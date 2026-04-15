Szerdán 21.00-tól a német Bayern München a spanyol Real Madridot fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, a müncheni Allianz Arénában. A párharc első mérkőzésén 2-1-es német siker született, vagyis közel sem dőlt még el, hogy mely csapat lesz a Liverpoolt kiejtő Paris Saint-Germain ellenfele a kiírás elődöntőjében.

Vincent Kompany is üzent a Bayern München szurkolóinak

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Felhívást kaptak a Bayern München szurkolói

Joshua Kimmich, a müncheniek alapembere az együttes X-oldalán üzente meg a szurkolóknak, hogy jelenleg is zajlik a 2025-2026-os idény legizgalmasabb és legfontosabb időszaka, vagyis minden támogatásra szüksége lesz a csapatnak, különösen a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-visszavágón.

Üdvözlet, kedves szurkolók! Lassan elérkezünk a szezon azon szakaszához, amikor igazán számít minden győzelem. Mi, játékosok, és ti, szurkolók, mindannyian ezekről a mérkőzésekről álmodozunk. Ezért szükségünk van rátok, hogy mindent bele tudjunk adni és a határainkat feszegessük! Szerdán gyertek el mindannyian pirosban, hogy együtt nyomjunk rá a gázpedálra”

− idézi a német Bild a 31 éves középpályást.

Erre a pokoli hangulatra számít Vincent Kompany is, aki a Real Madrid elleni visszavágó előtt úgy fogalmazott, hogy reméli, nem sok olyan szurkoló érkezik az Allianz Arénába, aki semleges szimpatizáns.

„Továbbra is abban reménykedem, hogy szerdán is megkapjuk a szurkolók teljes támogatását, és hogy nem jönnek olyanok, akik semleges szurkolóként vettek jegyet erre a mérkőzésre. Teljesen rendben van, ha a meccs előtt megiszol egy meleg teát, hogy utána hangosabban tudj üvölteni. Szükségünk lesz mindenkire” − mondta a belga vezetőedző, akinek szavait megfogadták az ultracsoportok, hiszen egy nagyszabású koreográfiával készülnek.

A Bild szerint már 45 perccel a kezdősípszó előtt megkezdődik a hazai csapat lelkes biztatása, amikor pedig megérkeznek a játékosok, akkor mutatják be a koreográfiát.

A Bayern München-Real Madrid párharc győztese a Liverpoolt búcsúztató Paris Saint-Germain ellen lép pályára az elődöntőben, hogy megváltsa a jegyét a budapesti Bajnokok Ligája-fináléra.