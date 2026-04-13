A Huesca és a Deportivo La Coruna bajnokiján 22 percig nem akadt komolyabb feladata Jon Ander González játékvezetőnek, ám ekkor lefújt egy szabálytalanságot. A bíró ezt követően a zsebébe nyúlt, de ott nem talált sárga és piros lapot sem.

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A játékvezetőt is alaposan meglepte a nem mindennapi bakija, melyet követően gyorsan az oldalvonalhoz szaladt, ahol az egyik segítője átnyújtotta neki az ott felejtett lapokat. A bíró ezt követően visszafutott a Huesca játékosához, majd felmutatta neki a sárgát.

Estoy llorando con el árbitro del Huesca - Depor. Se ha olvidado las tarjetas pic.twitter.com/O9BUzrr9jY — IronLeal RSG ❤️🤍🖤 (Jornada Retro Edition) (@IronmanRSG) April 12, 2026

Később nagy szüksége volt a feledékeny játékvezetőnek a lapokra, ugyanis a sárgát még további három alkalommal mutatta fel, a 96. percben pedig azonnali pirosat adott a hazaiak védőjének, Jorge Pulidónak.