A Bayern München támadósora ebben a szezonban egészen elképesztő számokat produkál. Harry Kane, Luis Díaz és Michael Olise együtt már 100 gólnál jár minden sorozatot figyelembe véve, amivel a trió messze kiemelkedik az európai mezőnyből.

Michael Olise gólöröme a lipcsei 5–1-es győzelem során: a Bayern München támadója Luis Díaz, Harry Kane és Jamal Musiala társaságában ünnepel, a bajorok félelmetes támadósora az idényben már 100 gólnál jár.

A különbség brutális: a Real Madrid Mbappé–Vinícius Jr.–Valverde triója 69 gólnál tart, míg a Barcelona Yamal–Raphinha–Torres hármasa 62-nél jár. Kane-ék tehát nemcsak vezetik a listát, hanem gyakorlatilag állva hagyták a riválisokat.

PSG–Bayern München 5-4: gólrekord ide vagy oda, ez kevés volt

A rekord azonban Párizsban nem ért győzelmet. A PSG elleni 5–4-es mérkőzés tökéletesen megmutatta a Bayern szezonjának legnagyobb problémáját: elöl megállíthatatlan, hátul viszont kiszolgáltatott.

A 100 gólos határ legnagyobb részét Harry Kane szállította, aki már 54 találatnál jár az idényben. Luis Díaz 25 góllal vette ki a részét a termésből, míg Michael Olise 21 gólt tett hozzá a Bayern München elképesztő mutatójához. Így jön ki a történelmi szám: Kane 54, Díaz 25, Olise 21 — összesen kereken 100 gól.

A bajorok négy gólt szereztek idegenben, ami normális esetben elég lenne egy ilyen rangadón, de az öt kapott találat mindent felülírt. A látványos támadójáték így végül kevésnek bizonyult. Igaz, a visszavágón még könnyedén fordíthatnak a németek.

A Bayern teljesítménye így is hihetetlen, de történelmi összevetésben még van feljebb. A Barcelona legendás Messi–Suárez–Neymar hármasa például 131 gólig jutott egyetlen szezon alatt, ami az egyik legismertebb rekord a modern futballban.