Kedd este 21 órától hivatalosan is megkezdődnek a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025-2026-os kiírásának elődöntői, elsőként pedig a Bayern München vendégeskedik a Paris Saint-Germain otthonában. A szurkolók és a szakértők egyöntetűen ezt a párharcot várják jobban, hiszen mindkét együttes magas színvonalú támadójátékra képes, míg az Atlético Madrid-Arsenal esetében inkább „roncsderbiről” beszélnek.
A PSG és a Bayern München sokadik alkalommal csap össze egymással
A két együttes egyik legemlékezetesebb ütközete egyértelműen a 2019-2020-es szezonra tehető, amikor a koronavírus-járvány a futballt is elérte, így az akkori Bajnokok Ligája-döntőt augusztus 23-án rendezték meg, Lisszabonban. A münchenieknél Hans-Dieter Flick, míg a franciáknál Thomas Tuchel ült a kispadon, utóbbit Lőw Zsolt segítette másodedzőként.
Végül a magyar szakember nem vehetette kezébe a BL-trófeát, hiszen a PSG korábbi sztárja, Kingsley Coman az 59. percben megszerezte a találkozó egyetlen gólját, ezzel a bajorok a történetük során hatodik alkalommal értek fel Európa csúcsára.
Még abban az évben decemberben Thomas Tuchel a stábjával együtt elhagyta Párizst, vagyis többet már nem lehetett magyar résztvevője a PSG-Bayern München mérkőzéseknek. Ez a széria azóta sem tört meg, viszont a két együttes már többször összecsapott egymással, a kimeneteleket tekintve pedig inkább a bajorok örülhettek.
Öt német és két francia győzelem a döntő óta
A 2020-2021-es idényben a BL-negyeddöntőben visszavágott a PSG, hiszen idegenben szerzett gólokkal kiejtette az akkori címvédőt, bár a döntőbe végül nem tudott bemenetelni. Két évvel később a nyolcaddöntőben ismét összesorsolták a két csapatot, viszont a Bayern simán, 3-0-s összesítéssel lépett tovább.
A bajorok 2024-ben, a főtáblán is győzedelmeskedtek, a friss klub-vb-n viszont már nem lehettek elégedettek, hiszen a PSG egy kétgólos sikerrel ment be a torna elődöntőjébe.
Ezzel meg is érkeztünk a mostani idényhez, amely során egyszer már ellátogatott Párizsba a Bayern München, hogy az alapszakasz negyedik fordulójában mindhárom három pontot elvigye. Érdekesség, hogy a mérkőzés első két gólját meglövő Luis Díazt még az első félidőben kiállították, s így a németek emberhátrányban húzták ki a maradék időt.
A kedd esti találkozó előtt úgy állunk, hogy a Bayern München már biztosan német bajnok, míg a PSG négy körrel a francia bajnokság vége előtt hatpontos előnyt dédelget. A közvélemény szerint a németek az esélyesebbek, ugyanakkor a címvédőt sem szabad lebecsülni, hiszen a Liverpoolt is tükörsimán búcsúztatta (4-0) az előző körben.
- Kapcsolódó tartalom