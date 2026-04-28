Kedden este kilenc órától a címvédő Paris Saint-Germain a német rekordbajnok Bayern Münchent fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A találkozót a Bayern München minimális hátránnyal kezdi, ugyanis Vincent Kompany, a német csapat belga edzője eltiltás miatt nem ülhet le a kispadra a párizsi meccsen. De mit tehet a belga szakember ebben az esetben? Mikor adhat utasításokat a Bayern München játékosainak? Ennek próbáltunk utánajárni.

A kedd esti találkozón Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője nem ülhet le a kispadra, mert a Real Madrid elleni negyeddöntő visszavágóján megkapta idénybeli harmadik sárga lapját.

Vincent Kompany, A Bayern München edzője a meccset előtt már nem érintkezhet csapatával
A Bayern München edzője a meccset előtt már nem érintkezhet csapatával
Nem vagyok boldog emiatt, de ez nem fontos. A csapat megoldja nélkülem is ezt a meccset, a visszavágón pedig már ott leszek" 

- nyilatkozta a 40 éves belga szakvezető, aki hozzátette, a játékosok mellett a szakmai stábban is hisz, amelyet ezen a találkozón segédedzője, Aaron Danks irányít majd. 

Kompany hétfőn még részt vett a Bayern München edzésén, el is utazott a csapattal, de Párizsban már be sem léphet az öltözőbe.

Mit szabad Párizsban a Bayern München edzőjének?

A német Bild azt írja, Kompany körülbelül kilencven perccel a mérkőzés kezdése előtt a csapattal együtt busszal utazik a Parc des Princes stadionhoz, ahol még tarthat egy utolsó beszédet. 

Attól a pillanattól kezdve azonban, hogy a csapatbusz megérkezik a stadionhoz, el kell válnia együttesétől, és már nem mehet be az öltözőbe.

„Az a menedzser, edző vagy más csapatvezető, akit eltiltottak a feladatainak ellátásától, sem a mérkőzés előtt, sem közben nem léphet be az öltözőbe vagy a játékoskijáróba” – olvasható Az UEFA fegyelmi szabályzatának 69. cikkelyében. 

Mit kezdenek a tv-társaságok a Bayern München edzőjével?

A mérkőzés közvetítése az Amazon Prime Video számára is kihívást jelent. Mivel a streaming-szolgáltató szeretne interjút készíteni Kompanyval a meccset előtt, ezt minden bizonnyal a csapatbusz érkezése után közvetlenül ejthetik meg, de nem pedig a pálya szélén, ahogy általában lenni szokott. Ez a tilalom is egyértelműen szerepel az UEFA szabályzatában. 

PARIS, FRANCE - APRIL 27: Bayern Munich head coach Vincent Jean Mpoy Kompany attend a press conference ahead of the UEFA Champions League semi-final first leg match between Paris Saint-Germain and FC Bayern Munich at Parc des Princes in Paris, France on April 27, 2026.
Vincent Kompany a párizsi stadionban már nem adhat utasításokat játékosainak
„Az a menedzser/edző vagy más csapatvezető, akit kiállítottak vagy eltiltottak, nem tartózkodhat a pálya közelében vagy a cserepadnál (beleértve a jegyzőkönyvben a csapatvezetők számára fenntartott további helyeket is).”

Mikor szólalhat meg a Bayern München edzője?

Az Amazon Prime Videónál Jonas Friedrich lesz a mérkőzés műsorvezetője, a stúdióban helyet foglaló szakértők között Mats Hummels, Christoph Kramer és Tabea Kemme szerepel. A pálya széli riporterek Cayana Adjej-Freeman és Sebastian Benesch lesznek. A felvezető műsor 20:00-kor kezdődik, így Kompany interjúját valószínűleg felvételről adják majd.

Az még nem teljesen világos, hogy a Kompanyt helyettesítő Danks is megszólal-e a tévében. Az egyik lehetőség, hogy a mérkőzés előtt röviden csatlakozik az Amazon szakértői gárdájához. De az is elképzelhető, hogy helyette Max Eberl sportigazgató vagy Christoph Freund klubigazgató ad interjút, hogy Danks nyugodtan koncentrálhasson a mérkőzésre. 

A Paris Saint-Germain-Bayern München mérkőzés utánra egyébként nincs érvényben Kompany eltiltása az UEFA szabályzata szerint. A Bayern München belga mestere tehát a meccs után már a pálya szélén is adhat interjút.

