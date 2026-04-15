A Bayern München minden idők egyik legjobb Bajnokok Ligája meccsét játszotta a Real Madriddal. A szerda esti negyeddöntő visszavágóján a Bayern München hazai pályán 4-3-ra legyőzte a Real Madridot. A spanyol csapat már az első félidőben ledolgozta az első meccsen összeszedett egygólos hátrányát, azonban a hajrában egy véleményes piros lappal megfogyatkozott a Real Madrid, a kolumbiai Luis Díaz pedig egy bombagóllal egyenlíteni tudott, majd hosszabbításban a francia Michael Olise góljával fordítani tudott a Bayern, amely így kettős győzelemmel jutott be a legjobb négy közé, ahol a címvédő Paris Saint-Germain lesz az ellenfele.

A szerda esti Bajnokok Ligája negyeddöntőnek a Bayern München volt az esélyese, amely egy héttel ezelőtt 2-1-re nyerni tudott a Santiago Bernabéu Stadionban.

Sokan a Bayern Münchent tartják jelenleg Európa legjobb csapatának
Fotó: Guillermo Martinez/NurPhoto via AFP

A német rekordbajnok egészen elképesztő sorozatban van. Vincent Kompany együttese legutóbb január 24-én szenvedett vereséget, a hétvégén 5-0-ra nyert a St. Pauli otthonában, ezzel pedig már 105 gólnál jár a bajnokságban, ami új Bundesliga-rekord

​A Bayern München hideg zuhanyt kapott az első percben

Amíg a Bayern München megdöntött egy 1972 óta fennálló Bundesliga-rekordot, addig a Real Madrid gyakorlatilag kiszállt a bajnoki versenyfutásból a La Ligában. Álvaro Arbeloa együttese a hétvégén a Girona ellen veszített pontokat, ezzel pedig a Real Madrid hátránya már 9 pont a spanyol bajnokságban a címvédő Barcelona mögött. 

A Real Madrid januárban elveszítette a spanyol Szuperkupát, ezt követően a másodosztályban szereplő Albacete otthonában kiesett a Király-kupából is, a La Ligában pedig semmi esélye a bajnoki címre, így a Király Gárdának az idei szezonban már csak a Bajnokok Ligájában maradt esélye a trófeaszerzésre. 

A Bayern München a Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Díaz – Kane összeállításban lépett pályára, míg a Real Madrid a Lunyin – Alexander-Arnold, Éder Militão, Rüdiger, Mendy – Valverde, Bellingham, Arda Güler, Brahim Díaz – Mbappé, Vinícius Júnior összetételű kezdővel futott ki az Allianz Aréna gyepszőnyegére, így a madridi csapat a klub történetében először állt ki olyan csapattal, amelyben egyetlen spanyol játékos sem volt. 

A találkozó münchen részről döbbenetesen indult. Manuel Neuer, a Bayern München világbajnok kapusa a 35. másodpercben egy hazaadást követően eladta a labdát, az arra lecsapó Arda Güler pedig 35 méterről az üres kapuba emelt (0-1). 

  • Arda Güler 35. másodpercben lőtt gólja a Real Madrid történetének leggyorsabb BL-találata volt. 
Arda Guler attacking midfield of Real Madrid and Turkiye bcelebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between FC Bayern München and Real Madrid CF at Football Arena Munich on April 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A török Arda Güler szenzációs góljával szerzett vezetést a Real Madrid
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Neuer hibája azonban nem rázta meg a Bayernt, a bekapott gól után a német rekordbajnok magához ragadta a kezdeményezést, és már a hatodik percben egyenlíteni tudott. Joshua Kimmich bal oldali szögletére Andrij Lunyin borzalmasan mozdult ki, a kapu elé érkező Aleksandar Pavlovic pedig fél méterről az üres kapuba fejelt (1-1). 

  • A Bayern München-Real Madrid mérkőzésen az első hat percben mindkét csapat gólt szerzett. A Bajnokok Ligája történetében ennél korábban még sosem volt példa ilyenre.
Aleksandar Pavlovic defensive midfield of Bayern Munchen and Germany celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between FC Bayern München and Real Madrid CF at Football Arena Munich on April 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A 21 éves Aleksandar Pavlovic a 20. meccsén az első gólját lőtte a Bajnokok Ligájában
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az egyenlítés után támadásban maradt a Bayern, a Real pedig csak másodpercekre tudta megtartani a labdát. Ennek ellenére a spanyol csapat kis híján ismét vezetést szerzett a 20. percben. A mélységből beinduló Kylian Mbappé kapott egy remek kiugratást, a francia támadó ziccerbe került, viszont a hátrasprintelő Konrad Laimer remek ütemben érkezett vissza és becsúszva blokkolni tudta Mbappé lövését. 

A 27. percben a Bayern is veszélyeztetett. Ezúttal Kimmich húzott jobbról befelé, majd a 18 méterről kapura tekert lövését Lunyin óriási bravúrral kiszedte a jobb alsó sarokból. 

Két perccel később ismét visszajött a párharcba a Real Madrid. 

A Királyi Gárda 21 méterről lőhetett szabadrúgást, a labda mögé Arda Güler állt oda, aki elképesztően szép gólt tekert a bal felső sarokba (1-2), ezzel a Real összesítésben visszajött 3-3-ra. 

Arda Guler (Real Madrid) scores and celebrates his teams second goal during UEFA Champions league Quarter Final UEFA Champions League: Bayern Munich and Real Madrid at Allianz Arena, Munich, Germany on April 15 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Arda Güler madridi pályafutása egyik legjobb meccsét játszotta 
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Ezt követően ismét a Bayern München percei következtek. A 37. percben a horvát Josip Stanisic bombáját Lunyin bravúrral védeni tudta, azonban a középpályán visszaszerezte a labdát a Bayern, majd Dayot Upamecano remek átadásával Harry Kane fordult kapura, és a blokkoló Éder Militão mellett tíz méterről a bal alsó sarokba tekert (2-2). 

  • Az angol válogatott támadónak ez volt a szezonbeli 50. gólja. Kane-nek egyébként ez volt a 12. gólja az idei BL-szezonban. Angol játékos még soha nem lőtt ennyit. 
Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane celebrates after scoring the equalizing 2-2 goal during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between FC Bayern Munich and Real Madrid in Munich, southern Germany, on April 15, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)
Kane a legutóbbi öt Real elleni BL-meccsén három gólt lőtt és két gólpasszt adott
Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP

A bekapott gól ezúttal a Real Madridot pörgette fel. A spanyol csapat a 41. percben kapufáig jutott Vinícius Júnior lövése után, a 42. percben pedig harmadszor is megszerezte a vezetést. Egy véleményes labdaszerzés után kontrát vezethetett a Real Madrid, melynek végén Vinícius Júnior hozta ziccerbe Mbappét, a francia támadó pedig hidegvérrel értékesítette a helyzetet a kivetődő Manuel Neuer mellett (2-3).

  • Kylian Mbappé történelmet írt a góljával. A francia támadónak ez volt a szezonbeli 15. találata, ebből 10-et idegenben lőtt, ami új Bajnokok Ligája-rekord.
Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring the 2-3 goal with his teammates during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between FC Bayern Munich and Real Madrid in Munich, southern Germany, on April 15, 2026. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)
Kylian Mbappé vezeti a Bajnokok Ligája góllövőlistáját
Fotó: Alexandra Beier/AFP

A félidőben Vincent Kompany cserére szánta el magát. A horvát Josip Stanisic helyére a kanadai válogatott Alphonso Davies érkezett a Bayern Münchenbe. 

A fordulás után a német csapat szinte azonnal egyenlíthetett volna. 

Luis Díaz tört be a tizenhatoson belülre, két védőn is átcselezte magát majd 11 méterről célba vette a jobb alsót, de a lövését az utolsó pillanatban az ötösön álló Jude Bellingham becsúszva blokkolni tudta. 

A folytatásban is a Bayern München diktálta a tempót, a Real Madrid pedig Mbappé és Vinícius Júnior gyorsaságára alapozva kontrajátékra rendezkedett be. A német csapatnál ugyan többet volt a labda, de minőségi helyzeteket nem tudott kialakítani, így a 61. percben Vincent Kompany pályára küldte Serge Gnabry helyére a német válogatott csodagyereket, Jamal Musialát.

A 66. percben ismét veszélyeztetett a Real Madrid. Egy szép támadás végén a csapatkapitány Federico Valverde kapott egy átadást a tizenhatos előterében, megcsinált egy cselt majd 18 méterről megcélozta a kapu bal oldalát, de Neuer vetődve védeni tudta az uruguayi játékos bombáját. 

Jude Bellingham (Real Madrid) and Michael Olise (Bayern Munich) battle for the ball during UEFA Champions league Quarter Final UEFA Champions League: Bayern Munich and Real Madrid at Allianz Arena, Munich, Germany on April 15 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Michael Olise volt a Bayern legveszélyesebb játékosa 
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Egy perccel később a Bayern München is mutatott valamit. Ezúttal a francia válogatott Michael Olise cselezte tisztára magát, majd 18 méterről eltekerte a labdát a jobb felső irányába, Lunyin azonban óriási bravúrral szögletre tornázta a labdát. 

Az utolsó húsz percben egyik csapat sem akart túl sok kockázatot vállalni, így a nagy helyzetek elmaradtak, azonban a 86. percben volt még egy csavar a mérkőzésben. A 62. percben beállt Eduardo Camavinga nyolc perc alatt begyűjtött két sárga lapot – a másodikat labdaelmozdításért –, így a hajrában megfogyatkozott a Királyi Gárda. 

Az igazi büntetés viszont csak ez után jött, ugyanis a 89. percben betalált a Bayern München, amivel kiharcolta a továbbjutást. Egy szép kombináció végén Musiala sarokkal tette vissza a labdát Luis Díaznak, a kolumbiai támadó pedig 18 méterről gyönyörű gólt lőtt a bal felső sarokba (3-3). 

15 April 2026, Bavaria, Munich: Soccer, Men: Champions League, Bayern Munich - Real Madrid, knockout round, quarter-finals, second leg, Allianz Arena, Luis Diaz (Bayern Munich) celebrates after scoring to make it 3-3. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Luis Díaz gólja továbbjutást ért a Bayern Münchennek 
Fotó: Sven Hoppe/dpa Picture-Alliance via AFP

Az egyenlítés után a Real Madrid mindent egy lapra feltéve rohamozott, de nagy helyzetet nem tudott kialakítani, ráadásul a 94. percben még a francia Michael Olise is csavart egy gyönyörű gólt a jobb felső sarokba (4-3), ezzel a Bayern München kettős győzelemmel, 6-4-es összesítéssel jutott tovább az elődöntőbe, ahol a címvédő Paris Saint-Germain lesz az ellenfele. 

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:
Bayern München (német)-Real Madrid 4-3 (2-3)
gólszerzők: Pavlovic (6.), Kane (38.), Díaz (89.), Olise (90+4.), ill. Arda Güler (1., 29.), Mbappé (42.)

Továbbjutott: a Bayern München, 6-4-es összesítéssel. 

Sporting Lisbon's Portuguese midfielder #52 Joao Simoes reacts after the UEFA Champions League quarter-final, second-leg football match between Arsenal and Sporting Lisbon at the Emirates Stadium in north London on April 15, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
A Sporting nem tudott csodát tenni az Arsenal otthonában
Fotó: Ben Stansall/AFP

A játéknap másik mérkőzésén az Arsenal idegenben szerzett 1-0-s előnye elegendőnek bizonyult, és a londoniak a visszavágón gól nélküli döntetlennel is továbbléptek a portugál Sporting CP ellen, így megmaradt az esélyük, hogy 2006 után ismét bejussanak a fináléba. Ehhez a négy között az Atlético Madridot kell legyőzniük.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:
Arsenal (angol)-Sporting CP (portugál) 0-0
Továbbjutott: az Arsenal, 1-0-s összesítéssel.

A két elődöntőt április 28-án és 29-én, a visszavágókat egy héttel később játsszák. A döntőt május 30-án rendezik a Puskás Arénában.

