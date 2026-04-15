A szerda esti Bajnokok Ligája negyeddöntőnek a Bayern München volt az esélyese, amely egy héttel ezelőtt 2-1-re nyerni tudott a Santiago Bernabéu Stadionban.
A német rekordbajnok egészen elképesztő sorozatban van. Vincent Kompany együttese legutóbb január 24-én szenvedett vereséget, a hétvégén 5-0-ra nyert a St. Pauli otthonában, ezzel pedig már 105 gólnál jár a bajnokságban, ami új Bundesliga-rekord.
A Bayern München hideg zuhanyt kapott az első percben
Amíg a Bayern München megdöntött egy 1972 óta fennálló Bundesliga-rekordot, addig a Real Madrid gyakorlatilag kiszállt a bajnoki versenyfutásból a La Ligában. Álvaro Arbeloa együttese a hétvégén a Girona ellen veszített pontokat, ezzel pedig a Real Madrid hátránya már 9 pont a spanyol bajnokságban a címvédő Barcelona mögött.
A Real Madrid januárban elveszítette a spanyol Szuperkupát, ezt követően a másodosztályban szereplő Albacete otthonában kiesett a Király-kupából is, a La Ligában pedig semmi esélye a bajnoki címre, így a Király Gárdának az idei szezonban már csak a Bajnokok Ligájában maradt esélye a trófeaszerzésre.
A Bayern München a Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Díaz – Kane összeállításban lépett pályára, míg a Real Madrid a Lunyin – Alexander-Arnold, Éder Militão, Rüdiger, Mendy – Valverde, Bellingham, Arda Güler, Brahim Díaz – Mbappé, Vinícius Júnior összetételű kezdővel futott ki az Allianz Aréna gyepszőnyegére, így a madridi csapat a klub történetében először állt ki olyan csapattal, amelyben egyetlen spanyol játékos sem volt.
A találkozó münchen részről döbbenetesen indult. Manuel Neuer, a Bayern München világbajnok kapusa a 35. másodpercben egy hazaadást követően eladta a labdát, az arra lecsapó Arda Güler pedig 35 méterről az üres kapuba emelt (0-1).
- Arda Güler 35. másodpercben lőtt gólja a Real Madrid történetének leggyorsabb BL-találata volt.
Neuer hibája azonban nem rázta meg a Bayernt, a bekapott gól után a német rekordbajnok magához ragadta a kezdeményezést, és már a hatodik percben egyenlíteni tudott. Joshua Kimmich bal oldali szögletére Andrij Lunyin borzalmasan mozdult ki, a kapu elé érkező Aleksandar Pavlovic pedig fél méterről az üres kapuba fejelt (1-1).
- A Bayern München-Real Madrid mérkőzésen az első hat percben mindkét csapat gólt szerzett. A Bajnokok Ligája történetében ennél korábban még sosem volt példa ilyenre.
Az egyenlítés után támadásban maradt a Bayern, a Real pedig csak másodpercekre tudta megtartani a labdát. Ennek ellenére a spanyol csapat kis híján ismét vezetést szerzett a 20. percben. A mélységből beinduló Kylian Mbappé kapott egy remek kiugratást, a francia támadó ziccerbe került, viszont a hátrasprintelő Konrad Laimer remek ütemben érkezett vissza és becsúszva blokkolni tudta Mbappé lövését.
A 27. percben a Bayern is veszélyeztetett. Ezúttal Kimmich húzott jobbról befelé, majd a 18 méterről kapura tekert lövését Lunyin óriási bravúrral kiszedte a jobb alsó sarokból.
Két perccel később ismét visszajött a párharcba a Real Madrid.
A Királyi Gárda 21 méterről lőhetett szabadrúgást, a labda mögé Arda Güler állt oda, aki elképesztően szép gólt tekert a bal felső sarokba (1-2), ezzel a Real összesítésben visszajött 3-3-ra.
Ezt követően ismét a Bayern München percei következtek. A 37. percben a horvát Josip Stanisic bombáját Lunyin bravúrral védeni tudta, azonban a középpályán visszaszerezte a labdát a Bayern, majd Dayot Upamecano remek átadásával Harry Kane fordult kapura, és a blokkoló Éder Militão mellett tíz méterről a bal alsó sarokba tekert (2-2).
- Az angol válogatott támadónak ez volt a szezonbeli 50. gólja. Kane-nek egyébként ez volt a 12. gólja az idei BL-szezonban. Angol játékos még soha nem lőtt ennyit.
A bekapott gól ezúttal a Real Madridot pörgette fel. A spanyol csapat a 41. percben kapufáig jutott Vinícius Júnior lövése után, a 42. percben pedig harmadszor is megszerezte a vezetést. Egy véleményes labdaszerzés után kontrát vezethetett a Real Madrid, melynek végén Vinícius Júnior hozta ziccerbe Mbappét, a francia támadó pedig hidegvérrel értékesítette a helyzetet a kivetődő Manuel Neuer mellett (2-3).
- Kylian Mbappé történelmet írt a góljával. A francia támadónak ez volt a szezonbeli 15. találata, ebből 10-et idegenben lőtt, ami új Bajnokok Ligája-rekord.
A félidőben Vincent Kompany cserére szánta el magát. A horvát Josip Stanisic helyére a kanadai válogatott Alphonso Davies érkezett a Bayern Münchenbe.
A fordulás után a német csapat szinte azonnal egyenlíthetett volna.
Luis Díaz tört be a tizenhatoson belülre, két védőn is átcselezte magát majd 11 méterről célba vette a jobb alsót, de a lövését az utolsó pillanatban az ötösön álló Jude Bellingham becsúszva blokkolni tudta.
A folytatásban is a Bayern München diktálta a tempót, a Real Madrid pedig Mbappé és Vinícius Júnior gyorsaságára alapozva kontrajátékra rendezkedett be. A német csapatnál ugyan többet volt a labda, de minőségi helyzeteket nem tudott kialakítani, így a 61. percben Vincent Kompany pályára küldte Serge Gnabry helyére a német válogatott csodagyereket, Jamal Musialát.
A 66. percben ismét veszélyeztetett a Real Madrid. Egy szép támadás végén a csapatkapitány Federico Valverde kapott egy átadást a tizenhatos előterében, megcsinált egy cselt majd 18 méterről megcélozta a kapu bal oldalát, de Neuer vetődve védeni tudta az uruguayi játékos bombáját.
Egy perccel később a Bayern München is mutatott valamit. Ezúttal a francia válogatott Michael Olise cselezte tisztára magát, majd 18 méterről eltekerte a labdát a jobb felső irányába, Lunyin azonban óriási bravúrral szögletre tornázta a labdát.
Az utolsó húsz percben egyik csapat sem akart túl sok kockázatot vállalni, így a nagy helyzetek elmaradtak, azonban a 86. percben volt még egy csavar a mérkőzésben. A 62. percben beállt Eduardo Camavinga nyolc perc alatt begyűjtött két sárga lapot – a másodikat labdaelmozdításért –, így a hajrában megfogyatkozott a Királyi Gárda.
Az igazi büntetés viszont csak ez után jött, ugyanis a 89. percben betalált a Bayern München, amivel kiharcolta a továbbjutást. Egy szép kombináció végén Musiala sarokkal tette vissza a labdát Luis Díaznak, a kolumbiai támadó pedig 18 méterről gyönyörű gólt lőtt a bal felső sarokba (3-3).
Az egyenlítés után a Real Madrid mindent egy lapra feltéve rohamozott, de nagy helyzetet nem tudott kialakítani, ráadásul a 94. percben még a francia Michael Olise is csavart egy gyönyörű gólt a jobb felső sarokba (4-3), ezzel a Bayern München kettős győzelemmel, 6-4-es összesítéssel jutott tovább az elődöntőbe, ahol a címvédő Paris Saint-Germain lesz az ellenfele.
Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:
Bayern München (német)-Real Madrid 4-3 (2-3)
gólszerzők: Pavlovic (6.), Kane (38.), Díaz (89.), Olise (90+4.), ill. Arda Güler (1., 29.), Mbappé (42.)
Továbbjutott: a Bayern München, 6-4-es összesítéssel.
A játéknap másik mérkőzésén az Arsenal idegenben szerzett 1-0-s előnye elegendőnek bizonyult, és a londoniak a visszavágón gól nélküli döntetlennel is továbbléptek a portugál Sporting CP ellen, így megmaradt az esélyük, hogy 2006 után ismét bejussanak a fináléba. Ehhez a négy között az Atlético Madridot kell legyőzniük.
Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:
Arsenal (angol)-Sporting CP (portugál) 0-0
Továbbjutott: az Arsenal, 1-0-s összesítéssel.
A két elődöntőt április 28-án és 29-én, a visszavágókat egy héttel később játsszák. A döntőt május 30-án rendezik a Puskás Arénában.
