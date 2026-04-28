Kedd este 21 órától hivatalosan is megkezdődnek a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025-2026-os kiírásának elődöntői, elsőként pedig a Bayern München vendégeskedik a Paris Saint-Germain otthonában. A szurkolók és a szakértők egyöntetűen ezt a párharcot várják jobban, hiszen mindkét együttes magas színvonalú támadójátékra képes, míg az Atlético Madrid-Arsenal esetében inkább „roncsderbiről” beszélnek.

A 2020-as BL-döntőben a Bayern München örülhetett

A PSG és a Bayern München sokadik alkalommal csap össze egymással

A két együttes egyik legemlékezetesebb ütközete egyértelműen a 2019-2020-es szezonra tehető, amikor a koronavírus-járvány a futballt is elérte, így az akkori Bajnokok Ligája-döntőt augusztus 23-án rendezték meg, Lisszabonban. A münchenieknél Hans-Dieter Flick, míg a franciáknál Thomas Tuchel ült a kispadon, utóbbit Lőw Zsolt segítette másodedzőként.

Végül a magyar szakember nem vehetette kezébe a BL-trófeát, hiszen a PSG korábbi sztárja, Kingsley Coman az 59. percben megszerezte a találkozó egyetlen gólját, ezzel a bajorok a történetük során hatodik alkalommal értek fel Európa csúcsára.

Fue un ex del PSG el que le dió la Champions al Bayern, precisamente ante el PSG en 2020.



Kingsley Coman, tras 10 años en el Bayer, fichó por el Al Nassr el verano pasado.pic.twitter.com/URXOsSIovJ — @Memorias_Futbol (@Memorias_Futbol) April 28, 2026

Még abban az évben decemberben Thomas Tuchel a stábjával együtt elhagyta Párizst, vagyis többet már nem lehetett magyar résztvevője a PSG-Bayern München mérkőzéseknek. Ez a széria azóta sem tört meg, viszont a két együttes már többször összecsapott egymással, a kimeneteleket tekintve pedig inkább a bajorok örülhettek.

Öt német és két francia győzelem a döntő óta

A 2020-2021-es idényben a BL-negyeddöntőben visszavágott a PSG, hiszen idegenben szerzett gólokkal kiejtette az akkori címvédőt, bár a döntőbe végül nem tudott bemenetelni. Két évvel később a nyolcaddöntőben ismét összesorsolták a két csapatot, viszont a Bayern simán, 3-0-s összesítéssel lépett tovább.

A bajorok 2024-ben, a főtáblán is győzedelmeskedtek, a friss klub-vb-n viszont már nem lehettek elégedettek, hiszen a PSG egy kétgólos sikerrel ment be a torna elődöntőjébe.

Ezzel meg is érkeztünk a mostani idényhez, amely során egyszer már ellátogatott Párizsba a Bayern München, hogy az alapszakasz negyedik fordulójában mindhárom három pontot elvigye. Érdekesség, hogy a mérkőzés első két gólját meglövő Luis Díazt még az első félidőben kiállították, s így a németek emberhátrányban húzták ki a maradék időt.