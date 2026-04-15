A szerda esti Bajnokok Ligája negyeddöntőnek a Bayern München volt az esélyese, amely egy héttel ezelőtt 2-1-re nyerni tudott a Santiago Bernabéu Stadionban.

Sokan a Bayern Münchent tartják jelenleg Európa legjobb csapatának

A német rekordbajnok egészen elképesztő sorozatban van. Vincent Kompany együttese legutóbb január 24-én szenvedett vereséget, a hétvégén 5-0-ra nyert a St. Pauli otthonában, ezzel pedig már 105 gólnál jár a bajnokságban, ami új Bundesliga-rekord.

​A Bayern München hideg zuhanyt kapott az első percben

Amíg a Bayern München megdöntött egy 1972 óta fennálló Bundesliga-rekordot, addig a Real Madrid gyakorlatilag kiszállt a bajnoki versenyfutásból a La Ligában. Álvaro Arbeloa együttese a hétvégén a Girona ellen veszített pontokat, ezzel pedig a Real Madrid hátránya már 9 pont a spanyol bajnokságban a címvédő Barcelona mögött.

A Real Madrid januárban elveszítette a spanyol Szuperkupát, ezt követően a másodosztályban szereplő Albacete otthonában kiesett a Király-kupából is, a La Ligában pedig semmi esélye a bajnoki címre, így a Király Gárdának az idei szezonban már csak a Bajnokok Ligájában maradt esélye a trófeaszerzésre.

A Bayern München a Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Díaz – Kane összeállításban lépett pályára, míg a Real Madrid a Lunyin – Alexander-Arnold, Éder Militão, Rüdiger, Mendy – Valverde, Bellingham, Arda Güler, Brahim Díaz – Mbappé, Vinícius Júnior összetételű kezdővel futott ki az Allianz Aréna gyepszőnyegére, így a madridi csapat a klub történetében először állt ki olyan csapattal, amelyben egyetlen spanyol játékos sem volt.

A találkozó münchen részről döbbenetesen indult. Manuel Neuer, a Bayern München világbajnok kapusa a 35. másodpercben egy hazaadást követően eladta a labdát, az arra lecsapó Arda Güler pedig 35 méterről az üres kapuba emelt (0-1).

Arda Güler 35. másodpercben lőtt gólja a Real Madrid történetének leggyorsabb BL- találata volt.

A török Arda Güler szenzációs góljával szerzett vezetést a Real Madrid

Neuer hibája azonban nem rázta meg a Bayernt, a bekapott gól után a német rekordbajnok magához ragadta a kezdeményezést, és már a hatodik percben egyenlíteni tudott. Joshua Kimmich bal oldali szögletére Andrij Lunyin borzalmasan mozdult ki, a kapu elé érkező Aleksandar Pavlovic pedig fél méterről az üres kapuba fejelt (1-1).