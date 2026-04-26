Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Döntetlent játszott egymással a Bayern Müncen és a Barcelona a női labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A találkozó után komoly vita robbant ki, a Bayern München edzője szerint pedig át kellene gondolni a szabályokat, miután az egyik játékosukat kiállították egy hajhúzásos incidens miatt.

A 2023-as és 2024-es kiírásban győztes, sőt tavaly is BL-döntős Barcelona Ewa Pajor góljával már a 8. percben megszerezte a vezetést, de a Bayern München női csapata a második félidőben Franziska Kett révén egyenlített, így az 1-1-es végeredménnyel nyílt maradt a párharc a jövő heti barcelonai visszavágó előtt. 

A Bayern München női focistája, Franziska Kett sem akarta elhinni, hogy piros lapot kapott
A Bayern München női focistája, Franziska Kett sem akarta elhinni, hogy piros lapot kapott
Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A Bayern München edzője szerint túlzás volt a kiállítás hajhúzásért

A német klub játékosa, Franziska Kett a gólja után nem sokkal negatív főhős lett, ugyanis a 79. percben azonnali piros lapot, miután egy párharc során a hajánál fogva rántotta le ellenfelét, Salma Paralluelót. A döntést a VAR-vizsgálat után helybenhagyták, így a bajorok tíz emberrel fejezték be a meccset.

A müncheniek vezetőedzője, José Barcala teljesen kiakadt a döntés miatt, heves tiltakozása miatt végül őt is kiállították. A spanyol szakember a lefújás után azonban tovább kritizálta a döntést és megvédte játékosát, aki szerinte nem szándékosan húzta meg ellenfele extrém hosszú haját.

„Beszélnünk kell arról, hogy az ilyen hajhúzásos eseteket hogyan kezelik a játékvezetők. Nem beszélhetünk szándékosságról, mert Salmának olyan hosszú haja van, hogy hiába csak a mezét próbálta visszahúzni, egyszerűen beleakadt a keze. Sajnálom, de ez soha nem ért piros lapot” – fogalmazott a Bayern mestere, aki szerint legfeljebb sárga lap lett volna indokolt. 

Salma Paralluelo celebrates during the match between FC Barcelona Femeni and Futbol Club Badalona Women, corresponding to week 25 of the Liga F Moeve, at the Johan Cruyff Stadium in Barcelona, Spain, on April 6, 2026. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Salma Paralluelo hajtincsei nehéz helyzetbe hozták a Bayern München női labdarúgócsapatát
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A hajhúzás nem ritka a női fociban, Barcala szerint viszont a jelenlegi szabályok túlságosan szigorúak olyan helyzetekben, amikor egy játékos valójában csak véletlenül akad bele az ellenfél hajába.

A visszavágót jövő vasárnap rendezik Barcelonában, ahol a tét a döntőbe jutás lesz. A másik ágon a címvédő Arsenal és a Lyon csatázik a női Bajnokok Ligája május 23-i, oslói döntőjéért. 

