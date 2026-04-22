A Bayern München szombaton jelentette be, hogy edzés közben elszakadt Serge Gnabry jobb combközelítői izma, amikor múlt héten a tizenegyesrúgásokat gyakorolta. A német rekordbajnok a sérüléssel kapcsolatban csak annyit közölt, „hosszabb kihagyás” vár a 30 éves játékosra, aki szerdán a közösségi médiában elárulta, hogy nem lesz ott a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

A Bayern München támadója, Serge Gnabry nem tudja vállalni a vb-szereplést

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A Bayern München sztárja kihagyja a világbajnokságot

„Nagyon kemény néhány nap van mögöttem. Újra megnyertük a Bundesligát és még rengeteg sikerért léphetünk pályára a Bayernnel ebben az idényben. Ami a világbajnoki álmokat illeti a válogatottal, azoknak sajnos számomra vége. Az ország nagyobb részéhez hasonlóan én is itthonról szorítok majd a srácokért. Most a felépülésemre kell koncentrálnom és készen állni a következő szezon előtti felkészülési időszakra” – írta Gnabry.

Mindez nagy csapás a német válogatottnak, hiszen az Arsenal egykori támadója az összes világbajnoki selejtezőn, valamint a két márciusi barátságos mérkőzésen – a svájciak és a ghánaiak ellen – is kezdőként lépett pályára, és minden bizonnyal Julian Nagelsmann szövetségi kapitány kulcsszerepet szánt volna neki a közelgő foci-vb-n is.

A BL-győztes futballista ebben a szezonban nyolc góllal és hét gólpasszal segítette a bajor együttest, amely új Bundesliga-rekordot állított fel áprilisban a St. Pauli otthonában.

A múlt hétvégén 35. bajnoki címét bezsebelő Bayern a Bundesliga-trófeán kívül további két trófeát nyerhet még: a Német Kupa elődöntőjében a Bayer Leverkusennel csap össze, jövő héten pedig a címvédő Paris Saint-Germain vendége lesz a Bajnokok Ligája elődöntős párharcának első meccsén.

A német labdarúgó-válogatott vb-keretét a tervek szerint május 12-én hirdetik ki. A németek a vb-újonc Curacaóval, valamint Ecuadorral és Elefántcsontparttal szerepelnek azonos csoportban a labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságán, amelynek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A 2026-os foci-vb június 11-én rajtol és július 19-ig tart.