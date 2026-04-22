Körülbelül 1000 szurkoló vett részt a tömegverekedésben a vasárnap délutáni Bundesliga-rangadó előtt. A rendőrség jelentése szerint a Bayern München–VfB Stuttgart összecsapás előtt tört ki óriási verekedés, a meccset 4–2-re a müncheniek nyerték, amellyel bebiztosították 35 bajnoki címüket.
Hatalmas szurkolói verekedés volt a Bayern München meccse előtt
Az ultrák állítólag szándékosan találkoztak a vasárnap délutáni összecsapás apropójából az Allianz Aréna közelében található parkolóban.
„Számunkra nagyon úgy látszik, mintha az akciót előre megtervezték volna. Nem tűnt spontánnak” – ecsetelte a rendőrség szóvivője, Christian Drexler.
A rendőrség gumibotokkal és paprikaspray-vel próbálta megfékezni a verekedő tömeget, de a művelet során nyolc rendőr sérült meg, többnyire a paprikaspray-től. Több mint 500 stuttgarti szurkolót vettek őrizetbe, a sérültek száma pedig nem egyértelmű. A közlemény úgy fogalmaz: egy ilyen kaliberű incidens kivételes Münchenben. És annak ellenére, hogy a két csapat szurkolótáborai meglehetősen ellenséges viszonyt ápolnak egymással, a meccset nem nyilvánították magas kockázatúnak.
Christian Drexler beszámolója alapján, körülbelül 500 Stuttgarti ultraszurkoló egy pillanat alatt váratlan irányba indult és egy parkolóban találkoztak a részben maszkot viselő, nagyjából ugyanennyi főből álló Bayern-szurkolókkal. Ennek következtében a két tábor egymásnak esett.
A rendőrség közölte, hogy azonnal szétválasztották a két szurkolótábort, körülbelül 350 embert szállítottak speciális buszokkal a belvárosban található rendőrkapitányságra, míg a többieket a helyszínen vették őrizetbe. A rendőrség minden őrizetbe vett személyt estére szabadon engedett, ellenük a közrend megzavarása, letartóztatáskor való ellenállás és rendvédelmi személyek elleni bántalmazás miatt indított eljárást. Egy rendőrtisztet a jelentések szerint arcon ütöttek.
A hatóság arra a feltételezésre jutott, hogy a verekedést előre megtervezték. Többek között azért, mert több mint 50 fogvédőt, több 100 álcázáshoz használt maszkot és számos bokszkesztyűt koboztak el.
Csak stuttgarti szurkolókat vettek őrizetebe. Erre azért volt szükség, mert nem volt elegendő számú rendőr a helyszínen, hogy mindkét csoportot őrizetbe vegyék. Az Allianz Arénánál több mint 300 rendőr volt jelen a teljes mérkőzés ideje alatt.