A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi negyeddöntőjének odavágóján a Bayern München 2-1-es győzelmet aratott a Real Madrid otthonában, így a németországi visszavágót egygólos előnyből kezdheti meg. Manuel Neuer, a bajorok legendás kapusa pazar teljesítményt nyújtott, több védést is bemutatott, s ezzel ő lett a találkozó legjobb játékosa.

Manuel Neuer a Bayern München legendás kapusa

A Bayern München kapusa nem lesz ott a vb-n, hallani sem akart a kérdésről

Manuel Neuer a 2024-es Európa-bajnokság után jelentette be, hogy 124 mérkőzés után visszavonul a német válogatottól, vagyis többet már nem lép pályára a Nationalelf korábbi csapatkapitánya. A 40 éves kapusnak a mostani idény végéig van szerződése a Bayern Münchennel, a jövőjéről még nem döntött, azonban a Real Madrid elleni teljesítménye után sok szurkolóban felmerült, hogy visszatérhetne Julian Nagelsmann keretébe.

A Mirror cikke szerint ezt a kérdést kedd este is feltették Neuernek, viszont nem volt kedve foglalkozni a témával.

Most kell ezt felhozni?

− kérdezett vissza a 40 éves kapuvédő, amikor az esetleges visszatéréséről érdeklődtek.

„Ahogy mondtam, ezzel a témával nincs kedvem foglalkozni” – jelentette ki Neuer. „Hol játszottunk ma? Szenzációs teljesítmény volt, de most nem a válogatottról beszélünk. Elmondtam már a magamét, jelenleg a Bayern Münchenre koncentrálok. Fontos lesz erre az előnyre a visszavágón is ráerősíteni, semmi más nem számít nekem” − tette hozzá a német, aki nélkül minden bizonnyal több gólt is lőhettek volna a madridiak.

A visszavágót április 15-én, szerdán rendezik a müncheni Allianz Arénában.