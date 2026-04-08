A Bayern München véget vetett 2012 óta tartó rossz sorozatának, és le tudta győzni a Bajnokok Ligájában a Real Madridot. A két csapat madridi mérkőzése magas színvonalú csatát hozott, Manuel Neuer rengeteg fontos védést bemutatott, de a német csapat így is nagyobb különbséggel nyerhetett volna, mert több ziccert is elhibázott, és a hosszabbításban is kaphatott volna még egy esélyt a gólszerzésre.

A Bayern München sztárja, Michael Olise sok gondot okozott a Real Madrid védelmének

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Tizenegyes járt volna a Bayern München javára?

A 94. percben az egész meccsen életveszélyesen játszó Michael Olise – aki lejátszotta a pályáról Álvaro Carrerast – a 16-oson belül elesett a Real balhátvédjének szorításában. A vendégszektor a Bernabéuban felhördült, ám Michael Oliver sípja néma maradt, a meccs pedig nem sokkal később véget ért. Egy Bayern kötődésű oldal, a Bavarian Football Works a találkozó után azt fejtegette, hogy Carreras lökése miatt büntetőt kaphatott volna a vendég együttes, de ez mégsem történt meg.

Michael Oliver játékvezető szemrebbenés nélkül hagyta folytatódni a játékot, figyelmen kívül hagyva a Bayern München játékosainak és szurkolóinak felháborodott kiáltásait. Furcsa döntés volt, tekintve a mérkőzés jelentőségét és a tétet.

Minden esély, minden szabálytalanság, minden gól számít. Furcsa azonban, hogy nem történt ellenőrzés a VAR részéről sem. Ha ez valóban nagy hiba volt, még komoly jelentősége lehet attól függően, hogyan alakul a visszavágó” – írták az oldalon.

Bayern Munich will take a 2-1 lead into next week's second leg with Real Madrid...



But should they have been awarded a late penalty? Michael Olise certainly thinks so. pic.twitter.com/oBLSPplqKk — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 7, 2026

Hőbörögnek a Bayern München szurkolói

A The Athletic is foglalkozott a vitatott jelenettel, a kommentszekcióban pedig óriási volt a felháborodás német oldalról.

Sokan vélik úgy, hogy a Bayernnek 11-es járt volna, és kétgólos előnyből kellene várnia a hazai visszavágót.

A szurkolók hangot adtak csalódottságuknak.

„Akárhogyan is nézzük, ez egy tiszta 11-es” – írta tömören egy kommentelő.

„Carreras a tizenhatoson belül ellökte Olise-t, Michael Oliver pedig csak… nézte az eseményeket. A Bayern végül így is nyert, de ez a döntés fontos lehet, ha a visszavágón szorosra fordul az összesített eredmény” – fejtegette az esetet egy másik drukker.

„Nyilvánvaló csalás, de a bírókat már régóta lefizette a Real, szóval nem meglepő” – hangzott egy kemény vádaskodás.

Persze a Real-szurkolók is visszavágtak, többen azt emlegették, hogy a Kylian Mbappéval szemben szabálytalankodó Jonathan Tah-nak piros lap járt volna.