesliga, 30. forduló:

Bayern München-VfB Stuttgart 4-2 (3-1)

