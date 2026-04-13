Elképesztő jelenet játszódott le a spanyol másodosztályú Huesca-Deportivo La Coruna mérkőzésen. A bíró a 22. percben sárga lapot akart adni a hazaiak játékosának, de hoppon maradt.
A Huesca és a Deportivo La Coruna bajnokiján 22 percig nem akadt komolyabb feladata Jon Ander González játékvezetőnek, ám ekkor lefújt egy szabálytalanságot. A bíró ezt követően a zsebébe nyúlt, de ott nem talált sárga és piros lapot sem.
Elfelejtette a bíró a lapokat
A játékvezetőt is alaposan meglepte a nem mindennapi bakija, melyet követően gyorsan az oldalvonalhoz szaladt, ahol az egyik segítője átnyújtotta neki az ott felejtett lapokat. A bíró ezt követően visszafutott a Huesca játékosához, majd felmutatta neki a sárgát.
Később nagy szüksége volt a feledékeny játékvezetőnek a lapokra, ugyanis a sárgát még további három alkalommal mutatta fel, a 96. percben pedig azonnali pirosat adott a hazaiak védőjének, Jorge Pulidónak.
