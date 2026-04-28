Lothar Matthäus tippelt: szerinte ez a csapat játssza a Bajnokok Ligája-döntőt

Május 30-án a budapesti Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléját, azonban előtte egy nappal is láthatnak már csúcsrangadókat a futball szerelmesei. Egy nappal a Bajnokok Ligája-döntő előtt a Papp László Budapest Sportarénában rendezik a Ultimate Champions Legends elnevezésű tornát, melyen olyan sztárok csapatai szerepelnek majd, mint az aranylabdás Luis Figo, a brazil világbajnok Cafu, vagy a horvát vb-ezüstérmes Ivan Rakitic. Nem mellesleg a 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolandnak is lesz egy saját csapata a tornán, amely szembenéz majd a világsztárokkal.

Az Ultimate Champions Legends Tournament elnevezésű tornán a Bajnokok Ligája korábbi legendás futballistái lépnek pályára Budapesten. A rangos eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont 2026. május 29-én, pénteken.

A horvát Ivan Rakitic és érkezik a budapesti Bajnokok Ligája döntőre
A horvát Ivan Rakitic és érkezik a budapesti Bajnokok Ligája döntőre
Fotó: Harold Cunningham/AFP

 

A Legendák Tornája tavaly is nagy sikert aratott Münchenben, ahol telt ház előtt szórakoztatták a közönséget olyan korábbi világsztárok, mint Luís Figo, Kaká, Cafu, Roberto Carlos vagy Andrés Iniesta, valamint különleges vendégek is színesítették a programot. A legendás focistákból álló csapatok – köztük első alkalommal magyar játékosok – 2026-ban, Budapesten is megmérkőznek egymással az Ultimate Champions címért.

Juhász Roland csapata világsztárokkal mérkőzik a Bajnokok Ligája-döntő előtt

Az MLSZ korábban kiadott közleményéből kiderül, hogy az esemény a budapesti BL-döntőt megelőző UEFA Champions Festival hivatalos programjának része, amelyet 2026. május 28. és 31. között rendeznek meg a magyar főváros szívében, a Hősök terén. 

A rajongók körében immár több mint egy évtizede nagy népszerűségnek örvendő Legendák Tornája ezúttal is fedett csarnokban zajlik majd, immár második alkalommal a megújult formátumában. Az esemény szervezője, az UEFA több mint 11 ezer nézőt vár, a tökéletes élmény érdekében gazdag kísérőprogramokkal, exkluzív nyereményjátékokkal készül, valamint lehetőséget biztosít a legendákkal való személyes találkozásra.

A tornán a portugál Luis Figo, a brazil Cafú és a horvát Ivan Rakitic mellett a 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolandnak is lesz egy csapata. 

Az, hogy a magyar válogatott korábbi csapatának együttesében kik szerepelnek majd, azt egyelőre nem tudni, de nem lenne meglepő, ha szerepet kapnának olyan magyar játékosok, akik korábban maguk is megjárták a Bajnokok Ligáját. 

