Körülbelül 1000 szurkoló vett részt a tömegverekedésben a vasárnap délutáni Bundesliga-rangadó előtt. A rendőrség jelentése szerint a Bayern München–VfB Stuttgart összecsapás előtt tört ki óriási verekedés, a meccset 4–2-re a müncheniek nyerték, amellyel bebiztosították 35 bajnoki címüket.

Hatalmas szurkolói verekedés volt a Bayern München meccse előtt

Hatalmas szurkolói verekedés volt a Bayern München meccse előtt

Az ultrák állítólag szándékosan találkoztak a vasárnap délutáni összecsapás apropójából az Allianz Aréna közelében található parkolóban.

„Számunkra nagyon úgy látszik, mintha az akciót előre megtervezték volna. Nem tűnt spontánnak” – ecsetelte a rendőrség szóvivője, Christian Drexler.

A rendőrség gumibotokkal és paprikaspray-vel próbálta megfékezni a verekedő tömeget, de a művelet során nyolc rendőr sérült meg, többnyire a paprikaspray-től. Több mint 500 stuttgarti szurkolót vettek őrizetbe, a sérültek száma pedig nem egyértelmű. A közlemény úgy fogalmaz: egy ilyen kaliberű incidens kivételes Münchenben. És annak ellenére, hogy a két csapat szurkolótáborai meglehetősen ellenséges viszonyt ápolnak egymással, a meccset nem nyilvánították magas kockázatúnak.

Christian Drexler beszámolója alapján, körülbelül 500 Stuttgarti ultraszurkoló egy pillanat alatt váratlan irányba indult és egy parkolóban találkoztak a részben maszkot viselő, nagyjából ugyanennyi főből álló Bayern-szurkolókkal. Ennek következtében a két tábor egymásnak esett.

A rendőrség közölte, hogy azonnal szétválasztották a két szurkolótábort, körülbelül 350 embert szállítottak speciális buszokkal a belvárosban található rendőrkapitányságra, míg a többieket a helyszínen vették őrizetbe. A rendőrség minden őrizetbe vett személyt estére szabadon engedett, ellenük a közrend megzavarása, letartóztatáskor való ellenállás és rendvédelmi személyek elleni bántalmazás miatt indított eljárást. Egy rendőrtisztet a jelentések szerint arcon ütöttek.

A hatóság arra a feltételezésre jutott, hogy a verekedést előre megtervezték. Többek között azért, mert több mint 50 fogvédőt, több 100 álcázáshoz használt maszkot és számos bokszkesztyűt koboztak el.