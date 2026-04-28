A 42 éves angol szakemberre komoly feladat vár a PSG-Bayern München BL-elődöntőben: ő tartja majd az öltözői eligazításokat, és ő felel a meccs közbeni edzői utasításokért is, miközben Kompany az UEFA felügyelete mellett, a Parc des Princes egyik páholyából követheti az eseményeket.
Mit kell tudni a Bayern titkos fegyveréről?
Aaron Danks 2024 nyarán érkezett Münchenbe, éppen Kompany kérésére. A két szakember korábban már dolgozott együtt: 2021 nyarán valamivel több mint egy hónapig az Anderlechtnél. Bár ez nem volt hosszú idő, Kompanyban nyilvánvalóan mély nyomot hagyott Danks munkája, hiszen amikor lehetősége nyílt saját stábjának kialakítására a Bayernnél, ragaszkodott hozzá.
Az angol edző pályája korán indult: már 15 éves korától edzősködött, profi karrierjét pedig 2004-ben a Birmingham utánpótlásában kezdte.
Később több mint egy évtizedet töltött a West Bromwich Albion fiataljainál, majd nagy lépést tett előre, amikor az angol U21-es válogatottnál technikai edzőként dolgozhatott. Ebben az időszakban többek között Gareth Southgate-tel is együttműködött, aki később az angol felnőtt válogatott szövetségi kapitánya lett.
Danks pályafutásának egyik legérdekesebb állomása ugyanakkor nem is a futballhoz, hanem a kosárlabdához kötődik.
Az angol szakember betekintést nyerhetett az NBA-ben szereplő Golden State Warriors munkájába, ahol testközelből figyelhette Stephen Curry és a klub szakmai működését. Ez a tapasztalat jól illik abba a képbe, amely Danksről kialakult: kíváncsi, nyitott, folyamatosan tanulni akaró edző, aki más sportágakból is igyekszik hasznosítható tudást meríteni.
Az Anderlecht után több neves szakember mellett is dolgozott. Az Aston Villánál Steven Gerrard, majd Unai Emery segítője volt, sőt rövid ideig megbízott vezetőedzőként is irányította a csapatot. Később, 2022 decemberétől a Middlesbrough-nál vállalt munkát Michael Carrick stábjában, innen igazolt át 2024-ben a Bayern Münchenhez.
Kompany nagyon megbízik a tetovált angolban
Kompany már korábban is elismerően beszélt róla. A Bayern honlapjának adott interjúban kiemelte, hogy Danks rengeteg fiatal játékos fejlődésében vállalt szerepet, akik közül többen később az Európa-bajnokságon is szerepeltek. A belga edző szerint Danks a profi futballban segédedzőként is kiemelkedő munkát végzett.
A müncheni stábban Danks elsősorban a játékhelyzetekért és a pontrúgásokért felel, de mérkőzéseken is aktív szerepet vállal az oldalvonal mellett, különösen szögleteknél és szabadrúgásoknál. A Stuttgart elleni 4-2-es, valamint a Mainz elleni 4-3-as győzelem során már feltűnően sokszor adott utasításokat, mintha a szakmai stáb előre készítette volna a párizsi feladatára.
Nem véletlen, hogy a Bayern négy segédedzője közül most ő veszi át Kompany helyét. Floribert Ngalula, René Maric és Daniel Fradley mellett Danks rendelkezik a leginkább olyan tapasztalattal, amely egy ilyen nagy nyomású mérkőzésen hasznos lehet. Dolgozott elitkluboknál, válogatott környezetben, nagynevű edzők mellett, és volt már ideiglenes vezetőedző is.
A játékosok körében ráadásul rendkívül népszerű. Az edzéseken határozott, precíz és aprólékos, ugyanakkor közvetlen személyiség, aki a pályán és azon kívül is megtalálja a hangot a futballistákkal. A csapatnál csak „Danksy”-ként emlegetik, ami jól mutatja, mennyire beilleszkedett a Bayern öltözőjébe.
A klubon belül egy sajátos, humoros szerep is jutott neki: a 2025-ös bajnoki cím óta őt tartják a porcelánkakadu „gondozójának”. A madárfigura azóta vált a bajor ünneplések kabalájává, hogy egy müncheni elegáns étteremből, a Käferből „elrabolták”, azóta majd minden nagyobb ünneplés során megjelent.
Párizsban azonban most nem a jókedvére, hanem a szakmai tudására lesz a legnagyobb szükség. A PSG elleni BL-elődöntőben Aaron Danks egy estére kilép a háttérből, és a Bayern München arcává válik az oldalvonal mellett. Kompany ugyan a lelátóról figyel majd, de a döntések, az üzenetek és a meccs közbeni impulzusok Danks kezében lesznek.
A kérdés csak az: a tetovált angol segítőből egyetlen estére valódi főszereplő válhat-e a Bayern egyik legfontosabb mérkőzésén.
