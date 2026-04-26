A 2023-as és 2024-es kiírásban győztes, sőt tavaly is BL-döntős Barcelona Ewa Pajor góljával már a 8. percben megszerezte a vezetést, de a Bayern München női csapata a második félidőben Franziska Kett révén egyenlített, így az 1-1-es végeredménnyel nyílt maradt a párharc a jövő heti barcelonai visszavágó előtt.

A Bayern München női focistája, Franziska Kett sem akarta elhinni, hogy piros lapot kapott

A Bayern München edzője szerint túlzás volt a kiállítás hajhúzásért

A német klub játékosa, Franziska Kett a gólja után nem sokkal negatív főhős lett, ugyanis a 79. percben azonnali piros lapot, miután egy párharc során a hajánál fogva rántotta le ellenfelét, Salma Paralluelót. A döntést a VAR-vizsgálat után helybenhagyták, így a bajorok tíz emberrel fejezték be a meccset.

A müncheniek vezetőedzője, José Barcala teljesen kiakadt a döntés miatt, heves tiltakozása miatt végül őt is kiállították. A spanyol szakember a lefújás után azonban tovább kritizálta a döntést és megvédte játékosát, aki szerinte nem szándékosan húzta meg ellenfele extrém hosszú haját.

🗣️ José Barcala (Bayern Munich coach) on Franziska Kett’s red card:



“It’s unfair because Salma [Paralluelo] has very long hair and there was no intent. My player was trying to grab her shirt. It should have been a yellow card.”



„Beszélnünk kell arról, hogy az ilyen hajhúzásos eseteket hogyan kezelik a játékvezetők. Nem beszélhetünk szándékosságról, mert Salmának olyan hosszú haja van, hogy hiába csak a mezét próbálta visszahúzni, egyszerűen beleakadt a keze. Sajnálom, de ez soha nem ért piros lapot” – fogalmazott a Bayern mestere, aki szerint legfeljebb sárga lap lett volna indokolt.

Salma Paralluelo hajtincsei nehéz helyzetbe hozták a Bayern München női labdarúgócsapatát

A hajhúzás nem ritka a női fociban, Barcala szerint viszont a jelenlegi szabályok túlságosan szigorúak olyan helyzetekben, amikor egy játékos valójában csak véletlenül akad bele az ellenfél hajába.

A visszavágót jövő vasárnap rendezik Barcelonában, ahol a tét a döntőbe jutás lesz. A másik ágon a címvédő Arsenal és a Lyon csatázik a női Bajnokok Ligája május 23-i, oslói döntőjéért.