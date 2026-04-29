Igazi slágermeccset rendeztek kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, ahol az első, párizsi mérkőzésen a címvédő Paris Saint-Germain fogadta a bombaformában lévő Bayern Münchent. A Parc des Princes-ben fordulatos és egészen felejthetetlen estét zártak a felek, végül a PSG örülhetett, mivel 5-4-re nyert.

A szezon legjobb meccsén egygólos előnyt szerzett a PSG a Bayern München ellen

A már német bajnok annak ellenére is jobban kezdte a mérkőzést, hogy eltiltás miatt nem lehetett ott a kispadon Vincent Kompany vezetőedző, Harry Kane büntetőjével pedig még vezetett is. Ezt követően viszont a PSG 5-2-re is elhúzott a második félidő elején. A német rekordbajnok viszont Upamecano és Luis Díaz góljaival tíz perc alatt visszajött a meccsbe, és végül csak minimális vereséget szenvedett, vagyis teljesen nyílt még a párharc.

Haaland sem hagyta szó nélkül a PSG-Bayern München BL-thrillert

Az idény legjobb meccsén a folytatásban is a támadó futball dominált. A párizsi gólparádé még a Manchester City norvég sztárcsatárát, Erling Haalandot is lenyűgözte, aki a közösségi oldalán osztott meg egy képernyőfotót, amelyen a párizsiak 5-3-ra vezettek. A Real Madrid ellen a nyolcaddöntőben búcsúzó Haaland rövid, de annál tömörebb felirattal reagált a BL-szezon egyik legizgalmasabb meccsére: „Ez a foci”. A norvég csatár beszédes reakciója is bizonyítja, hogy a Parc des Princes-ben egészen különleges meccsnek lehettek szemtanúi a szurkolók.

Túlzás volt az ünneplés a PSG ötödik gólja után?

Annak ellenére, hogy a Bayern öt gólt kapott, nem sok oka lehet szégyenkezésre, amit jól mutat, hogy sokan dicsérik a német bajnokot, különösen, hogy 5-2 után fel tudott még állni. Mindezt Max Eberl, a Bayern München sportigazgatója hatalmas teljesítménynek nevezte a mérkőzés után.

„Nagyszerű meccs volt. Ritkán látni ilyen magas szintű meccset. Gratulálok a csapatunknak” – nyilatkozta a sportvezető a német Sky Sportsnak. Eberl kitért a PSG-re is, amelyet azért kritizált, mert szerinte túlságosan hevesen ünnepeltek Ousmane Dembélé második gólja után.

A PSG játékosai 5-2 után úgy ünnepeltek, mintha már a budapesti döntőben lennének”. Mi viszont nem adtuk fel, visszajöttünk, és minden nyitott a visszavágóra

– jelentette ki a német szakember, aki szerint az Allianz Arénában miden esélyük megvan a győzelemre.