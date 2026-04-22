Jude Bellingham a BBC cikke szerint közel 400 millió forintnak megfelelő összeget fizetett azért, hogy mindössze 1,2 százalékos tulajdonrészt szerezzen a Birmingham Phoenix együttesében. A Bellingham-üzlet különlegessége, hogy a futballsztár a részesedést két tulajdonostól, a Warwickshire-től és a Knighthead Capital Managementtől vásárolta meg, fele-fele arányban.

Jude Bellingham a krikett felé fordult

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Bellingham meglepő befektetése a krikettben

A Birmingham Phoenix az angol The Hundred sorozat egyik csapata, amelynek tulajdonosi szerkezete az üzlet után sem változik érdemben: a Warwickshire marad többségben 50,4 százalékkal, míg az amerikai Knighthead Capital Management 48,4 százalékot birtokol.

A 22 éves középpályás számára nem teljesen idegen a sportág, hiszen gyerekként krikettezett is a Worcestershire-ben található Hagley Cricket Clubban.

Korábban egy interjúban azt is elárulta, hogy ha választhatna, szívesen kipróbálná magát az angol válogatott kapitányaként ismert Ben Stokes helyében.

A Knighthead neve sem ismeretlen Bellingham számára, mivel ez a befektetői kör birtokolja a játékos korábbi klubját, a Birmingham Cityt is.

