Erre várt az egész világ! Trump hatalmas bejelentést tett

A bajor rekordbajnok győzni tudott a Santiago Bernabéu Stadionban. A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a Bayern München idegenben 2-1-re legyőzte a Real Madridot, ám a németeken mégis támadt némi hiányérzetük a lefújást követően.

A Bayern München véget vetett 2012 óta tartó rossz sorozatának, és le tudta győzni a Bajnokok Ligájában a Real Madridot. A két csapat madridi mérkőzése magas színvonalú csatát hozott, Manuel Neuer rengeteg fontos védést bemutatott, de a német csapat így is nagyobb különbséggel nyerhetett volna, mert több ziccert is elhibázott, és a hosszabbításban is kaphatott volna még egy esélyt a gólszerzésre.

A Bayern München sztárja, Michael Olise sok gondot okozott a Real Madrid védelmének
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Tizenegyes járt volna a Bayern München javára?

A 94. percben az egész meccsen életveszélyesen játszó Michael Olise – aki lejátszotta a pályáról Álvaro Carrerast – a 16-oson belül elesett a Real balhátvédjének szorításában. A vendégszektor a Bernabéuban felhördült, ám Michael Oliver sípja néma maradt, a meccs pedig nem sokkal később véget ért. Egy Bayern kötődésű oldal, a Bavarian Football Works a találkozó után azt fejtegette, hogy Carreras lökése miatt büntetőt kaphatott volna a vendég együttes, de ez mégsem történt meg. 

Michael Oliver játékvezető szemrebbenés nélkül hagyta folytatódni a játékot, figyelmen kívül hagyva a Bayern München játékosainak és szurkolóinak felháborodott kiáltásait. Furcsa döntés volt, tekintve a mérkőzés jelentőségét és a tétet.

Minden esély, minden szabálytalanság, minden gól számít. Furcsa azonban, hogy nem történt ellenőrzés a VAR részéről sem. Ha ez valóban nagy hiba volt, még komoly jelentősége lehet attól függően, hogyan alakul a visszavágó” – írták az oldalon.

Hőbörögnek a Bayern München szurkolói

A The Athletic is foglalkozott a vitatott jelenettel, a kommentszekcióban pedig óriási volt a felháborodás német oldalról. 

Sokan vélik úgy, hogy a Bayernnek 11-es járt volna, és kétgólos előnyből kellene várnia a hazai visszavágót. 

A szurkolók hangot adtak csalódottságuknak.

  • „Akárhogyan is nézzük, ez egy tiszta 11-es” – írta tömören egy kommentelő.
  • „Carreras a tizenhatoson belül ellökte Olise-t, Michael Oliver pedig csak… nézte az eseményeket. A Bayern végül így is nyert, de ez a döntés fontos lehet, ha a visszavágón szorosra fordul az összesített eredmény” – fejtegette az esetet egy másik drukker.
  •  „Nyilvánvaló csalás, de a bírókat már régóta lefizette a Real, szóval nem meglepő” – hangzott egy kemény vádaskodás.

Persze a Real-szurkolók is visszavágtak, többen azt emlegették, hogy a Kylian Mbappéval szemben szabálytalankodó Jonathan Tah-nak piros lap járt volna.

A Bayern-Real párharc visszavágóját jövő szerdán játsszák. A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.

