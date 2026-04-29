Igazi slágermeccset rendeztek kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, ahol az első, párizsi mérkőzésen a címvédő Paris Saint-Germain fogadta a bombaformában lévő Bayern Münchent. A Parc des Princes-ben fordulatos és egészen felejthetetlen estét zártak a felek, végül a PSG örülhetett, mivel 5-4-re nyert.
A már német bajnok annak ellenére is jobban kezdte a mérkőzést, hogy eltiltás miatt nem lehetett ott a kispadon Vincent Kompany vezetőedző, Harry Kane büntetőjével pedig még vezetett is. Ezt követően viszont a PSG 5-2-re is elhúzott a második félidő elején. A német rekordbajnok viszont Upamecano és Luis Díaz góljaival tíz perc alatt visszajött a meccsbe, és végül csak minimális vereséget szenvedett, vagyis teljesen nyílt még a párharc.
Haaland sem hagyta szó nélkül a PSG-Bayern München BL-thrillert
Az idény legjobb meccsén a folytatásban is a támadó futball dominált. A párizsi gólparádé még a Manchester City norvég sztárcsatárát, Erling Haalandot is lenyűgözte, aki a közösségi oldalán osztott meg egy képernyőfotót, amelyen a párizsiak 5-3-ra vezettek. A Real Madrid ellen a nyolcaddöntőben búcsúzó Haaland rövid, de annál tömörebb felirattal reagált a BL-szezon egyik legizgalmasabb meccsére: „Ez a foci”. A norvég csatár beszédes reakciója is bizonyítja, hogy a Parc des Princes-ben egészen különleges meccsnek lehettek szemtanúi a szurkolók.
Túlzás volt az ünneplés a PSG ötödik gólja után?
Annak ellenére, hogy a Bayern öt gólt kapott, nem sok oka lehet szégyenkezésre, amit jól mutat, hogy sokan dicsérik a német bajnokot, különösen, hogy 5-2 után fel tudott még állni. Mindezt Max Eberl, a Bayern München sportigazgatója hatalmas teljesítménynek nevezte a mérkőzés után.
„Nagyszerű meccs volt. Ritkán látni ilyen magas szintű meccset. Gratulálok a csapatunknak” – nyilatkozta a sportvezető a német Sky Sportsnak. Eberl kitért a PSG-re is, amelyet azért kritizált, mert szerinte túlságosan hevesen ünnepeltek Ousmane Dembélé második gólja után.
A PSG játékosai 5-2 után úgy ünnepeltek, mintha már a budapesti döntőben lennének”. Mi viszont nem adtuk fel, visszajöttünk, és minden nyitott a visszavágóra
– jelentette ki a német szakember, aki szerint az Allianz Arénában miden esélyük megvan a győzelemre.
Minden sorozatot figyelembe véve ebben a szezonban 21 hazai meccséből csak egyet veszített el hazai pályán a Bayern, még januárban az Augsburgtól kapott ki 2-1-re, egy döntetlent leszámítva pedig az összes többit kivétel nélkül megnyerte. A két gigász egyébként már ősszel az alapszakaszban is összecsapott egymással, akkor a németek nyertek 2-1-re, most azonban inkább annak örülhettek, hogy megúszták egygólos kudarccal, hiszen a hosszabbításban a csereként beállt Mayulu a kapufát találta el.
A BL-elődöntő visszavágóját jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
