Kedden este már az elődöntőkkel folytatódnak a labdarúgó Bajnokok Ligája küzdelmei. A Bayern München a PSG ellen kezdi meg a párharcot, ráadásul idegenben.

Egy újabb Bayern München játékost hagytak ki a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája elődöntő előtt: Raphael Guerreiro (32) izomrostszakadást szenvedett a bal combhajlítójában a szombati, Mainzban lejátszott 4-3 (0-3) győzelem során. A német bajnok vasárnap délután jelentette be mindezt, két nappal a párizsi csata előtt. A BILD szerint Guerreiro várhatóan legalább két hétig nem játszhat. Ez azt jelenti, hogy a sokoldalú játékosnak biztosan ki kell hagynia mindkét Bajnokok Ligája elődöntő mérkőzést a PSG ellen Párizsban (kedd, 21:00) és Münchenben (május 6-án). A portugál játékos az elmúlt öt Bundesliga-mérkőzésen pályára lépett, de hiányzott a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőből (2-1, 4-3) és a Leverkusenben lejátszott DFB-kupa elődöntőből is (2-0).

A Bayern München idegenben kezdi meg a párharcot a PSG ellen
A Bayern München idegenben kezdi meg a párharcot a PSG ellen
Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A Bayern München nehéz meccsre számít Párizsban

Legutóbb Serge Gnabry (jobb combközelítőizom-szakadás) szenvedett különösen súlyos sérülést. A német válogatott játékos a szezon hátralévő részében nem játszhat, és kihagyja az amerikai, mexikói és kanadai világbajnokságot is (június 11. és július 19. között). Guerreiro és Gnabry mellett Lennart Karl (jobb combhajlító izomszakadás) sem szerepelhet még az első mérkőzésen. A feltörekvő sztár, akárcsak Tom Bischof (bal vádli izomszakadás), jelenleg rehabilitációs edzésen vesz részt.

Hogy a cserekapus, Sven Ulreich (37/izomszalag-szakadás a jobb oldali közelítőizmokban) hat hét rehabilitáció után el tud-e repülni Párizsba, hétfő délután derül ki, amikor a csapat elutazik.

 

