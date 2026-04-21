A német rekordbajnok Bayern München kettős győzelemmel búcsúztatta a Real Madrid csapatát a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből, a legjobb négy között pedig a címvédő Paris Saint-Germain lesz majd az ellenfele, így a budapesti BL-döntőre is megvan az esélye.

Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP

A bajor csapat a hétvégén megnyerte fennállása 35. bajnoki címét, azonban az ünneplés után még rengeteg feladat vár Vincent Kompany együttesére, hiszen a Bayern München ott van a Német Kupa, valamint a Bajnokok Ligája elődöntőjében is.

A Bayern München szurkolói a meccsek alatt hatalmas hangulatot csinálnak, így volt ez a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben, és a múlt hétvégi Stuttgart elleni bajnokin is.

A csapat és a szurkolók közötti kapcsolatot a „Road to Budapest” című dal is tovább erősíti, mely február jelent meg a nagyérdemű előtt. A dal nagyban hasonlít a 2012-ben bemutatott „Von Fans für Fans” című dalhoz, amely végül cégig kísérte a Bayern München 2012/13-as szezonját, ami triplázással ért véget. A „Road to Budapests” című dal a Red Rock stúdióban készült, a zeneszerzője és a producere pedig Leslie Mandoki volt, aki hatalmas Bayern München-szurkoló.

Őrületes mérkőzés volt. Az akaraterő diadala! Három megingás után újra és újra talpra állni, majd végül győztesként kijönni belőle: ez az igazi nagyság ismérve. Ez a szellemiség, ez az egymásért való küzdelem teszi most igazán különlegessé ezt a csapatot. Egy lenyűgöző utazás részesei lehetünk, és ennek a történetnek még koránt sincs vége”

– mondta a Real Madrid elleni sikert követően Leslie Mandoki.

Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Picture-Alliance via AFP

Leslie Mandoki szerint az elődöntőbe jutás újabb jelentős állomása a Road to Budapest című szerzeményének, ami személyes okokból is közel áll a szívéhez. A végső cél a május végén Budapesten megrendezésre kerülő Bajnokok Ligája-döntő, ami nemcsak szakmai, hanem személyes beteljesülést is jelenthet számára.

A müncheni szurkolóknak jó előjelek jelek, hogy az idei szezonban is a Stimmen des Südens szolgáltatja a Bayern csapathimuszát. A „Road to Budapest” pedig mára már jóval több egy egyszerű dalnál: a Bayern különleges szellemiségének kifejezője, a csapat és a szurkolók egységének szimbóluma. Megtestesíti az összetartást, az egyéniségeket, az ellenálló képességet és a rendíthetetlen akaratot, mindazt a hitet, amely egyre erősebben él a klubban: hogy valóban bármi lehetséges.