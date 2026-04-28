Micsoda történet! Különleges helyzetben készül a Bayern München a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntő első mérkőzésére. A vezetőedző, Vincent Kompany eltiltása miatt nem ülhet le a kispadra a kedd esti, párizsi találkozón, így a bajorokat ezúttal a segítője, Aaron Danks irányítja majd az oldalvonal mellől.

A 42 éves angol szakemberre komoly feladat vár a PSG-Bayern München BL-elődöntőben: ő tartja majd az öltözői eligazításokat, és ő felel a meccs közbeni edzői utasításokért is, miközben Kompany az UEFA felügyelete mellett, a Parc des Princes egyik páholyából követheti az eseményeket.

A Bayernt ezúttal nem Vincent Kompany, hanem Aaron Danks irányítja majd az oldalvonal mellől
Fotó: TOM WELLER / DPA

Mit kell tudni a Bayern titkos fegyveréről?

Aaron Danks 2024 nyarán érkezett Münchenbe, éppen Kompany kérésére. A két szakember korábban már dolgozott együtt: 2021 nyarán valamivel több mint egy hónapig az Anderlechtnél. Bár ez nem volt hosszú idő, Kompanyban nyilvánvalóan mély nyomot hagyott Danks munkája, hiszen amikor lehetősége nyílt saját stábjának kialakítására a Bayernnél, ragaszkodott hozzá.

Az angol edző pályája korán indult: már 15 éves korától edzősködött, profi karrierjét pedig 2004-ben a Birmingham utánpótlásában kezdte. 

Később több mint egy évtizedet töltött a West Bromwich Albion fiataljainál, majd nagy lépést tett előre, amikor az angol U21-es válogatottnál technikai edzőként dolgozhatott. Ebben az időszakban többek között Gareth Southgate-tel is együttműködött, aki később az angol felnőtt válogatott szövetségi kapitánya lett.

Danks pályafutásának egyik legérdekesebb állomása ugyanakkor nem is a futballhoz, hanem a kosárlabdához kötődik.

Az angol szakember betekintést nyerhetett az NBA-ben szereplő Golden State Warriors munkájába, ahol testközelből figyelhette Stephen Curry és a klub szakmai működését. Ez a tapasztalat jól illik abba a képbe, amely Danksről kialakult: kíváncsi, nyitott, folyamatosan tanulni akaró edző, aki más sportágakból is igyekszik hasznosítható tudást meríteni.

ORLANDO, FLORIDA - JUNE 10: Assistant coach Aaron Danks of FC Bayern Munchen arrives at Orlando International Airport prior to the 2025 FIFA Club World Cup on June 10, 2025 in Orlando, Florida.
A tetovált Aaron Danks igazán sokoldalú
Fotó: JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Anderlecht után több neves szakember mellett is dolgozott. Az Aston Villánál Steven Gerrard, majd Unai Emery segítője volt, sőt rövid ideig megbízott vezetőedzőként is irányította a csapatot. Később, 2022 decemberétől a Middlesbrough-nál vállalt munkát Michael Carrick stábjában, innen igazolt át 2024-ben a Bayern Münchenhez.

Kompany nagyon megbízik a tetovált angolban

Kompany már korábban is elismerően beszélt róla. A Bayern honlapjának adott interjúban kiemelte, hogy Danks rengeteg fiatal játékos fejlődésében vállalt szerepet, akik közül többen később az Európa-bajnokságon is szerepeltek. A belga edző szerint Danks a profi futballban segédedzőként is kiemelkedő munkát végzett.

A müncheni stábban Danks elsősorban a játékhelyzetekért és a pontrúgásokért felel, de mérkőzéseken is aktív szerepet vállal az oldalvonal mellett, különösen szögleteknél és szabadrúgásoknál. A Stuttgart elleni 4-2-es, valamint a Mainz elleni 4-3-as győzelem során már feltűnően sokszor adott utasításokat, mintha a szakmai stáb előre készítette volna a párizsi feladatára.

Nem véletlen, hogy a Bayern négy segédedzője közül most ő veszi át Kompany helyét. Floribert Ngalula, René Maric és Daniel Fradley mellett Danks rendelkezik a leginkább olyan tapasztalattal, amely egy ilyen nagy nyomású mérkőzésen hasznos lehet. Dolgozott elitkluboknál, válogatott környezetben, nagynevű edzők mellett, és volt már ideiglenes vezetőedző is.

A játékosok körében ráadásul rendkívül népszerű. Az edzéseken határozott, precíz és aprólékos, ugyanakkor közvetlen személyiség, aki a pályán és azon kívül is megtalálja a hangot a futballistákkal. A csapatnál csak „Danksy”-ként emlegetik, ami jól mutatja, mennyire beilleszkedett a Bayern öltözőjébe.

Co-coach assistant coach Aaron Danks of FC Bayern Munich during
A porcelánkakadu gondozója
Fotó: MARCEL ENGELBRECHT / firo Sportphoto

A klubon belül egy sajátos, humoros szerep is jutott neki: a 2025-ös bajnoki cím óta őt tartják a porcelánkakadu „gondozójának”. A madárfigura azóta vált a bajor ünneplések kabalájává, hogy egy müncheni elegáns étteremből, a Käferből „elrabolták”, azóta majd minden nagyobb ünneplés során megjelent.

Párizsban azonban most nem a jókedvére, hanem a szakmai tudására lesz a legnagyobb szükség. A PSG elleni BL-elődöntőben Aaron Danks egy estére kilép a háttérből, és a Bayern München arcává válik az oldalvonal mellett. Kompany ugyan a lelátóról figyel majd, de a döntések, az üzenetek és a meccs közbeni impulzusok Danks kezében lesznek.

A kérdés csak az: a tetovált angol segítőből egyetlen estére valódi főszereplő válhat-e a Bayern egyik legfontosabb mérkőzésén.

