Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólaltak az oroszok a háborúról, vérfagyasztó, amit mondtak

Érdekes

Mindössze 19 másodperc, mégis ez minden idők egyik legfontosabb videója

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy mozgás várható a bajor rekordbajnoknál idén nyáron. A Bayern München U23-as csapatának edzője távozik a posztjáról, helyét a klub korábbi játékosa veheti át, a segédedzői posztra pedig egy igazi klublegenda érkezhet.

Német sajtóhírek szerint a Bayern München U23-as csapatának következő edzője az egykori brazil válogatott védő, Dante lesz, az ő munkáját pedig a klublegenda Franck Ribéry fogja segíteni majd – bár mindez még nem hivatalos.

Franck Ribéry másodedzőként térhet vissza a Bayern Münchenhez
Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

A Bayern München BL-győztes legendája visszatér a klubhoz?

A 2022-ben visszvonult francia szélső már egy ideje készül az edzőségre. „Tavaly sikeresen megszereztem az UEFA A edzői licencemet. Ezzel egészen a harmadosztályig tudok csapatokat irányítani, de azonnal szeretném megszerezni a Pro licencet. Ez sok hónapot vesz igénybe” – idézte a Bild a témával kapcsolatban 2025-ben nyilatkozó Ribéryt, aki az ősszel kezdte el az újabb tanfolyamot.

Talán átvehetek egy idősebb ifjúsági csapatot, vagy egy jó edző keze alatt segédedző lehetek egy nagy klubnál. De addig még sokat kell tanulnom. 

Korábbi profiként minden bizonnyal sok tapasztalattal rendelkezem. De csak a játékos-pályafutásom után jöttem rá, hogy milyen nehéz is valójában az edzői munka. Ennek ellenére nagyon élvezem!” – nyilatkozta akkor Ribéry, és most úgy tűnik, máris egy topklubnál, méghozzá a Bayernnél állhat munkába.

Ami a Bayern második számú csapatának a következő vezetőedzőjét illeti, az első számú jelöltnek tartott Dante jelenleg a francia élvonalbeli OGC Nice játékosa, 

de a szezon végén visszavonul, így máris elkezdheti az edzősködést. A 42 éves középhátvéd már rendelkezik edzői licenccel, beleértve az UEFA Pro licencet is.

Ribéry 2007 és 2019 között volt a Bayern futballistája, a bajor sztárcsapattal minden fontosabb trófeát megnyert, köztük a Bajnokok Ligáját is. A 81-szeres francia válogatott legenda később a Serie A-ban szereplő Fiorentinában és a Salernitánában is megfordult, utóbbi klubtól vonult vissza, az együttest másfél évig technikai edzőként is segítette.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!