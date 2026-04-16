A Bayern München idegenben 2-1-re, hazai pályán pedig 4-3-ra győzte le a Real Madridot, így kettős győzelemmel jutott be a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A müncheni visszavágón a szlovén Slavko Vincic játékvezető döntése váltotta ki a legnagyobb vitát, de hazai részről is akadt olyan eset, amin bosszankodni lehetett. A bajorok horvát válogatott védője, Josip Stanisic az első félidőben keményen ütközött Antonio Rüdigerrel, ezt követően szerezte harmadik gólját a Real Kylian Mbappé révén.

A Bayern München játékosa dühösen üzent ellenfelének

Mit mondott a Bayern München játékosa a Real Madrid sztárjáról?

A meccs után Stanisic nem feledkezett meg a történtekről, és elmondta, mi zajlott le közte és Rüdiger között.

„Látta, hogy jöttem, és egyszerűen belém rohant. Régen ilyenkor hagyták volna folytatni a játékot, de ha elvesztetted a labdát, szabadrúgást ítéltek volna. Talán a játékvezető elfelejtette ezt a szabályt, nem tudom” – mondta Stanisic, aki a mérkőzés után a vegyes zónában még mindig láthatóan fel volt háborodva. Rüdiger viselkedését is bírálta a kemény belépő után, szerinte a Real védője durván sértegette az ütközésük után.

Ami történt, amíg a földön feküdtem, arról kérdezze meg Tonit. Véleményem szerint ez a fajta viselkedés teljesen elfogadhatatlan. Csak egy szó – kétszer is elhangzott.

Kérdezze meg tőle maga. Talán elég férfias ahhoz, hogy beismerje!” – dühöngött Stanisic, de azt nem árulta el, milyen kifejezéssel sértegette őt Rüdiger.

Josip Stanišić says Antonio Rüdiger insulted him while he was on the ground after he kicked him: "I don't need to talk about what happened when I was on the ground. You can ask him, but in my opinion it's completely unacceptable. Only one word was spoken, twice - you can ask him… pic.twitter.com/8QFBDYdkeF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 15, 2026

A két játékos ütközése után történteket a német sajtó is felemlegette, mondván a Real ezt követően szerezte meg a harmadik gólját. A bajorok úgy vélték, a VAR-nak ki kellett volna hívni a játékvezetőt, majd Vincicnek érvényteleníteni kellett volna Mbappé találatát.

A Bayern végül így is ünnepelhetett, a meccset 10 emberrel befejező Realt kettős győzelemmel búcsúztatta, és készülhet a címvédő Paris Saint-Germain elleni elődöntőre.