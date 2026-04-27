A Bayern München belga vezetőedzője, Vincent Kompany nem ülhet le a kispadra, mert a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján megkapta idénybeli harmadik sárga lapját.

A Bayern München edzője nem ülhet le a kispadra a PSG elleni BL-elődöntő párizsi meccsén

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

„Nem vagyok boldog emiatt, de ez nem fontos. A csapat megoldja nélkülem is ezt a meccset, a visszavágón pedig már ott leszek” – idézte az MTI a 40 éves belga szakvezetőt, aki hozzátette, a játékosok mellett a szakmai stábban is hisz, amelyet ezen a találkozón segédedzője, Aaron Danks irányít majd.

A Bayern München edzőjére brutális szigor vár Párizsban

Kompany hétfőn még részt vett a Bayern edzésén, el is utazott a csapattal, de Párizsban már be sem léphet az öltözőbe. A korábbi belga válogatott védő eltiltása kifejezetten szigorú körülmények között működik majd a francia fővárosban. A Manchester City egykori sztárja a csapat többi tagjával együtt, a szállodából induló busszal érkezik a stadionba, körülbelül 90 perccel a kezdőrúgás előtt.

Attól a pillanattól kezdve, hogy a busz leparkol a stadionnál, Kompanynak el kell válnia a csapattól, és az öltözőbe sem teheti be a lábát.

A Bayern trénere interjúkat adhat, feltéve, hogy nem kerül kapcsolatba a csapattal.

A mérkőzés alatt Kompany egy privát páholyból fogja követni az eseményeket, a páholyban egy UEFA-alkalmazott lesz jelen, aki felügyeli az eltiltás betartását.

A belga szakember számára tilos lesz a mobiltelefonos kommunikáció – ezt a szabályt az UEFA hasonló esetekben szigorúan betartatja.

Saját bevallása szerint Kompanyt rendkívül bosszantja az eltiltás, mert mindig aprólékosan megtervezi az adott mérkőzés minden egyes részletét, főként ezt a találkozót, ami a szezon egyik, ha nem a legfontosabb meccse lesz a Bayernnek. Bár Kompany teljes mértékben bízik asszisztenseiben, az eltiltás ellenére is a lehető legjobban szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minden zökkenőmentesen menjen.