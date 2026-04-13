Megszólalt egy fekete lyuk – hátborzongató felvételek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Elképesztő jelenet játszódott le a spanyol másodosztályú Huesca-Deportivo La Coruna mérkőzésen. A bíró a 22. percben sárga lapot akart adni a hazaiak játékosának, de hoppon maradt.

A Huesca és a Deportivo La Coruna bajnokiján 22 percig nem akadt komolyabb feladata Jon Ander González játékvezetőnek, ám ekkor lefújt egy szabálytalanságot. A bíró ezt követően a zsebébe nyúlt, de ott nem talált sárga és piros lapot sem.

A spanyol bíró nem készített be sárga és piros lapot
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Elfelejtette a bíró a lapokat

A játékvezetőt is alaposan meglepte a nem mindennapi bakija, melyet követően gyorsan az oldalvonalhoz szaladt, ahol az egyik segítője átnyújtotta neki az ott felejtett lapokat. A bíró ezt követően visszafutott a Huesca játékosához, majd felmutatta neki a sárgát.

Később nagy szüksége volt a feledékeny játékvezetőnek a lapokra, ugyanis a sárgát még további három alkalommal mutatta fel, a 96. percben pedig azonnali pirosat adott a hazaiak védőjének, Jorge Pulidónak.

 

 

