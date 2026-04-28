A 42 éves angol szakemberre komoly feladat vár a PSG-Bayern München BL-elődöntőben: ő tartja majd az öltözői eligazításokat, és ő felel a meccs közbeni edzői utasításokért is, miközben Kompany az UEFA felügyelete mellett, a Parc des Princes egyik páholyából követheti az eseményeket.

A Bayernt ezúttal nem Vincent Kompany, hanem Aaron Danks irányítja majd az oldalvonal mellől

Mit kell tudni a Bayern titkos fegyveréről?

Aaron Danks 2024 nyarán érkezett Münchenbe, éppen Kompany kérésére. A két szakember korábban már dolgozott együtt: 2021 nyarán valamivel több mint egy hónapig az Anderlechtnél. Bár ez nem volt hosszú idő, Kompanyban nyilvánvalóan mély nyomot hagyott Danks munkája, hiszen amikor lehetősége nyílt saját stábjának kialakítására a Bayernnél, ragaszkodott hozzá.

Az angol edző pályája korán indult: már 15 éves korától edzősködött, profi karrierjét pedig 2004-ben a Birmingham utánpótlásában kezdte.

Később több mint egy évtizedet töltött a West Bromwich Albion fiataljainál, majd nagy lépést tett előre, amikor az angol U21-es válogatottnál technikai edzőként dolgozhatott. Ebben az időszakban többek között Gareth Southgate-tel is együttműködött, aki később az angol felnőtt válogatott szövetségi kapitánya lett.

Danks pályafutásának egyik legérdekesebb állomása ugyanakkor nem is a futballhoz, hanem a kosárlabdához kötődik.

“Somehow, Aaron blagged his way into spending a full day with the Golden State Warriors. This resulted in him being in the locker room before a big NBA play-off game and court-side with Steph Curry and his individual development coach." Matt Crockerhttps://t.co/1wHPCwFkt9 pic.twitter.com/7P7ZbLDFSR — Training Ground Guru (@ground_guru) September 3, 2021

Az angol szakember betekintést nyerhetett az NBA-ben szereplő Golden State Warriors munkájába, ahol testközelből figyelhette Stephen Curry és a klub szakmai működését. Ez a tapasztalat jól illik abba a képbe, amely Danksről kialakult: kíváncsi, nyitott, folyamatosan tanulni akaró edző, aki más sportágakból is igyekszik hasznosítható tudást meríteni.

A tetovált Aaron Danks igazán sokoldalú

Az Anderlecht után több neves szakember mellett is dolgozott. Az Aston Villánál Steven Gerrard, majd Unai Emery segítője volt, sőt rövid ideig megbízott vezetőedzőként is irányította a csapatot. Később, 2022 decemberétől a Middlesbrough-nál vállalt munkát Michael Carrick stábjában, innen igazolt át 2024-ben a Bayern Münchenhez.

Kompany nagyon megbízik a tetovált angolban

Kompany már korábban is elismerően beszélt róla. A Bayern honlapjának adott interjúban kiemelte, hogy Danks rengeteg fiatal játékos fejlődésében vállalt szerepet, akik közül többen később az Európa-bajnokságon is szerepeltek. A belga edző szerint Danks a profi futballban segédedzőként is kiemelkedő munkát végzett.