Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely hamarosan fontos bejelentést tesz

Érdekes

Minden háztartásban ott van: filléres gyógyszer győzheti le a rákot

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedd este rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája szezonjának eddigi legnagyobb rangadóját. A két legjobb formában lévő csapat, a Paris Saint-Germain és a Bayern München a francia fővárosban csap össze egymással, a bajorok eltiltott vezetőedzőjének, Vincent Kompanynak azonban elképesztő szigorral kell majd szembenéznie Párizsban.

A Bayern München belga vezetőedzője, Vincent Kompany nem ülhet le a kispadra, mert a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján megkapta idénybeli harmadik sárga lapját.

A Bayern München edzője nem ülhet le a kispadra a PSG elleni BL-elődöntő párizsi meccsén
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

„Nem vagyok boldog emiatt, de ez nem fontos. A csapat megoldja nélkülem is ezt a meccset, a visszavágón pedig már ott leszek” – idézte az MTI a 40 éves belga szakvezetőt, aki hozzátette, a játékosok mellett a szakmai stábban is hisz, amelyet ezen a találkozón segédedzője, Aaron Danks irányít majd. 

A Bayern München edzőjére brutális szigor vár Párizsban

Kompany hétfőn még részt vett a Bayern edzésén, el is utazott a csapattal, de Párizsban már be sem léphet az öltözőbe. A korábbi belga válogatott védő eltiltása kifejezetten szigorú körülmények között működik majd a francia fővárosban. A Manchester City egykori sztárja a csapat többi tagjával együtt, a szállodából induló busszal érkezik a stadionba, körülbelül 90 perccel a kezdőrúgás előtt. 

Attól a pillanattól kezdve, hogy a busz leparkol a stadionnál, Kompanynak el kell válnia a csapattól, és az öltözőbe sem teheti be a lábát. 

A Bayern trénere interjúkat adhat, feltéve, hogy nem kerül kapcsolatba a csapattal.

A mérkőzés alatt Kompany egy privát páholyból fogja követni az eseményeket, a páholyban egy UEFA-alkalmazott lesz jelen, aki felügyeli az eltiltás betartását. 

A belga szakember számára tilos lesz a mobiltelefonos kommunikáció – ezt a szabályt az UEFA hasonló esetekben szigorúan betartatja.

Saját bevallása szerint Kompanyt rendkívül bosszantja az eltiltás, mert mindig aprólékosan megtervezi az adott mérkőzés minden egyes részletét, főként ezt a találkozót, ami a szezon egyik, ha nem a legfontosabb meccse lesz a Bayernnek. Bár Kompany teljes mértékben bízik asszisztenseiben, az eltiltás ellenére is a lehető legjobban szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minden zökkenőmentesen menjen.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!