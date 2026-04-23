Német sajtóhírek szerint a Bayern München U23-as csapatának következő edzője az egykori brazil válogatott védő, Dante lesz, az ő munkáját pedig a klublegenda Franck Ribéry fogja segíteni majd – bár mindez még nem hivatalos.

Franck Ribéry másodedzőként térhet vissza a Bayern Münchenhez

A Bayern München BL-győztes legendája visszatér a klubhoz?

A 2022-ben visszvonult francia szélső már egy ideje készül az edzőségre. „Tavaly sikeresen megszereztem az UEFA A edzői licencemet. Ezzel egészen a harmadosztályig tudok csapatokat irányítani, de azonnal szeretném megszerezni a Pro licencet. Ez sok hónapot vesz igénybe” – idézte a Bild a témával kapcsolatban 2025-ben nyilatkozó Ribéryt, aki az ősszel kezdte el az újabb tanfolyamot.

Talán átvehetek egy idősebb ifjúsági csapatot, vagy egy jó edző keze alatt segédedző lehetek egy nagy klubnál. De addig még sokat kell tanulnom.

Korábbi profiként minden bizonnyal sok tapasztalattal rendelkezem. De csak a játékos-pályafutásom után jöttem rá, hogy milyen nehéz is valójában az edzői munka. Ennek ellenére nagyon élvezem!” – nyilatkozta akkor Ribéry, és most úgy tűnik, máris egy topklubnál, méghozzá a Bayernnél állhat munkába.

Dante could bring Franck Ribéry as his new FCB II assistant coach next season. The rumour has been circulating around the Bayern Campus for some time and is now gaining momentum. Ribéry is said to be open to a comeback to FC Bayern. It remains to be seen whether that will… pic.twitter.com/VhFziAbLss — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 22, 2026

Ami a Bayern második számú csapatának a következő vezetőedzőjét illeti, az első számú jelöltnek tartott Dante jelenleg a francia élvonalbeli OGC Nice játékosa,

de a szezon végén visszavonul, így máris elkezdheti az edzősködést. A 42 éves középhátvéd már rendelkezik edzői licenccel, beleértve az UEFA Pro licencet is.

Ribéry 2007 és 2019 között volt a Bayern futballistája, a bajor sztárcsapattal minden fontosabb trófeát megnyert, köztük a Bajnokok Ligáját is. A 81-szeres francia válogatott legenda később a Serie A-ban szereplő Fiorentinában és a Salernitánában is megfordult, utóbbi klubtól vonult vissza, az együttest másfél évig technikai edzőként is segítette.